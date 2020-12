L’Espagne doit mettre en place un registre de ses citoyens qui refusent d’être vaccinés contre le coronavirus, et partager les résultats avec l’Union européenne, a annoncé lundi son ministre de la Santé.

La liste des Espagnols qui ont refusé de se faire vacciner après avoir été sollicités par les autorités sanitaires ne serait pas partagée publiquement ni avec les employeurs, a déclaré Salvador Illa dans une interview accordée à la chaîne espagnole La Sexta.

« Ce qui sera fait, c’est un registre, qui sera partagé avec nos partenaires européens … de ces personnes qui l’ont été et l’ont simplement rejeté », a-t-il dit.

« Ce n’est pas un document qui sera rendu public et ce sera fait dans le plus grand respect de la protection des données. »

Ceux qui refusent de se faire vacciner seront notés dans le registre comme ayant fait cela.

Tout en soulignant que la vaccination contre le virus n’était pas obligatoire, Illa a déclaré que « la meilleure façon de vaincre le virus est de se faire vacciner, plus il y en a, mieux c’est ».

La vaccination, a-t-il ajouté, doit être considérée comme « un acte de solidarité envers nos proches et notre citoyenneté ».

Ses commentaires interviennent alors que le pays a dépassé lundi plus de 50000 décès dus au virus. L’Espagne a été l’un des pays d’Europe les plus touchés par la pandémie COVID-19 en cours, enregistrant plus de 1,8 million de cas depuis la déclaration de la pandémie.

Depuis le 24 décembre, le pays a enregistré 24462 nouvelles infections à coronavirus et 298 nouveaux décès, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé.

L’Espagne a lancé dimanche son programme de vaccination avec la majorité des États membres de l’UE, dans le but de vacciner d’abord les agents de santé les plus vulnérables du pays.

Les vaccins sont offerts gratuitement sur le service de santé espagnol, qui contacte les personnes éligibles pour la première dose du vaccin Pfizer à deux doses autorisé par l’organisme de réglementation de l’UE, l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Le déploiement a initialement été bloqué lundi après qu’un « problème logistique mineur » chez Pfizer ait retardé la livraison des expéditions de vaccins vers l’Espagne et sept autres pays européens.

Des avions transportant plus de 350 000 doses du vaccin ont atterri dans les aéroports de Madrid, Barcelone, Vitoria, Valence et Séville mardi matin.

Le plan de vaccination du gouvernement de gauche a été critiqué par l’opposition de droite Partido Popular (PP) pour ne pas être « transparent ». José Luis Martínez-Almeida, le maire de Madrid et un porte-parole du PP, a déclaré lundi que « le manque d’informations » sur le vaccin était à blâmer pour un manque de confiance du public dans la vaccination contre le coronavirus.