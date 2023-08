L’Espagne surprend la Suède avec un but spectaculaire en fin de match pour atteindre la finale de la Coupe du monde féminine

L’Espagne disputera sa première Coupe du monde féminine après que le but d’Olga Carmona à la 89e minute a permis à La Roja de remporter une victoire 2-1 contre la Suède en demi-finale mardi.

L’Espagne, qui a surmonté la quasi-mutinerie de ses joueurs l’an dernier contre l’entraîneur Jorge Vilda, affrontera le vainqueur du tournoi coorganisateur du tournoi, l’Australie et l’Angleterre dimanche en finale à Sydney.

La controverse a commencé lorsque 15 joueurs ont signé en septembre dernier une lettre se plaignant de Vilda et des conditions de l’équipe nationale. Trois de ces joueurs ont été nommés dans l’équipe de la Coupe du monde et Vilda un jour avant la demi-finale a félicité la fédération espagnole pour son soutien à lui et au programme féminin.

La Roja a maintenant une chance de devenir championne du monde pour la première fois. Classée septième au monde par la FIFA, la défaite de l’Espagne contre la Suède, deuxième au classement, en fait l’équipe la mieux classée restante dans le tournoi.

« C’est un jour historique », a déclaré Vilda. « On est en finale, c’est ce qu’on voulait. »

La Suède a maintenant perdu dans quatre des cinq demi-finales et jouera pour une quatrième troisième place.

Le but de Carmona a couronné une rafale de buts tardifs qui a vu la Suède égaliser le match, puis l’Espagne l’a remporté 90 secondes plus tard sur le score surprise.

Salma Paralluelo, la super-sub de 19 ans qui a également marqué le but vainqueur lors de la victoire 2-1 de l’Espagne en quarts de finale en prolongation contre les Pays-Bas, a marqué à la 81e minute pour briser un match sans but. Elle a fait signe à la foule d’applaudir, et la foule a pensé qu’elle célébrait le décideur espagnol.

Mais la fête fut brève. Rebecca Blomqvist a créé l’égalité pour la Suède à la 88e.

Puis à peine 90 secondes plus tard, Carmona a battu la gardienne suédoise Zecira Musovic avec le vainqueur du match.

« C’était un match très difficile. Cela aurait pu être difficile de se remettre de leur but, mais nous avons montré que son équipe peut tout gérer. » dit Paralluelo. « Nous l’avons mérité. Nous avons fait ce petit pas, et maintenant nous avons besoin de cet élan final. »

Une Olivia Schough abattue quitte le terrain après la défaite déchirante de la Suède contre l’Espagne. (Alessandra Tarantino/Associated Press)

Les Suédois se rapprochent

Les Suédois n’ont jamais remporté de Coupe du monde, mais ils s’en sont rapprochés : ils étaient deuxièmes en 2003 et ont terminé troisièmes à trois reprises. La Suède a remporté des médailles d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo il y a deux ans et aux Jeux de 2016 au Brésil.

L’Espagne n’en est qu’à sa troisième participation au classement général de la Coupe du monde. Il y a quatre ans, La Roja s’est qualifiée pour les huitièmes de finale mais a perdu contre d’éventuels champions, les États-Unis.

« Maintenant, c’est la finale. Je pense que nous devons faire ce que nous avons fait à chaque match », a déclaré Paralluelo. « Nous avons surmonté tous les défis et maintenant nous sommes confrontés au défi ultime, le grand »

Les Suédois ont balayé leurs adversaires en phase de groupes avant d’éliminer les États-Unis, double champion en titre, aux tirs au but après un match nul sans but.

La Suède a ensuite battu le Japon, jusqu’alors invaincu, 2-1 en quarts de finale.

L’Espagne est tombée à la deuxième place de son groupe après une défaite fulgurante contre le Japon, mais s’est ralliée pour battre la Suisse 5-1 et les Pays-Bas 2-1 pour atteindre les demi-finales. C’était la première apparition de La Roja dans une demi-finale majeure depuis les Championnats d’Europe de 1997.

Alexia Putellas, double vainqueur du Ballon d’Or espagnol, a fait son troisième départ en Coupe du monde. Putellas a rompu son ACL l’été dernier et a retrouvé sa pleine forme. Elle est sortie du banc lors des deux derniers matches de l’équipe.

Putellas, qui a remplacé Esther Gonzalez dans le onze de départ, a été remplacée à la 57e minute par Paralluelo, 19 ans, qui a marqué dans le temps supplémentaire pour l’Espagne lors de la victoire contre les Pays-Bas.

L’Espagne a dominé la possession et a eu les meilleures chances en première mi-temps. L’explosion de la défenseuse Olga Carmona du haut de la surface mais le tir bas est allé juste à côté. Mais la défense suédoise, qui n’avait accordé que deux buts dans le tournoi, a tenu bon.

Putellas a frappé Filippa Angeldal avant de centrer à la 35e minute, mais Magdelena Eriksson était là pour l’éliminer.

La gardienne espagnole Cata Coll a plongé pour arrêter le tir de Fridolina Rolfo en fin de mi-temps, puis a repoussé le ballon sur un corner pour garder le match sans but à la mi-temps.

La Suède avait de l’énergie pour entamer la seconde période mais l’Espagne avait encore des occasions. La tête de Paralleulo à la 63e minute est passée au-dessus du but.

Alba Redondo était au sol devant le but mais a mis un pied sur le ballon et a semblé marquer à la 71e minute, mais elle était juste à côté et le ballon a été rattrapé dans le filet latéral.

Il y a eu quelques moments tendus lorsque le but de Paralluelo a été vérifié par un examen vidéo, mais le but a été accordé.

Il y avait 43 217 fans présents pour le match à l’Eden Park d’Auckland.