L’Espagne s’apprête à remplacer la loi sur les secrets officiels du régime franquiste

La loi actuelle a été promulguée en 1968, sous le défunt dictateur général Francisco Franco, et permettait que les informations classifiées soient gardées secrètes pour toujours si nécessaire.

Quatre niveaux de protection des informations sont définis, alignant l’Espagne sur les normes de l’OTAN et de l’Union européenne. Ils sont restreints, confidentiels, secrets et top secret.

La décision finale de divulguer ou non les informations top secrètes resterait entre les mains du gouvernement. Les informations classées comme restreintes, confidentielles ou secrètes pourraient être reclassifiées par les ministres et autres hauts fonctionnaires, y compris les autorités militaires. La nouvelle législation fait suite à une promesse du Premier ministre Pedro Sánchez après un scandale déclenché par des révélations selon lesquelles des politiciens catalans favorables à l’indépendance avaient été espionnés avec des logiciels espions puissants et controversés vendus uniquement aux agences gouvernementales.