L’Espagne repousse le Danemark pour les quarts de finale de l’Euro 2022 mais des questions persistent avec l’Angleterre dominante ensuite

BRENTFORD, Angleterre – Après 89 minutes frustrantes dans le nord de Londres avec une place dans la phase à élimination directe de l’Euro 2022 en jeu, l’Espagne est sortie victorieuse grâce à la dernière tête de Marta Cardona et a renvoyé le Danemark à la maison tôt.

Quelle différence cinq ans font. Lors de l’Euro 2017, l’Espagne s’était éteinte tôt, incapable de pénétrer la défense autrichienne après 120 minutes de football en quart de finale tandis qu’à l’inverse, le Danemark avait dépassé toutes les attentes et atteint la finale. Avance rapide et, à l’approche de l’Euro 2022, le Danemark devait être l’équipe bulle du groupe B – le groupe de la mort du tournoi – avec l’Espagne vivement choisie pour aller jusqu’en Angleterre.

L’Allemagne, bien sûr, avait d’autres idées. Les Allemands ont d’abord envoyé le Danemark à Brentford lors de l’ouverture du groupe B avant de revenir sur le même terrain pour surclasser l’Espagne, laissant la bataille pour la deuxième place du groupe se décider dans le même stade où les deux avaient été vaincus. Tout comme il y avait eu peu joie pour l’une ou l’autre nation jusqu’à présent à Brentford, donc cela a continué sans qu’aucun ne puisse même effrayer un peu de chance.

“Nous savions que c’était le groupe de la mort”, a déclaré par la suite l’entraîneur danois Lars Søndergaard. “Malheureusement, c’est nous qui sommes morts.”

Habituellement censé s’absenter et laisser l’Espagne avoir le ballon, le Danemark a eu d’autres idées au cours de la première mi-temps avec une victoire nécessaire pour progresser, et ils ont régulièrement envoyé le ballon longtemps pour la capitaine Pernille Harder. Bien que l’énigmatique attaquante ait réussi à créer une poignée de bonnes occasions, la misère danoise à Brentford s’est poursuivie avec ses coéquipières incapables de défier Sandra Paños dans le but espagnol.

L’Espagne, qui n’avait besoin que d’un match nul pour atteindre les huitièmes de finale, avait l’air ébranlée, mécontente des courses pulmonaires de Harder et du travail défensif frustrant de l’équipe danoise. Même si le manager espagnol Jorge Vilda a choisi de mélanger les cartes pour le décideur, alignant une équipe plus offensive et individuelle, il n’y a pas eu de percée précoce pour les favoris d’avant le tournoi.

Quand Athenea del Castillo est tombé dans la surface sous le défi, le stade de 17 250 places a éclaté de fureur – même si les rediffusions ont montré que le défenseur avait le ballon – et la foule partisane n’a fait que devenir plus frustrée au fur et à mesure que le match avançait. La foule a reflété l’Espagne, qui a poursuivi le premier but comme si elle en avait besoin pour rester en vie dans le tournoi. De plus en plus frustrée, la première carte de la soirée a été remise à Leila Ouahabi pour avoir renvoyé le ballon avec agacement.

Sur la touche, Vilda a ouvert les bras, gesticulant sauvagement à son équipe pour qu’elle avance, l’image démonstrative qu’il a peinte contraste fortement avec Søndergaard, le manager occupant la zone technique opposée. Le Danois plus retenu dans sa pirogue, ses gestes plus petits, exhortant son équipe à rester compacte et applaudissant doucement leurs meilleurs efforts défensifs.

Cherchant désespérément un vainqueur, Vilda est allé sur son banc à la mi-temps, tentant d’ajouter encore plus d’incision offensive à son équipe, le manager ayant été critiqué pour son manque de remplaçants lors de la défaite contre l’Allemagne. Les changements, associés à la fatigue normale du tournoi, ont forcé le Danemark à s’asseoir plus profondément et à donner à l’Espagne plus de liberté dans sa moitié de terrain, les Danois luttant de plus en plus avec l’utilisation espagnole de la largeur.

