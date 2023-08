L’Espagne, une classe au-dessus, remporte la première finale de la Coupe du monde féminine

L’Espagne a remporté sa première Coupe du monde féminine dimanche avec une victoire convaincante contre l’Angleterre. Dans la préparation de la compétition, l’équipe nationale féminine espagnole a dû faire face à des problèmes majeurs avec la Fédération et son entraîneur-chef. Cependant, sur le terrain, aucune équipe n’a pu égaler le brevet espagnol du ballon.

Cela était évident dimanche à Sydney. Face à une équipe d’Angleterre qui a ramené Lauren James dans le giron, l’Espagne était une classe au-dessus des Lionnes. Les statistiques de possession et les passes ont suivi l’Espagne à leur manière traditionnelle. De plus, La Roja a rassemblé la majorité des occasions franches. En plus d’avoir sauvé un penalty, la gardienne anglaise Mary Earps était l’une des meilleures joueuses sur le terrain pour les deux équipes.

Si l’Angleterre s’était assurée une avance, sa performance aurait été héroïque. L’Angleterre était à quelques centimètres de cette avance au début du match. Rachel Daly a coupé le ballon pour Lauren Hemp. Le chanvre a frappé le ballon contre la barre transversale espagnole, mais il s’est détourné du jeu.

Au lieu de cela, c’est l’Espagne qui a frappé en premier. Olga Carmona, qui a marqué un match sensationnel contre la Suède en demi-finale, a marqué ce qui s’est avéré être le but gagnant de ce match. Après que Lucy Bronze ait perdu le ballon au milieu du parc, l’Espagne a ciblé le côté droit de cette défense anglaise. L’ailier gauche espagnol Mariona Caldentey a joué par Carmona sur le chevauchement. L’arrière gauche a envoyé le ballon au-delà d’Earps, qui n’avait aucune chance.

Cette opportunité était la première grande chance de l’Espagne. Pourtant, ce n’était certainement pas le dernier de l’équipe. Par exemple, en première mi-temps, Salma Paralluelo a frappé l’extérieur du poteau. La jeune joueuse du tournoi du tournoi était une force avec sa vitesse sur les ailes. C’était sa meilleure chance de la soirée à Sydney.

L’Espagne bat l’Angleterre pour remporter la Coupe du monde féminine

Peut-être que venir si près à la fin de la première mi-temps a stimulé les Espagnols. Mary Earps a fait un magnifique pour empêcher Caldentey Espagne de prendre la deuxième place. Earps semblait susceptible de concéder une seconde lorsque l’Angleterre a accordé un penalty. La main tendue de Keira Walsh a frôlé le ballon dans la surface de réparation anglaise. Bien qu’une légère touche, c’était suffisant pour que l’arbitre américain Tori Penso accorde un coup de pied après un examen VAR.

Jennie Hermoso, la meilleure buteuse espagnole de tous les temps, s’est approchée pour prendre le coup de pied. Son effort vers le côté gauche d’Earps a été rattrapé et retenu. Pendant un certain temps, cette sauvegarde a semblé déclencher l’Angleterre, qui avait maintenant une bouée de sauvetage en raison de l’héroïsme d’Earps.

Cependant, l’Angleterre n’a pas eu trop d’occasions. Lauren James a testé le filet espagnol, mais c’était tout. L’Espagne a forcé une paire d’arrêts solides à Earps, qui faisait tout ce qu’elle pouvait pour garder l’Angleterre dans le match. Pour ses efforts dans ce match et tout au long du tournoi, Earps a remporté le prix de la meilleure gardienne de la Coupe du monde féminine.

En fin de compte, cependant, c’est l’Espagne qui a remporté le trophée de la Coupe du monde féminine. L’Espagne est désormais le deuxième pays à remporter la Coupe du monde chez les hommes et les femmes. L’Allemagne, qui a plusieurs titres dans les deux, est l’autre pays.

Ce fut un tournoi extrêmement réussi pour l’Europe dans son ensemble. Alors que la Suède a battu l’Australie dans le match de consolation, l’Europe a terminé première, deuxième et troisième à la Coupe du monde féminine de cette année.

PHOTO : IMAGO / Xinhua