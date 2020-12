Le ministre espagnol de la Santé a déclaré que les autorités garderaient une liste des personnes qui refusent de se faire vacciner et la partageraient avec d’autres pays européens. Les données seront protégées et non accessibles au public, a-t-il déclaré.

«Nous aurons un registre… des personnes qui ont reçu [the vaccine] et l’ont simplement rejetée », Salvador Illa a déclaré à la chaîne de télévision La Sexta, ajoutant que la liste serait partagée avec «Partenaires européens».

Ce n’est pas un document qui sera rendu public et ce sera fait dans le plus grand respect de la protection des données.

Illa a expliqué que la liste aiderait à éviter toute confusion sur les raisons pour lesquelles certaines personnes n’ont pas été vaccinées.

L’Espagne a officiellement lancé dimanche sa campagne de vaccination à l’aide du vaccin Pfizer-BioNTech.

Illa a déclaré que les vaccins seront administrés conformément aux «priorités» définies par le plan de vaccination du pays. «Les citoyens seront convoqués à leur tour, et ce que nous demandons, c’est – lorsque vous serez convoqué, allez au rendez-vous» a déclaré le ministre, soulignant que se faire vacciner est strictement «Volontaire, pas obligatoire.»

L’agence de presse EFE a rapporté mardi que plus de 350 000 doses de vaccin ont été livrées aux principales villes du pays, d’où elles seront distribuées à travers le pays.

Les vaccinations de masse ont commencé dans toute l’UE ce week-end, peu de temps après que le régulateur pharmaceutique du bloc a approuvé le vaccin Pfizer et des semaines après le début des vaccinations à l’échelle nationale au Royaume-Uni.

«Premièrement, nous protégeons les plus vulnérables. Bientôt, nous aurons suffisamment de doses pour nous tous, » La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dimanche.

