En montant sur scène au Parlement de Madrid ce matin, la princesse Leonor avait l’air calme et posée malgré le poids historique du moment où elle est officiellement devenue la future reine d’Espagne.

Aujourd’hui, à l’occasion de son 18e anniversaire, l’adolescente a prêté allégeance à la Constitution espagnole, ce qui signifie qu’elle peut désormais officiellement agir en tant que régente en l’absence de son père, le roi Felipe.

Lorsqu’elle montera sur le trône, Leonor sera la première reine régente d’Espagne depuis 150 ans, mais plus significativement, elle est considérée comme une figure qui achèvera le travail de son père pour se distancier du scandale qui a englouti son grand-père, le roi Juan Carlos.

C’est beaucoup d’attentes pour toute jeune femme, mais la princesse Leonor n’a trahi que le moindre soupçon de nervosité dans un moment émouvant où elle a semblé jeter un coup d’œil à sa mère, la reine Letizia, et à sa sœur cadette, l’infante Sofia, 16 ans, pour se rassurer.

La princesse Leonor d’Espagne (à gauche) a prêté allégeance à la Constitution espagnole pour marquer son 18e anniversaire, ce qui signifie qu’elle peut désormais officiellement agir en tant que régente en l’absence de son père, le roi Felipe (à droite).

Sa confiance a sans aucun doute été renforcée par un séjour loin de sa famille au pensionnat – le Welsh Hippie Poudlard – ainsi que par une formation militaire et par son premier discours public à l’âge de 13 ans pour marquer le 40e anniversaire de la constitution espagnole.

Alors qu’elle prêtait allégeance à la Constitution espagnole au Parlement, sous les yeux de sa famille et des représentants du gouvernement, l’expérience de Leonor en matière de prise de parole en public était évidente, avec une prestation fière et inébranlable.

Dans un discours prononcé devant la nation après la cérémonie, la princesse a réitéré son engagement envers le peuple espagnol et a demandé aux Espagnols de lui faire confiance alors qu’elle renforce son rôle et devient reine en formation.

Et un moment touchant et poignant est survenu lorsque le roi a remis à sa fille le collier de l’Ordre de (Carlos III), qui est la plus haute distinction civile d’Espagne.

Leonor avait l’air royale dans un costume blanc, avec ses cheveux tirés en queue de cheval basse et élégante, et son maquillage neutre et sobre.

Après la cérémonie, la princesse de 18 ans a embrassé sa mère, la reine Letizia, 51 ans, et son père, le roi Felipe, 55 ans, sur la joue, tandis que les fiers parents lui tenaient les bras dans un geste de soutien.

Le roi et la reine ont assisté à la cérémonie et à la fin de la cérémonie, lorsque Leonor a reçu les médailles du Congrès et du Sénat, son père, le roi Felipe, a offert un doux geste paternel.

Le monarque est intervenu pour ajuster la queue de cheval de sa fille aînée afin que les lourdes médailles puissent reposer plus confortablement autour de son cou.

Il s’agit d’un geste éphémère qui n’a pas détourné l’attention de la femme du moment, mais qui indique que le monarque est toujours là pour guider sa fille dans ses responsabilités.

Alors que la princesse espagnole et héritière du trône s’adressait à la nation après la cérémonie, elle a demandé aux Espagnols de lui faire confiance.

Dans un moment poignant, le roi Felipe a ajusté le collier de l’Ordre de Charles III (Carlos III) sur les épaules de sa fille à la fin de la cérémonie.

Le collier de l’Ordre de Charles III (Carlos III), décerné aujourd’hui à la princesse Leonor, est la plus haute distinction civile d’Espagne.

L’héritière espagnole du trône et sa mère étaient élégantes alors qu’elles traversaient le Congrès

La famille royale espagnole était de bonne humeur après la cérémonie, la reine Letizia rayonnante alors qu’elle se promenait aux côtés de son mari et de ses filles.

Les fiers parents de la princesse Leonor et sa sœur cadette, l’infante Sofia, 16 ans, ont regardé sérieusement l’héritier du trône s’adresser à la nation.

Le roi Felipe n’a pas pu contenir sa fierté en applaudissant sa fille après le discours

La princesse Leonor a embrassé sa mère sur la joue et lui a pris le bras en signe de soutien après avoir prêté allégeance à la Constitution.

La cérémonie a lieu à la Chambre basse du Parlement espagnol à Madrid, la ville où Leonor a passé la majeure partie de sa vie.

Des foules ont envahi les rues pour assister au Congrès des députés à Madrid, à l’occasion du 18e anniversaire de Leonor.

Alors que la famille royale espagnole descendait les marches à l’extérieur du bâtiment à la fin de la cérémonie, Leonor restait proche en stature de sa sœur l’infante Sofia.

Une foule sur la Plaza de Puerta del Sol à Madrid se rassemble pour voir la princesse et sa petite sœur l’infante Sofia arriver dans une Rolls Royce

La reine Letizia rayonnait alors qu’elle se tenait aux côtés de sa famille et du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

La princesse Leonor, princesse des Asturies, a reçu les médailles du Congrès et du Sénat devant les Cortes Generales, au Congrès des députés.

La princesse Leonor a prêté allégeance à la Constitution espagnole à l’occasion de son 18e anniversaire à Madrid

La princesse et future reine d’Espagne a prêté allégeance à la Constitution dans le cadre de la cérémonie de la Magna Carta, célébrée par son père il y a 27 ans, à l’occasion de son 18e anniversaire.

