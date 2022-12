L’Espagne stupéfaite lors d’une fusillade alors que le Maroc entre dans l’histoire au Qatar

Les Nord-Africains accèdent pour la première fois aux quarts de finale d’une Coupe du monde

Le Maroc s’est assuré une place en quarts de finale de la Coupe du monde avec une victoire aux tirs au but contre l’Espagne au Qatar, marquant la première fois que les Nord-Africains atteignaient les huit derniers du tournoi.

Après que les équipes n’aient pas pu être séparées par 90 minutes et prolongations sans but, le Maroc a battu ses rivaux sur place, remportant la fusillade 3-0 grâce à une paire d’arrêts du gardien Bono et à quelques efforts espagnols lamentables.

Avec l’histoire qui fait signe, c’est la star du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi qui s’est levé pour marquer froidement le penalty gagnant au milieu.

L’Espagne a payé le prix pour ne pas avoir converti sa possession en buts pendant le match, et les tirs au but de l’équipe de Luis Enrique – combinés au superbe gardien de but du Marocain Bono – ont contraint les vainqueurs de la Coupe du monde 2010 à une autre sortie douce.

La fusillade avait commencé avec Abdelhamid Sabiri inscrivant le penalty d’ouverture pour le Maroc, avant que Pablo Sarabia ne frappe le poteau pour l’Espagne.

Hakim Ziyech de Chelsea a ensuite percé son penalty au milieu, avant qu’un effort apprivoisé de Carlos Soler ne soit sauvé avec reconnaissance par le stoppeur marocain Bono.

Unai Simon a gardé les chances de l’Espagne en devinant la bonne façon de sauver de Badr Benoun, mais le vétéran de Barcelone Sergio Busquets a ensuite placé un autre effort apprivoisé pour Bono.

Hakimi est calmement rentré chez lui pour susciter la jubilation des Lions de l’Atlas et leur formidable soutien à l’intérieur du stade et dans les environs.

Le Maroc rencontrera les vainqueurs des huitièmes de finale entre le Portugal et la Suisse en quarts de finale samedi, marquant un nouveau territoire pour les Nord-Africains.

Une équipe espagnole mélangeant le talent de meneurs de jeu précoces tels que Gavi et Pedri et de chefs plus âgés tels que Busquets devra se regrouper, potentiellement sans Enrique à la barre, alors qu’ils envisagent une plus grande déception du tournoi après les années dorées de 2008 à 2012.

Bono était le héros de la fusillade pour son équipe.

© Alex Grimm / Getty Images



PLUS À VENIR