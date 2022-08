L’Espagne soutient pleinement l’intégration des Balkans occidentaux dans l’UE

Les Balkans occidentaux font partie intégrante de l’Union européenne et l’Espagne soutient pleinement l’intégration de la région dans le bloc des 27 membres, a déclaré lundi le Premier ministre espagnol.

Pedro Sanchez était à Tirana, la capitale albanaise, lundi, lors du tout premier voyage d’un Premier ministre espagnol dans le pays. L’escale en Albanie était la dernière étape du voyage de Sanchez dans les Balkans occidentaux qui l’avait auparavant conduit en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro et en Macédoine du Nord.

“L’UE ne peut se concevoir sans les Balkans”, a déclaré Sanchez lors de la conférence de presse avec son homologue albanais Edi Rama. “L’incorporation des Balkans renforcera et ajoutera des membres à l’UE.”

Le bloc des 27 membres a accepté de lancer les pourparlers d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord à la fin du mois dernier, une étape longtemps retardée dans la voie des pays des Balkans vers l’adhésion à l’UE qui s’est accélérée au milieu de la guerre en Ukraine.

Les pays des Balkans occidentaux se trouvent à différents stades de l’intégration à l’UE. La Serbie et le Monténégro ont déjà entamé les pourparlers tandis que la Bosnie et le Kosovo n’ont signé que l’accord de stabilisation et d’association, première étape d’un long processus.

Les responsables de l’UE ont récemment cherché à encourager les gouvernements de la région à poursuivre les réformes au milieu des inquiétudes suscitées par les efforts de la Russie pour renforcer son influence dans les Balkans.

Le Premier ministre albanais Edi Rama a déclaré qu’en raison de l’influence de la Russie dans la région, les pays des Balkans occidentaux devraient être “déterminés à poursuivre sur la voie du renforcement des liens qui construisent la paix”.

L’Albanie s’est pleinement alignée sur toutes les sanctions de l’UE contre la Russie. Sanchez a déclaré que ces sanctions ne visaient pas le peuple russe, mais visaient à forcer leurs dirigeants « à revenir à la réalité et à abandonner le chemin de la guerre ».

Llazar Semini, Associated Press