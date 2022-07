L’Espagne se remet du choc de Putellas pour commencer l’Euro 2022 avec style

Milton Keynes (Royaume-Uni) (AFP) – L’Espagne s’est remise de la perte de la milieu de terrain vedette Alexia Putellas et a concédé après 48 secondes pour lancer sa campagne de l’Euro 2022 sur un bon départ en battant la Finlande 4-1.

Linda Sallstrom a découvert un énorme trou dans la défense espagnole pour donner aux Finlandaises une avance de choc dès la première minute.

L’Espagne avait été favorite avant le tournoi jusqu’à la blessure au ligament croisé de Putellas, vainqueur du Ballon d’Or en titre, à l’entraînement mardi.

La Roja reste invaincue depuis mars 2020 et a rebondi pour s’assurer d’obtenir les trois points indispensables avec des tests plus difficiles à venir contre l’Allemagne et le Danemark grâce aux buts d’Irene Paredes, Aitana Bonmati, Lucia Garcia et Mariona Caldentey.

Marchant avec des béquilles et vêtue d’un maillot espagnol, Putellas était présente pour encourager ses coéquipières.

Mais le choc de perdre leur femme vedette s’est transformé en un lent départ du côté de Jorge Vilda.

Le long attaquant d’Anna Westerlund a joué Sallstrom sans faute et l’attaquant du Paris FC a produit une belle finition au premier poteau.

L’Espagne s’est installée dans son rythme de passes avec 70% de possession de balle.

Mais avec la meilleure buteuse de tous les temps, Jennifer Hermoso, également absente du tournoi en raison d’une blessure, ils ont dû compter sur la voie inhabituelle des centres dans la surface pour renverser la situation.

Le capitaine Paredes a commencé le retour lorsqu’elle a renvoyé une tête du coin de Caldentey.

La petite Aitana Bonmati a ensuite produit une superbe tête dans le coin supérieur pour calmer les nerfs espagnols avant la mi-temps.

Garcia s’est assurée des points à 15 minutes de la fin lorsqu’elle a hoché la tête sur le coup franc de Maria Leon dans le coin inférieur avant que Caldentey n’inscrive un penalty avec le dernier coup de pied du match.

L’Allemagne, huit fois vainqueur, et le Danemark, finaliste de l’Euro 2017, s’affrontent plus tard à Londres dans le premier affrontement à succès du Groupe B.