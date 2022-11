L’Espagne saisit la plus grande quantité de marijuana de l’histoire du pays

La police espagnole a déclaré vendredi avoir attrapé plus de 55 tonnes de marijuana, la plus grande quantité de drogue jamais saisie dans le pays et pesant plus qu’une baleine à bosse adulte.

Huit fermes ont été démantelées dans la région nord-est de la Catalogne et 20 personnes ont été arrêtées pour fraude à l’électricité et atteintes à la santé publique, a indiqué la police dans un communiqué.

Toutes les fermes ont été dissimulées comme des plantations de chanvre prétendument légales et enregistrées comme appartenant à une société commerciale et situées parmi d’autres entrepôts ayant une activité industrielle légale.

LA GARDE CIVILE ESPAGNOLE SAISIT « LA PLUS GRANDE STOCK DE MARIJUANA DÉCOUVERTE »

Au total, les agents ont saisi 57 tonnes de marijuana, avec plus de 187 000 plantes et 19 tonnes de bourgeons entre juin et octobre.

Dans une autre affaire plus tôt ce mois-ci, l’Espagne a annoncé qu’elle avait saisi 35 tonnes de marijuana, ce qui a établi un record à l’époque.

En juin, l’Agence espagnole des impôts a déclaré, en référence à une opération de drogue différente, que le cannabis valait “entre 2 374,43 $ et 2 580,90 $ le kilogramme”.

À ce rythme, 55 tonnes pourraient avoir une valeur totale estimée pouvant atteindre 129 millions de dollars.