La princesse Leonor, 18 ans, a serré la main de son père après avoir prêté allégeance à la constitution, sous les yeux de sa famille et du gouvernement, dont le Premier ministre Pedro Sanchez.

La princesse avait l’air royale dans un costume blanc tandis que sa mère, la reine Letizia, a opté pour une robe bleu royal.

La famille royale espagnole a salué les fans rassemblés devant le Palacio de las Cortes de la Carrera de San Jerónimo.

La princesse ressemblait à une reine d’honneur lorsqu’elle est apparue aux côtés de sa petite sœur et de ses parents au Palacio de las Cortes de la Carrera de San Jerónimo.

L’infante Sofia portait ses longues tresses et drapait son épaule, tout en choisissant une robe blanche à manches fluides.

Leonor a opté pour le costume blanc, tandis que ses cheveux étaient tirés en queue de cheval basse et lisse et que son maquillage était neutre.

Leonor a eu une large audience alors que tout le Parlement espagnol s’est réuni pour la cérémonie d’investiture.

La Princesse a récemment déclaré dans un discours lors de la remise des Prix Princesse des Asturies qu’elle était très consciente de son devoir.

La princesse de 18 ans, qui avait précédemment déclaré qu’elle comprenait parfaitement son devoir, a prêté allégeance à la Constitution.

Avant la cérémonie dans la capitale espagnole, des foules de fans royaux ont envahi les rues pour se joindre aux célébrations, reflétant la popularité du jeune royal parmi le peuple espagnol.

Le journal El Espanol a rapporté que la jeune femme de 18 ans est la royale la plus populaire d’Espagne, après qu’un sondage a révélé qu’elle était encore plus appréciée que son père, le roi Felipe.

L’enthousiasme pour la famille royale espagnole et ses jeunes générations est loin du mécontentement qui s’est répandu dans le pays suite à l’abdication du grand-père de Leonor, le roi Juan Carlos.

L’ancien monarque de 84 ans, qui vit actuellement à Abou Dhabi, a démissionné après près de 40 ans sur le trône en 2014, après que le mari de sa fille ait été impliqué dans un scandale controversé de chasse à l’éléphant.

Ce mois-ci, l’ancien roi a remporté sa tentative de mettre fin à une bataille de 126 millions de livres sterling devant la Haute Cour du Royaume-Uni avec son ex-amant danois qui l’accusait de l’espionner et de le harceler.

La femme d’affaires Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, qui a la cinquantaine, a affirmé que l’ancien royal lui avait causé une « grande douleur mentale ».

Juan Carlos, 85 ans, a nié tout acte répréhensible et contesté les allégations portées contre lui, arguant qu’elles ne sont pas « viables ».

Malgré plusieurs années de scandales au sein de la monarchie espagnole, la famille royale semble aujourd’hui entrer dans une nouvelle ère, avec le roi Felipe, la reine Letizia, la princesse Leonor et l’infante Sofia accueillis au centre de Madrid par une foule en délire.

La cérémonie de la Magna Carta marque le 37e anniversaire de la prestation de serment du père de Leonor, le roi Felipe, le 30 janvier 1986, dans le même Palacio de las Cortes de la Carrera de San Jerónimo.

Le serment prêté par Leonor devant les Cortes Generales préserve la Magna Carta comme successeur du chef de l’État.

En plus de Leonor prêtant serment à la Constitution espagnole, le maire a invité les habitants à se joindre aux célébrations.

Les bénévoles ont distribué plus de 7 500 drapeaux espagnols à travers la ville pour que les habitants puissent les agiter en remerciement de Leonor.

Plus tard dans la journée, une garde d’honneur de la police municipale, présidée par le vice-maire de Madrid, qui comprendra l’escadron de cavalerie et l’orchestre musical de la police municipale, sera déployée sur la place de la Villa.

José Luis Martínez-Almeida a déclaré : « En tant que maire de la capitale espagnole, je vous invite à participer activement pour que Madrid soit à nouveau à la hauteur et que cette cérémonie historique soit une icône éloquente de la loyauté et de l’affection que nous ressentons, les Madrilènes. pour la famille royale en général et pour Mme Leonor en particulier en ce jour spécial de sa vie.

« Que nos rues et nos balcons soient décorés aux couleurs du drapeau national, « un symbole qui unit tous les Espagnols », comme l’a rappelé le roi lors du récent serment du drapeau de la princesse des Asturies à Saragosse.

La reine Letizia a opté pour une robe bleu roi avec des épaules ornées et des manches froncées, cintrée à la taille.

En entrant dans le Palacio de las Cortes de la Carrera de San Jerónimo, la princesse Leonor a salué les fans royaux

Le roi ressemblait à un fier père dans un costume et une queue-de-pie parfaitement ajustés alors qu’il saluait les fans royaux.

Le roi semble soigner une blessure à la main, car il est à nouveau apparu avec une attelle de poignet.

La famille royale espagnole et le Premier ministre Pedro Sanchez sont arrivés à la cérémonie

La famille royale espagnole a été conduite au Palacio de las Cortes de la Carrera de San Jerónimo par le Premier ministre Pedro Sanchez.

En arrivant dans la voiture à côté de sa petite sœur l’infante Sofia, la princesse Leonor a salué la foule.

Les fans royaux se sont rassemblés dans toute la ville de Madrid pour célébrer le 18e anniversaire de la princesse Leonor.

