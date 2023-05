L’Espagne se rend aux urnes au milieu des disputes sur l’Eta et des allégations de fraude électorale

Les Espagnols votent dans des scrutins régionaux et municipaux qui serviront de mesure de l’humeur politique avant les élections générales de décembre, et qui viennent après une campagne amère et agitée entachée par une querelle au sujet de la défunte organisation terroriste, Eta, et par des allégations de fraude.

Les élections de dimanche, au cours desquelles 12 gouvernements régionaux et 8 000 conseils municipaux sont en jeu, devraient être une course serrée entre le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) au pouvoir et le Parti populaire (PP) conservateur d’opposition.

Les résultats – qui devraient signaler un retour au système bipartite qui dominait la politique espagnole avant l’éruption de l’extrême gauche, anti-austérité Podemos et du parti des citoyens de centre-droit désormais moribond – donneront également le ton politique comme L’Espagne se prépare à des élections générales à la fin de l’année.

Le PP a cherché à utiliser les élections comme un référendum sur le style de gouvernement de Pedro Sánchez, qu’il appelle sanchismoet dépeint comme incompétent, trop ambitieux et déterminé à rester au pouvoir.

« Ce ne sont pas seulement des élections pour choisir un maire ou un gouvernement régional », a déclaré le chef du PP, Alberto Núñez Feijóo, lors d’un rassemblement de fin de campagne vendredi.

« Le sanchisme a tout gâché et j’ai peur de devoir dire – respectueusement mais malheureusement – ​​que le Premier ministre de mon pays n’a pas de limites. Son parti n’a pas été en mesure de l’arrêter et nous devons donc le faire ensemble en tant qu’Espagnols.

Sánchez a frappé une note moins combative après avoir voté dimanche matin, exhortant les gens à ignorer les rangées de ces derniers jours et à voter calmement.

« C’est très important que nous allions tous voter et que nous le fassions de manière positive, en oubliant cette intolérance, ce bruit, cette dépréciation et ces tensions qu’une minorité essaie d’attiser », a-t-il déclaré. « Je suis convaincu que la majorité des citoyens voteront de manière positive, respectueuse et réfléchie. »

Sánchez a commencé la campagne dans l’espoir de souligner le bilan économique de son gouvernement de coalition, les réformes du logement et les programmes d’aide aux jeunes.

Mais la première semaine de la campagne a sombré dans des combats acharnés sur le passé, après l’émergence du parti nationaliste basque, EH Bildu – sur le soutien duquel le gouvernement minoritaire s’appuie au congrès – alignait 44 membres condamnés de l’Eta, dont sept personnes reconnues coupables d’actes violents. crimes, en tant que candidats.

Bien que Sánchez ait critiqué la décision de Bildu – la qualifiant de légale mais « évidemment indécente » – et que le parti basque ait annoncé plus tard que les sept candidats condamnés pour violence ne siégeraient pas, le PP s’est emparé de la question comme preuve supplémentaire de la volonté du gouvernement de rester au pouvoir.

Feijóo a attaqué Sánchez pour sa dépendance à l’égard de Bildu et des partis indépendantistes catalans – et pour la législation ratée sur les délits sexuels, introduite par ses partenaires juniors de la coalition à Podemos, qui a permis à plus de 1 000 délinquants sexuels condamnés de voir leur peine réduite, et plus plus de 100 pour gagner une libération anticipée.

« Vous êtes le grand espoir électoral des violeurs et des pédérastes, des mutins, des squatteurs, des corrompus et maintenant de ceux qui se promenaient en cagoule avec des pistolets », a-t-il déclaré à Sánchez. « Et je ne le serai jamais. »

Eta, qui a abandonné sa campagne armée en 2011 et s’est dissoute il y a cinq ans, a assassiné 829 personnes dans sa quête de cinq décennies pour créer un Pays basque indépendant.

Sánchez a déclaré que la dépendance fatiguée du PP au spectre d’un groupe terroriste disparu était la preuve de son manque d’initiatives électorales. « Quelle est votre proposition sur le logement ? » demanda-t-il au parti. « Eta. Autrement dit, rien. Sur l’éducation ? Eta. Autrement dit, rien. Sur l’urgence climatique ? Eta. En d’autres termes, rien.

Il a ajouté: « Quand Eta n’est rien en Espagne, c’est toujours tout pour vous. Parce que, dans ton désespoir, Eta est tout ce que tu as, même s’il n’existe pas.

Les querelles au sujet d’Eta ont été suivies de craintes de fraude électorale après que la police de l’enclave nord-africaine espagnole de Melilla a arrêté 10 personnes soupçonnées d’avoir participé à une fraude présumée d’achat de votes par correspondance. Sept autres personnes soupçonnées d’achat de voix ont été arrêtées dans la ville andalouse de Mojácar, tandis que la police enquêtait également sur d’éventuelles fraudes dans les îles Canaries et la région de Murcie.

Bien que le PP puisse capitaliser sur les disputes de ces derniers jours, et avec la lassitude avec le gouvernement de coalition, qui est au pouvoir depuis 2019, les sondages suggèrent qu’il devra probablement compter sur le soutien du parti de longue date Vox pour former de nouveaux gouvernements régionaux. dans toutes les régions contestées à l’exception de Madrid.

Cependant, entrer dans des coalitions avec Vox – comme il l’a déjà fait dans la région de Castilla et León – permettrait à la gauche de présenter le PP comme un parti prêt à abandonner le centre et à conclure des accords avec l’extrême droite pour gagner. pouvoir.

« Vox se développe dans toutes les régions et va gagner plus de pouvoir et être dans plus de parlements régionaux et dans plus de conseils qu’en 2019 », a déclaré Pablo Simón, politologue à l’université Carlos III de Madrid.

« Toutes les enquêtes montrent que le PP aura besoin de Vox pour gouverner dans toutes les régions sauf à Madrid. Cela signifie que Vox, qui mène une campagne très discrète et essaie de ne pas se tromper, cherchera à entrer dans des gouvernements de coalition.