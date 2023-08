L’Espagne s’assure une place en demi-finale de la Coupe du monde avec une victoire en prolongation contre les Pays-Bas

Finalement, après avoir cogné à la porte pendant deux heures, la gorge sèche et les jointures saignantes, l’Espagne a obtenu une réponse. Et bien sûr, c’était ce qu’ils méritaient, mais ils savaient aussi que ce que vous méritez et ce que vous obtenez sont souvent deux choses différentes. Quelques longs nuages ​​blancs et un ciel bleu brillant dominaient Salma Paralluelo alors que ses bottes à semelles jaunes dévoraient le gazon vert clair. Et c’était peut-être la chance ultime de l’Espagne que la chance de faire l’histoire revienne à une femme sans sens de l’histoire, sans bagages à transporter. Juste deux pieds et un ballon, et le pur minimalisme de la jeunesse.

En inscrivant le but gagnant devant la malchanceuse Daphne van Domselaar, l’ailier barcelonais de 19 ans a récupéré bien plus que le tournoi espagnol. Elle a racheté leur idée de qui ils sont, l’idée que cette grande génération peut encore être grande, que les cicatrices du passé n’ont pas besoin de piquer dans le présent. L’Espagne disputera une demi-finale de Coupe du monde pour la première fois, et pour la première fois, elle sentira que le destin est de son côté.

Cela avait été un match d’une tension des plus déchirantes, dans lequel le penalty tardif de Mariona Caldentey n’était vraiment que le premier acte. L’Espagne s’est vu refuser un but et les Pays-Bas se sont vu refuser un penalty parfaitement bon, mais dans l’ensemble, l’Espagne était supérieure de loin. L’égalisation dans le temps additionnel de Stefanie van der Gragt a forcé le match en prolongation, où Lineth Beerensteyn a raté deux des meilleures chances du match. Recevez-vous votre chance ou la faites-vous vous-même ?

Il y a eu un léger tremblement de terre à Wellington environ une heure avant le match. Certaines personnes l’ont ressenti, d’autres ne l’ont remarqué que lorsqu’elles ont reçu la notification push sur leur téléphone. La lumière du soleil tachetait le port alors que la longue colonne de supporters, pour la plupart hollandais, battait la route vers le stade, battant leurs tambours, agitant leurs drapeaux. De nombreux habitants semblaient s’être attachés aux Néerlandais pour la seule raison que l’orange est une couleur vive et que les enfants aiment le porter. A l’intérieur, l’air était calme, à la limite du silence. Un silence révérencieux s’était abattu sur l’endroit, quelque part entre « récital de concert » et « snooker mondial Crucible ». On parle beaucoup dans ces régions d’honorer les ancêtres. Ici, ils avaient décidé de le faire en faisant le moins de bruit possible. Cela ne changerait que plus tard.

Les Pays-Bas avaient marqué au début de chacun de leurs quatre matchs jusqu’à présent, et en vérité, nous aurions probablement pu le faire avec un autre but en début de match ici. L’Espagne s’est emparée du ballon et a refusé de le partager, un secret que les Néerlandais n’ont pu saisir que dans les chuchotements et les rumeurs. Toujours pas d’Alexia Putellas. Caldentey est venu de bon augure sur l’aile gauche. Danielle van de Donk, la joueuse néerlandaise la mieux armée pour perturber ce milieu de terrain espagnol, se tenait maussade au fond de la tribune avec un survêtement. Quatre minutes plus tard, Esther González avec une chance de huit mètres. Six minutes, Alba Redondo manque au premier poteau. Dix-sept minutes, Redondo a frappé le poteau deux fois. Au bout de 25 minutes, Van der Gragt criait si fort sur ses collègues qu’ils commençaient à éviter tout contact visuel.

Stefanie van der Gragt martèle l’égalisation. Photographie : Molly Darlington/Reuters

Et en possession, les Néerlandais étaient un DJ avec une seule chanson à jouer. Frappez Lineth. Mais Oihane Hernández et Irene Paredes ont couvert le bombardement aérien et Cata Coll dans le but espagnol a été assez précis pour balayer le reste. Et entre les deux, l’Espagne continuait de passer et continuait de passer. Sur le flanc gauche Ona Batlle commençait à grandir en audace et Caldentey valsait à l’intérieur pour lui faire de la place. Il y a eu un but, puis il a disparu : González a mis le ballon au deuxième poteau après le renversement de Redondo, mais hors-jeu. Soudain, les accents d’une nouvelle chanson se sont fait entendre : celle où l’Espagne joue comme des reines sur tout le terrain avant de se transformer en bouffon de cour lorsque le but apparaît.

