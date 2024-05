L’Espagne retire son ambassadeur en Argentine suite aux insultes du président Milei, aggravant la crise

BUENOS AIRES, Argentine (AP) — La crise diplomatique entre les alliés historiques, l’Espagne et l’Argentine, s’est aggravée mardi lorsque l’Espagne a annoncé le retrait officiel de son ambassadeur de Buenos Aires et que le président argentin Javier Milei a fustigé cette décision comme étant une « absurdité typique d’un socialiste arrogant ».

L’Espagne a déclaré que son ambassadrice en Argentine resterait indéfiniment à Madrid, où elle avait été rappelée dimanche pour des consultations en réponse aux commentaires formulés par le président Milei lors d’une visite controversée du week-end qu’il a effectuée dans la capitale espagnole. Dans un discours enflammé défendant le capitalisme de marché libre lors d’un rassemblement d’extrême droite à MadridMilei a accusé l’épouse du Premier ministre espagnol de corruption et a qualifié le socialisme de « maudit et cancérigène ».

Suite au refus de Milei de s’excuser, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a déclaré mardi aux journalistes que « l’Argentine continuerait sans ambassadeur », exprimant avec une certaine incrédulité que Milei traiterait l’Espagne de cette façon.

« Nous sommes confrontés à un cas unique, non seulement unique pour ce gouvernement, mais unique dans l’histoire des relations internationales », a déclaré Albares. « Il n’y a aucun précédent qu’un chef d’Etat se rende dans la capitale d’un autre pays pour insulter ses institutions. »

Milei – qui s’est retrouvé mêlé à querelles diplomatiques dans la région et a qualifié ses opposants d’« excréments humains » – n’a jamais été considéré comme l’occupant le plus délicat de la plus haute fonction argentine.

Il a continué à s’en prendre à l’Espagne mardi, déclarant à la chaîne d’information locale La Nación que la décision espagnole était « une absurdité typique d’un socialiste arrogant ».

« Les socialistes sont capables de tout », a-t-il ajouté. Mais il n’a pas immédiatement riposté. Lorsqu’on lui a demandé si l’Argentine ferait de même, Milei a répondu : « Je ne vais pas être aussi idiot. »

Cette décision surprise intensifie une querelle diplomatique de longue date entre le gouvernement socialiste de Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et l’administration libertaire de Milei. Sánchez a d’abord suscité la colère de Milei lorsqu’il a soutenu son adversaire de gauche lors de l’élection présidentielle de l’année dernière et a refusé de féliciter Milei pour sa victoire.

Les tensions sont montées au milieu d’un déluge d’insultes ces dernières semaines, lorsque les ministres du cabinet de Sánchez ont affirmé que Milei avait pris des stupéfiants lors d’une apparition à la télévision et que Milei a accusé Sánchez de poursuivre une politique qui « n’apporte que la pauvreté et la mort ».

Défiant les normes du comportement présidentiel, Milei a snobé tous les fonctionnaires du gouvernement espagnol lors de sa première visite en Espagne en tant que chef de l’Etat la semaine dernière et n’a rencontré que les critiques les plus féroces de Sánchez, des membres du parti d’extrême droite et anti-immigrés Vox qui espère gagner lors des élections parlementaires européennes de juin.

Les analystes estiment que les manœuvres diplomatiques de Milei servent un agenda politique plus vaste.

« Milei a peut-être l’impression que le parti socialiste a les jambes courtes et il essaie donc de préparer l’Argentine à devenir un allié très proche lorsque l’Espagne aura un gouvernement de droite, de la même manière qu’il parie sur Trump », a déclaré Sebastián Mazzuca, un député. Politologue argentin à l’Université Johns Hopkins. « Milei prend des risques, prend des risques. »

Le ministre des Affaires étrangères, Albares, a déploré que Milei ait profité de sa visite pour piquer l’Espagne dans les yeux, enfreignant ainsi le protocole diplomatique que les pays d’Amérique latine et leur ancien colonisateur observent depuis longtemps.

Lors du rassemblement du parti Vox dimanche, Milei a livré ses arguments typiques contre l’antisocialisme et s’est moqué Sánchez pour faire une pause du point de vue du public le mois dernier à la suite d’allégations de corruption portées par un groupe d’activistes contre son épouse, Begona Gomez. Le groupe privé, qui intente des poursuites pour promouvoir des causes d’extrême droite, a accusé Gomez d’utiliser sa position pour influencer des accords commerciaux.

Gomez n’a pas été inculpé ni convoqué pour un interrogatoire. Les procureurs espagnols ont recommandé que l’affaire soit classée sans suite.

Les retombées avec l’Espagne, un partenaire d’investissement important pour l’Argentine, pourraient avoir des conséquences politiques et économiques durables pour le président Milei, qui a promis de sauver l’économie du pays, longtemps en difficulté par l’austérité.

L’Espagne est le deuxième investisseur étranger en Argentine après les États-Unis, avec des entreprises espagnoles investissant 140 millions d’euros (152 millions de dollars) dans le pays en 2022. Selon les statistiques du gouvernement espagnol, quelque 495 000 Espagnols vivent en Argentine, tandis que 97 000 Argentins résident en Espagne.

Au cours du week-end, Milei a également rencontré des dirigeants d’entreprises espagnoles. L’un d’eux, Antonio Garamendi, président du principal conseil d’affaires espagnol, a déclaré qu’il « rejetait profondément » les « remarques erronées » de Milei à l’égard du gouvernement espagnol dans une interview accordée à la grande radio locale Ser.

« Milei essaie de prouver que les relations commerciales sont une question de marché qui va dans une direction et les questions politiques dans une autre direction », a déclaré le politologue Mazzuca. « Je ne sais pas si ça va marcher. »

L’écrivain d’Associated Press Joseph Wilson à Barcelone, en Espagne, a contribué à ce rapport.