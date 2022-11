L’Espagne revient à son meilleur niveau de fluidité dans un départ parfait

Les vainqueurs espagnols de la Coupe du monde de 2010 ont construit leur triomphe sur un jeu de passes incessant qui a laissé leurs rivaux chasser dans l’ombre, et leur démolition record de 7-0 contre le Costa Rica mercredi suggère qu’ils sont de retour à leur meilleur niveau, avec une menace supplémentaire pour démarrer.

Alors que les Centraméricains offraient peu pour tester l’équipe espagnole jeune mais déjà aguerrie, la façon dont les Reds ont déchiré les lignes défensives du Costa Rica avec des mouvements et des échanges rapides a envoyé un avertissement au reste des équipes du Qatar.

L’entraîneur Luis Enrique et ses joueurs ont entamé leur match d’ouverture du Groupe E en essayant de minimiser les attentes, affirmant que le Costa Rica était réputé pour sa défense obstinée.

Mais un peu plus d’une demi-heure après le début du match au stade Al Thumama, les Costariciens avaient déjà été époustouflés et menés 3-0 après des buts de Dani Olmo, Marco Asensio et un penalty de Ferran Torres.

Luis Enrique a donné du repos à certains de ses joueurs de premier choix en seconde période avant leur prochain match dimanche contre l’Allemagne qui cherchera désespérément une victoire après sa défaite choc contre le Japon plus tôt mercredi.

Malheureusement pour le Costa Rica, les changements n’ont rien fait pour ralentir le rythme de l’Espagne avec le remplaçant Alvaro Morata – évincé de l’équipe de départ par Marco Asensio – qui a lancé la belle volée de Gavi, 18 ans, avant de marquer lui-même dans le temps additionnel.

Un deuxième but pour Torres au début de la seconde période et un autre pour un autre remplaçant, Carlos Soler, avaient déjà mis l’Espagne hors de vue alors qu’elle remportait sa plus grande victoire à la Coupe du monde.

Plusieurs membres de la jeune équipe espagnole – leur équipe est la troisième plus jeune du Qatar – avaient déjà prouvé leurs capacités l’année dernière lorsqu’ils ont été éliminés de l’Euro en demi-finale aux tirs au but.

L’ajout de Gavi, qui à 18 ans est le plus jeune joueur à apparaître pour l’équipe nationale lors d’une Coupe du monde, et d’autres comme son coéquipier de Barcelone Ansu Fati, suggèrent que Luis Enrique est en train de construire une nouvelle puissance européenne.

Olmos, qui a marqué les buts, a rejeté les suggestions selon lesquelles le résultat reflétait un manque de compétitivité du Costa Rica qui a aligné plusieurs vétérans des campagnes précédentes.

« Je ne pense pas que le Costa Rica soit mauvais. Il s’agissait de renforcer notre équipe », a déclaré Olmos aux journalistes.

« Je pense que la victoire était ce que nous devions. Nous méritions de gagner après avoir pris le match contre eux. Je pense que notre équipe est forte et c’est la voie que nous devons suivre. C’était un regain de confiance, c’est certain. »

