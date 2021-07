L’Espagne survit à la peur de la Suisse pour réserver sa place en demi-finale de l’Euro 2020 après un drame de tirs de barrage à Saint-Pétersbourg

Avec un score égal à 1-1 après un but contre son camp en première mi-temps du défenseur suisse Denis Zakaria et un égaliseur en deuxième mi-temps du livewire Xherdan Shaqiri, la Suisse s’est retrouvée réduite à 10 hommes suite à un carton rouge douteux au milieu de terrain Remo Freuler dans le 77e minute.

Sans se laisser décourager, les Suisses ont produit une action d’arrière-garde pour frustrer une Espagne émoussée qui a régressé vers le football apathique qui a caractérisé leurs deux premiers matchs dans ce tournoi.

Le gardien suisse Yann Sommer, le héros des tirs au but lors du dernier tour contre la France, a de nouveau été inspiré en repoussant tir après tir en prolongation, sauvant à bout portant un Gerard Moreno particulièrement libertin.

Mais c’est l’Espagne qui l’a emporté à la loterie des penaltys, remportant 3-1 en tirs de barrage après que Mikel Oyarzabal a marqué l’effort décisif pour envoyer son équipe en demi-finale avec l’Italie ou la Belgique à Wembley.

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique avait suggéré avant le match que son équipe avait été la meilleure du tournoi de cet été jusqu’à présent, mais sur ce spectacle, la compétition restante n’aura pas peur d’une équipe qui bégayait et luttait pour briser une Suisse têtue, qui elle-même se sont battus dans le plus grand match de leur pays depuis 1954.

Après avoir marqué 10 buts lors de leurs deux matchs précédents, l’Espagne a terminé avec 28 tirs et 10 cadrés contre les Suisses, mais Enrique sera préoccupé par les ratés d’Alvaro Morata et son remplaçant Moreno.

Au final, ils se sont faufilés grâce à une équipe suisse qui a raté trois de ses quatre penaltys et n’a finalement pas été en mesure d’égaler la magie de sa victoire historique contre la France.

POSSESSION MAIS PAS DE PÉNÉTRATION

Sous le soleil de fin de soirée à Saint-Pétersbourg, l’Espagne s’était installée très tôt dans son rythme de dépassement métronomique, réduisant le jeu à des niveaux presque piétons car les Suisses manquaient de toute urgence initiale.

Les seules vues suisses au but sont venues lorsque Shaqiri a pincé le ballon de Sergio Busquets avant d’être évincé, tandis que Silvan Widmer et Breel Embolo ont fait une descente sur le flanc droit, mais à chaque fois les rares incursions n’ont abouti à rien.

L’Espagne a continué à imposer ses passes complexes, mais lorsque le but est arrivé à la huitième minute, il y avait une bonne part de chance.

Envoyant le ballon vers le but sur la demi-volée après qu’il lui soit tombé d’un coin, Jordi Alba a vu son effort prendre une forte déviation de Zakaria pour l’envoyer devant un Sommer à contre-pied.

Le héros contre les Français était impuissant ici, et la frappe a été considérée comme le 10e but contre son camp du tournoi – plus que lors des 15 éditions précédentes de l’Euro réunies.

10 – Le but contre son camp de Denis Zakaria est le dixième que nous ayons vu à #EURO2020, soit désormais un de plus que lors de chacune des 15 éditions précédentes des Championnats d’Europe combinées (9). Douteux. pic.twitter.com/odGEGutwDK – OptaJoe (@OptaJoe) 2 juillet 2021

La Suisse était stupéfiante et l’Espagne a menacé de doubler son avance lorsque le maestro de l’Atletico Madrid Koke a donné un coup franc juste au-dessus de la barre, tandis qu’Aymeric Laporte aurait également dû faire mieux lorsqu’il s’est dirigé directement vers Sommer.

Les Suisses ont subi un autre coup après 23 minutes lorsqu’ils ont perdu Embolo sur blessure à la suite d’un enchevêtrement avec Pau Torres, avec Ruben Vargas l’homme à venir.

Fidèle à ses statistiques de tournoi avides de passes, l’Espagne a profité des trois quarts de la possession au cours des 25 premières minutes, menaçant d’étouffer ses adversaires.

