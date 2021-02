L’Espagne se tourne vers le Real Madrid et l’Atletico pour arrêter le déclin de la Liga

« Inscris-le Florentino, » Real MadridLes fans ont écrit sur Twitter avant que Zinedine Zidane ne se fasse demander s’il envoyait un message au président du club, Florentino Perez.

Kylian Mbappe venait de détruire Barcelone au Camp Nou et 24 heures plus tard, Erling Haaland a fait de même avec Séville au Ramon Sanchez Pizjuan.

Au moment où la Real Sociedad a traîné 4-0 jeudi soir contre Manchester United, le sentiment en Espagne est devenu clair: la Liga était en chute libre.

Plus tard dans la nuit, Grenade a battu Napoli et Villarreal a scié Salzbourg dans une compétition dont il faut se souvenir qu’il y a seulement six mois, remportée par Séville, pour la quatrième fois en sept ans.

En fait, une équipe espagnole a remporté la Ligue Europa sept fois sur les 11 dernières.

Trois de ces titres appartiennent à Atletico Madrid, qui affronte Chelsea dans le Ligue des champions mardi, après avoir éliminé les champions anglais de Liverpool la saison dernière.

Le Real Madrid affrontera Atalanta, dans l’espoir d’éviter une troisième année sans remporter le tournoi, après avoir remporté les trois précédents.

« Les équipes espagnoles sont toujours fortes, ce n’est qu’un instant », a déclaré l’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman la semaine dernière. « Vous ne pouvez pas tirer de conclusions. »

S’il y a un besoin de recul – que la vitesse de la chute est en partie due aux sommets précédemment atteints – la domination de l’Espagne en Europe recule également depuis un certain temps.

Cela a peut-être commencé lorsque Barcelone a perdu contre la Roma en 2018, s’est poursuivie avec les départs de Neymar et de Cristiano Ronaldo, avant de s’enraciner, car l’impuissance financière a empêché un renouveau.

Certes, pour Barcelone et le Real Madrid, l’hésitation à rafraîchir leurs équipes a été punie au maximum, la pandémie de coronavirus imposant un an sans dépenser alors qu’ils devaient sans doute dépenser le plus.

Les jeunes du Real Madrid ne sont pas encore épanouis, tandis que Barcelone a vu une époque historique vieillir, partir ou prendre sa retraite. L’Atletico Madrid continue de se reconstruire après son propre groupe de départs emblématiques. Séville a enduré mais Valence est en désordre.

Pendant la majeure partie de ce siècle, il a été question de savoir quand un talent générationnel déménage en Espagne, mais maintenant il n’y a aucune garantie.

Mbappe est lié depuis longtemps à Zidane mais, comme l’a montré Lionel Messi, les meilleurs joueurs se définissent par des victoires en Ligue des champions et qui pourraient dire avec confiance que le Paris Saint-Germain et Manchester City n’en posséderont pas plus au cours des prochaines années que Barcelone et le Real. Madrid?

Ronaldo et Neymar sont partis, avant que Messi n’essaie de le faire et le pourrait encore. L’été dernier, City a pincé le jeune talent le plus excitant d’Espagne, Ferran Torres, tandis que l’Atletico était impuissant à empêcher Thomas Partey de rejoindre Arsenal.

Et tandis que Pep Guardiola et Jose Mourinho ont atteint le sommet de la Liga à la fin de la dernière décennie, les entraîneurs les plus charismatiques et modernes – Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann – ont exercé leur métier presque entièrement ailleurs depuis.

Avec Guardiola, ils ont conduit le passage à un style plus physique, vertical et pressant, qui semble avoir laissé les équipes espagnoles derrière.

« Le Barça a toujours été une équipe qui a choisi beaucoup de joueurs pour leurs qualités techniques et peu pour leurs qualités physiques », a déclaré Koeman samedi.

«Il faut avoir les deux, pour avoir un équilibre, on veut le ballon, jouer de l’arrière et créer des occasions.

« Cette équipe a très bien joué de cette façon cette saison, mais nous avons besoin d’une équipe équilibrée, qui peut être physique, défendre et faire tout le reste. Pour défendre, il faut avoir des jambes. »

Derrière tout cela se cache une réalité financière, que les clubs espagnols, y compris les deux premiers, ne font plus partie des plus généreux

les frais de transfert ou les salaires.

Malgré les tentatives de la Liga pour s’internationaliser, les investisseurs étrangers se sont toujours rassemblés non pas en Espagne mais en Angleterre, attirés par les contrats de télévision les plus lucratifs et les plus grands auditoires du monde entier.

Alors que Barcelone et le Real Madrid ferment leurs portes l’été dernier, Chelsea et Manchester City ont dépensé librement, leurs propriétaires milliardaires offrant une protection contre une pandémie qui paralysait les clubs presque partout ailleurs.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré que l’activité de transfert de la Premier League était « excessive », mais alors que les contrôles plus stricts de l’Espagne sur les dépenses pourraient porter leurs fruits à l’avenir, ils sont également restrictifs à l’heure actuelle.

«La solvabilité financière est très importante», a déclaré Tebas. « Quand la crise sera terminée, nos clubs seront aussi forts qu’avant. »

Si une reprise économique est rapide, la reconstruction prendra plus de temps. Mbappe et Haaland ne rejoindraient pas les meilleurs d’Europe, ils seraient les catalyseurs d’une reprise.