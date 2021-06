L’Espagne se bat pour atteindre les huitièmes de finale après le match nul avec la Pologne

Gerard Moreno a raté un penalty et Alvaro Morata a gaspillé le rebond alors que les malheurs de l’Espagne frappaient à nouveau samedi, un match nul 1-1 avec la Pologne les laissant face à un combat pour atteindre les 16 derniers de l’Euro 2020. Morata est entré de près pour mettre l’Espagne devant mais l’excellente tête de Robert Lewandowski, son 60e but de la saison, a égalisé la Pologne avant que le penalty de Moreno ne revienne sur le poteau. Le rebond est venu rapidement à Morata mais avec Wojciech Szczesny engagé à sa droite, le but était ouvert pour que l’attaquant marque son deuxième.

Au lieu de cela, le ballon a volé loin et l’Espagne a dû se contenter d’un autre match nul décevant dans le groupe E, ce qui signifie qu’elle pourrait devoir battre la Slovaquie mercredi pour éviter une sortie prématurée embarrassante.

Les sifflets qui ont accompagné Morata dans l’impasse d’ouverture avec la Suède la semaine dernière ont été sauvés pour toute l’équipe espagnole au coup de sifflet final.

La Pologne, quant à elle, s’est rassemblée sur le terrain avant d’aller saluer ses supporters dans le stade, le meurtrier Lewandowski reprenant l’avantage pour maintenir les espoirs de progrès de son équipe.

Luis Enrique avait lancé une défense passionnée et préparée de Morata vendredi en déclarant que l’équipe serait « Morata et 10 autres ».

Mais il a également remplacé Ferran Torres dans la formation de départ avec Moreno, l’attaquant de Villarreal dont les 23 buts étaient juste derrière Lionel Messi la saison dernière en Liga et qui, selon beaucoup, aurait dû remplacer Morata.

Au lieu de cela, ils ont tous les deux joué et tous les deux ont été coupables dans le moment décisif du match, même si Moreno avait été brillant par ailleurs, son tir marquant le premier match de Morata.

POLOGNE DANGEREUSE

Morata a presque accordé un penalty tôt avec un défi trop zélé dans la surface, tandis que Mateusz Klich a ondulé le haut du filet avec un effort à distance peu de temps après.

L’Espagne était la meilleure équipe en possession, Morata tentant une puce délicate alors que la puissance aurait pu être meilleure, mais la Pologne était dangereuse à la pause, Lewandowski s’arrachant après une mauvaise passe de Rodri avant d’être dirigé par Jordi Alba.

Le meilleur moment de Morata est survenu à la 25e minute et cela aurait difficilement pu être plus facile, même si un petit remaniement l’a mis dans la bonne position pour pousser le tir de Moreno depuis la droite.

Le drapeau du hors-jeu s’est levé et les joueurs espagnols semblaient s’attendre à l’annulation, mais au lieu de cela, le but a été maintenu, incitant Alba à jeter ses bras autour de Morata, qui s’est ensuite précipité vers son entraîneur, en signe de remerciement pour la confiance placée en lui.

La Pologne est revenue cependant et s’est rapprochée deux fois avant la mi-temps, Karol Swiderski frappant le poteau avec un tir enroulé qui est revenu pour Lewandowski, mais il a écrasé Unai Simon, qui a sauvé.

Lewandowski ne s’est pas trompé neuf minutes après la mi-temps, s’élevant au poteau arrière, poussant Aymeric Laporte pour faire de l’espace et jetant un coup d’œil habile dans le coin.

L’Espagne aurait dû rétablir son avance après avoir reçu un penalty douteux pour Klich laissant un pied tardif à Moreno.

Moreno a intensifié mais a conduit son penalty contre le poteau et avec le gardien engagé, Morata aurait pu marquer aussi mais il a éraflé le rebond.

Moreno a été retiré peu de temps après tandis que Torres, en tant que remplaçant, a tiré à côté lorsqu’il était libre dans la surface. Morata n’a pas pu régler ses problèmes à une seule occasion, avant que Szczesny ne claque dans un virage et ne sauve la course de Rodri.

Les ouvertures continuaient à venir pour Morata alors que Torres se penchait sur lui, mais Szczesny étouffait l’arrivée et la collision provoquait l’arrêt de l’attaquant espagnol à quatre minutes de la fin.

Il a été applaudi cette fois, mais les coups de sifflet pour l’équipe sont venus peu de temps après.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici