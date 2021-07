L’Espagne tente sa chance, la Suisse s’épuise après un quart de finale tendu et fatiguant

ST. PETERSBOURG, Russie – C’était le match qui avait tout, suivi d’une séance de tirs au but qui a basculé dans un sens puis dans un autre. Au terme de 120 minutes épuisantes et psychologiquement épuisantes, l’Espagne a tenté sa chance – et la Suisse a vu la leur s’épuiser – pour revendiquer une place en demi-finale de l’Euro 2020 après une victoire 3-1 aux tirs au but après un 1-1 dessiner.

Ils ont joué « London Calling » de The Clash sur le système de sonorisation du stade quelques secondes avant le début des tirs au but, ne serait-ce que pour mettre encore plus de pression sur les preneurs en leur rappelant précisément ce qui était en jeu : une demi-finale contre la Belgique ou l’Italie à Wembley le 6 juillet. Alors que les nerfs affectaient les deux groupes de joueurs, le prix d’une demi-finale (et peut-être encore une place en finale) s’est retrouvé avec l’Espagne grâce à deux arrêts aux tirs au but du gardien Unai Simon et une tentative capricieuse du remplaçant suisse Ruben Vargas, qui a envoyé son tir au-dessus de la barre transversale.

Mikel Oyarzabal a peut-être frappé le penalty décisif, mais Simon a fait la différence.

La défaite de vendredi a été dure pour la Suisse, en particulier pour le gardien Yann Sommer, qui a réalisé une série d’arrêts décisifs en fin de match pour l’amener aux tirs au but. Le Borussia Mönchengladbach n°1, dont le sauvetage de Kylian Mbappe a scellé la victoire des huitièmes de finale de lundi contre la France, semblait devoir être à nouveau le vainqueur du match lorsqu’il a empêché le tir au but de Rodri lors de leur drame de pénalité. Mais ayant joué avec 10 hommes depuis la 77e minute après que le milieu de terrain Remo Freuler a été limogé pour un défi contre Gerard Moreno – les rediffusions ont montré que c’était une décision dure de l’arbitre anglais Michael Oliver, mais cela n’a pas été contesté par VAR – la Suisse pourrait tout simplement pas répéter leurs exploits contre les Français à Budapest en éliminant l’équipe de Luis Enrique.

« Je suis vraiment fier de l’équipe », a déclaré le milieu de terrain suisse Xherdan Shaqiri. « Les pénalités sont un peu 50-50, et j’étais nerveux en regardant la fusillade. Je pense que nous avons juste manqué un peu de chance aujourd’hui. »

Pendant ce temps, le gardien espagnol Simon, battu par Shaqiri pour l’égalisation de la Suisse en seconde période, a insisté sur le fait que son équipe méritait de se qualifier, déclarant « Nous sommes des vainqueurs mérités ».

En termes de possession et d’occasions créées, Simon a probablement raison, mais il faut rendre hommage à la Suisse pour son refus de s’effondrer après le carton rouge de Freuler. Pour la deuxième fois en seulement quatre jours, les deux équipes ont dû endurer des prolongations alors que les huitièmes de finale de la compétition continuaient à tester chaque élément de leurs capacités physiques. Mais le défi de la Suisse était bien plus grand que celui de l’Espagne.

L’Espagne a profité de sa chance pour survivre à la Suisse en quarts de finale après 120 minutes d’amusement et de drame. Pourtant, il est difficile de les voir aller plus loin à moins qu’ils ne reprennent leur forme devant le but. Getty

On pourra en faire plus une fois le tournoi terminé, mais aucune équipe n’a souffert du cauchemar logistique d’organiser la compétition dans 11 villes européennes différentes à travers le continent plus que la Suisse. Alors que l’Espagne a disputé trois matches de groupe à domicile à Séville et s’est installée à Madrid, avant de disputer ce quart de finale en Russie avec une victoire contre la Croatie à Copenhague, au Danemark, l’équipe suisse de Vladimir Petkovic a parcouru plus de 7 000 milles en moins de trois semaines grâce à un programme qui les a menés de Bakou à Rome, de retour à Bakou, à Bucarest et enfin à Saint-Pétersbourg.

Le fait qu’ils aient pu amener l’Espagne aux tirs au but, avec un désavantage d’un seul homme et tant de kilomètres supplémentaires au compteur, témoigne de l’unité collective de l’équipe de Petkovic. Ce n’est pas une équipe de stars, mais vous devrez chercher longtemps et durement pour trouver une autre facette avec l’éthique de travail et l’engagement affichés par la Suisse lors de l’Euro 2020.





La Suisse a aussi un esprit combatif. Ils ont riposté 3-1 contre la France et ont dû annuler le premier match de l’Espagne à la 8e minute à Saint-Pétersbourg après que le tir de 20 mètres de Jordi Alba ait été dévié devant Sommer par Denis Zakaria.

Ayant marqué si tôt, l’Espagne aurait dû capitaliser sur la fatigue de la Suisse et augmenter son score, mais cette équipe espagnole est une contradiction. Ils marquent des buts, mais ils ne peuvent pas marquer de buts. L’Espagne avait marqué 10 buts lors de ses deux derniers matchs, contre la Croatie et la Slovaquie, mais sans un attaquant de qualité, leurs buts semblent toujours sortir de nulle part, ou via une erreur ou un éclat inattendu. Alvaro Morata continue de sembler alourdi par le fardeau de jouer en tant qu’avant-centre; il n’a duré que 55 minutes vendredi avant d’être remplacé par Moreno, qui s’est engagé dans une bataille perdue d’avance avec Sommer qui a vu le gardien sauver tout ce qu’il envoyait.

Quant au reste, l’Espagne passe bien et a une grande qualité à Pedri et Ferran Torres, mais en tant qu’équipe, ils ont juste l’air piétons et sans imagination. C’est un groupe d’acteurs qui n’a pas d’identité ou de feuille de route claire où qu’il se dirige. Pourtant, le sélectionneur espagnol Luis Enrique a adopté un ton de défi après le match, insistant sur le fait que son équipe a les qualités pour remporter la compétition.

« S’il y a une équipe prête à surmonter l’adversité, c’est la nôtre », a-t-il déclaré. « Nous sommes l’un des quatre favoris pour remporter l’Euro 2020 sur nos propres mérites. »

L’Espagne a réussi à se qualifier pour les demi-finales en trébuchant dans une section faible du tirage au sort, et elle n’a pas pu terminer les Suisses avant la fusillade malgré l’avantage d’un homme pendant les 43 dernières minutes. Leur manque de zip et de présence physique les verra sûrement atteindre la fin de la ligne contre la Belgique ou l’Italie en demi-finale. Chaque fois que les joueurs de Luis Enrique affrontent un véritable adversaire poids lourd, ils semblent perdre. Mais si cette équipe d’Espagne n’est que l’ombre de ses récents prédécesseurs, elle a au moins mis fin aux échecs espagnols dans les grands tournois.

Depuis qu’elle a remporté l’Euro 2012, l’Espagne a subi une élimination en phase de groupes à Brésil 2014 et n’a pas dépassé les huitièmes de finale de l’Euro 2016 ou la Russie 2018. Elle a atteint les demi-finales de l’Euro 2020, par pure force de volonté, mais il est difficile de croire qu’ils iront plus loin.