Le thème s’est poursuivi en seconde période. Une heure plus tard, les Pays-Bas venaient de retirer Jill Roord, une autre balle à poursuivre pour Beerensteyn, passant devant Paredes, sentant une légère poussée dans ses reins, plongeant. L’arbitre Stéphanie Frappart a donné le penalty, examiné les images, changé d’avis. Il y a eu plus de passes, plus de triangles vertigineux, plus de demi-coups à distance. Et puis avec 10 minutes restantes, Van Domselaar a finalement manqué de miracles.

Tout l’après-midi, elle s’était étendue, jetée, pliée et contorsionnée pour défendre le but néerlandais. Tout l’après-midi, c’était elle contre le monde, le seul soldat restant de la ville. Finalement, les sacs de sable se sont effondrés. Enfin les portes tombèrent. Enfin, après 80 minutes de martèlement à la porte, l’Espagne a obtenu une réponse. La remplaçante Paralluelo a mis la croix, Van der Gragt a tendu la main. La pénalité de Caldentey a heurté le poteau, a basculé au bord du destin pendant une seconde, puis a décidé de franchir la ligne.

Et donc finalement, les Néerlandais ont commencé à jouer. Et s’ils avaient montré ce genre d’entreprise plus tôt ? Et s’ils avaient essayé de jouer au milieu de terrain plutôt que de simplement lancer le ballon par-dessus ? Beerensteyn s’est d’abord échappé sur la gauche, trois contre deux, se dirigeant elle-même et tirant droit sur le gardien de but. Puis la même course, la même énergie d’étranglement, le tir enroulé juste à côté. Le conseil a affiché 12 (douze) minutes de temps additionnel.

Aniek Nouwen au coup de sifflet final à Wellington. Photographie : Aaron Gillions/AAP

La 91e minute. Victoria Pelova a glissé le ballon, plus dans l’espoir, hors de portée de Katja Snoeijs, inoffensive en territoire espagnol. Mais qu’est-ce que c’était ? Van der Gragt sort de la défense, la demi-centre à la retraite voit les secondes de sa carrière fuir et décide de monter devant pour se régaler d’une défense fatigante. Elle ramassa la balle, jeta un coup d’œil, tira. Et vraiment c’était la finition d’un défenseur central, un coup de toutes les consonnes et pas de voyelles, un bruit sourd si primitif sur le plan agricole qu’il appartenait vraiment à un musée à côté de quelques pots fissurés et d’une charrue médiévale préhistorique. Van Domselaar a sprinté à 75 mètres de son but pour se joindre aux célébrations. Jorge Vilda haussa les épaules tristement, comme s’il y avait une mélodie dans sa tête qu’il ne parvenait pas à situer.

La prolongation s’est jouée sur une tête d’épingle. L’Espagne a de nouveau essayé de forcer les choses, n’a pas réussi à forcer les choses. Beerensteyn, son réservoir toujours plein de carburant, a traversé et tiré juste à côté. À la 110e minute, elle a accroché une balle rebondissante au-dessus de la barre à six mètres. C’était le moment. Beerensteyn se tenait toujours la tête quelques secondes plus tard lorsque Jennifer Hermoso a tenu le ballon et a joué un ballon parfait dans le chemin de Paralluelo.

Et donc finalement, l’Espagne pourrait avoir son moment de grâce. Le tir de Paralluelo était du pied gauche, aussi doux qu’une chanson, aussi doux que la jeunesse elle-même, touchant le filet à quelques centimètres du sol. Ce ne serait plus l’Autriche aux tirs au but en 2017 ou les États-Unis en 2019 ou l’Angleterre en 2022. Ce ne sont plus les grands sous-performants. Plus si près. Le temps de s’inquiéter du passé est révolu. C’est maintenant le temps des grands rêves et des belles visions.