Labourant un sillon solitaire à l’avant pour le Suisse, Haris Seferovic a vu un effort dévié en corner, et Akanji a ensuite lancé une tête au-dessus de la barre suite à la livraison de Shaqiri.

La livraison fouettée du pied gauche de la star de Liverpool a de nouveau causé un problème lorsque Widmer s’est dirigé d’un autre coin suisse, les coups de pied arrêtés semblant la source la plus probable d’un but suisse.

Tentant de rattraper son erreur en première mi-temps, Zakaria s’est dirigé juste à côté du montant d’un corner 10 minutes après le début de la seconde période alors que la Suisse profitait de sa meilleure période de pression soutenue.

Le sélectionneur espagnol Enrique a présenté Moreno pour Morata à la 55e minute, mais malgré sa possession continue, La Roja avait l’air plutôt émoussée après le redémarrage.

Unai Simon a été contraint à un arrêt à son premier poteau lorsque Zuber s’est dégagé après un bon travail du remplaçant Vargas sur la gauche – un tir d’avertissement qui n’a pas réveillé les Espagnols car ils ont été rattrapés peu de temps après avec un effet beaucoup plus coûteux.

Une confusion défensive entre Aymeric Laporte et son partenaire Pau Torres a vu le ballon tomber pour Freuler, et il a fait carré pour que Shaqiri en attente passe devant Simon. En tant que capitaine suppléant du Granit Xhaka suspendu, Shaqiri avait renoué avec son 26e but pour son pays.

Après s’être endormie sous le soleil de l’après-midi à Saint-Pétersbourg, la foule à l’apparence clairsemée a soudainement repris vie – et tous les neutres sont devenus ardemment en faveur des outsiders suisses.

Le drame s’est poursuivi à la 77e minute à un moment charnière du match.

Attrapant Moreno avec le suivi d’un défi de glissade, le milieu de terrain suisse Freuler a reçu un carton rouge direct de l’arbitre Michael Oliver.

Freuler était perplexe – ainsi que de nombreux internautes – mais il n’y avait aucune suggestion du VAR pour qu’Oliver revienne sur sa décision, et la Suisse serait obligée de le faire à la dure si elle avait la moindre chance d’atteindre les quatre derniers.

Shaqiri a été sacrifié pour Djibril Sow au lendemain du licenciement, tandis que Seferovic a été échangé contre Mario Gavranovic.

L’Espagne a cherché à capitaliser sur l’homme supplémentaire, mais Moreno a envoyé un tir apprivoisé dans les bras de Sommer depuis le bord de la surface et l’action d’arrière-garde suisse a tenu bon jusqu’à la fin du temps réglementaire.

Ce serait une autre série de prolongations pour les deux équipes après avoir pris la distance au tour précédent.

Moreno – à nouveau du gaspillage – a laissé passer la meilleure chance des échanges initiaux car il ne pouvait envoyer son tir qu’à côté d’un centre d’Alba. Sommer a ensuite renversé un effort d’Alba à distance alors que l’Espagne se campait dans la moitié de terrain suisse.

C’était épuisant pour la Suisse, et Sommer a de nouveau été appelé pour sauver à bout portant d’une volée de Moreno.

Sommer a poursuivi ses exploits avec un arrêt à une main d’Oyarzabal avant de dégager un corner, mais le gardien suisse n’était pas le seul héros en maillot rouge alors que Ricardo Rodriguez a réussi un bloc coulissant pour empêcher Marcos Llorente.

Les chances se multipliaient et rapidement pour l’Espagne, mais ils ne pouvaient pas les repousser – et les Suisses – et une place en demi-finale serait décidée sur place.

Cette fois, la fortune a favorisé l’Espagne malgré les ratés de Sergio Busquets et Rodri, alors que le trio suisse Fabian Schar, Manuel Akanji et Ruben Vargas ont tous raté leurs efforts.

Ce fut un dénouement cruel pour les Suisses après une performance aussi courageuse, mais l’équipe de Vladimir Petkovic rentrera sans aucun doute chez elle avec un accueil de héros après sa course historique.

Pendant ce temps, lors des trois précédentes occasions où ils ont dépassé les quarts de finale à l’Euro, l’Espagne a remporté le titre à chaque fois.

Mais pour faire que quatre sur quatre, ils auront probablement besoin d’une grande amélioration pour les défis qui les attendent à Wembley.