La tête de Marta Cardona à la 90e minute a assuré une victoire 1-0 pour l’Espagne contre le Danemark et a créé un match nul en quart de finale contre l’Angleterre. Justin Tallis/AFP/Getty Images

Il y avait eu un sentiment au cours de la première mi-temps – après que le Danemark avait repoussé une rafale de bonnes occasions de prendre les devants – qu’ils quitteraient Brentford les mains vides, incapables de ramper hors du groupe de la mort. Cela a inspiré l’Espagne dans son meilleur sort offensif avant la pause et n’a continué qu’après la reprise, le Danemark étant capable de soulager la presse moins fréquemment et les longues balles envoyées au-dessus de moins en moins.

Bien sûr, la façon dont le match s’était joué, avec La Roja désespéré d’un but, n’était pas révélateur du classement du groupe et Søndergaard n’avait d’autre choix que d’apporter des renforts offensifs. Ses remplacements ont presque porté leurs fruits lorsque Nadia Nadim a combiné avec Harder, son tir étiré forçant un rare arrêt de Paños.

La tension à Londres est montée d’un cran, les supporters danois ont trouvé leur voix alors que leurs homologues espagnols hurlaient et sifflaient pour en savoir plus sur l’arbitre, Rebecca Welch. L’Angleterre attendait au tour suivant l’une des deux équipes, aucune d’entre elles n’ayant été en mesure de trouver un but en 179 minutes de football à Brentford. La plus grande acclamation de la nuit, entendue après que Stine Larsen eut reçu un carton jaune, a été presque instantanément éclipsée lorsque la remplaçante à la mi-temps Marta Cardona a été laissée libre dans la surface pour hocher la tête d’Olga Carmona dans le filet de Lene Christensen.

“C’est une chose que je pense que nous devons améliorer – je pense que nous avons beaucoup de ballon mais nous devons marquer plus de buts”, a déclaré l’Espagnole Aitana Bonmati par la suite. “Nous le savons et nous allons améliorer cela pour le prochain match parce que je pense que ça va être plus difficile que ça.”

Il a été décidé juste avant l’annonce de l’heure d’arrêt, ce devait être l’Espagne, qualifiée de favorite avant même que Barcelone ne quitte le terrain lors de la finale de la Ligue des champions 2020-21, qui affronterait l’Angleterre à Brighton. Ce devait être l’équipe qui, malgré sa qualité, avait sifflé et lutté pendant deux matches à Londres. Une équipe qui, lorsqu’elle ne jouait pas contre l’équipe la moins bien classée du groupe, la Finlande, n’avait pas réussi à exploiter les prouesses offensives de l’équipe.

C’était l’Espagne qui, lorsqu’on lui posait des questions simples, avait si systématiquement échoué à trouver une réponse appropriée. Les futurs champions étaient coincés à faire ce qu’ils avaient si rarement fait lors de tournois majeurs et ont finalement trouvé une solution. Le but était un énorme soulagement de la pression pour l’équipe autant que pour les supporters, même si un nul sans but aurait suffi à La Roja Pour avancer.

“C’est motivant. Je n’ai pas peur”, a déclaré Bonmati à propos d’affronter l’Angleterre – jusqu’à présent, la meilleure équipe du tournoi – en quart de finale. “Je pense que mes coéquipiers n’ont pas peur non plus, nous sommes motivés. … Nous en parlions, si nous passons en quart de finale, nous allons jouer contre l’Angleterre, c’est motivant. Nous avons joué contre eux dans l’ACC [Arnold Clark Cup], on sait que c’est une bonne équipe, ils font beaucoup de bonnes performances, on a vu leurs trois matchs dans le groupe et ils l’ont très bien fait, mais on pense qu’on peut les battre. Mais nous devons améliorer notre style et être meilleurs qu’aujourd’hui.”

Il n’y a pas de meilleur moment pour l’équipe de se lancer, de s’appuyer sur leur résultat qui était né d’un courage pur et d’un style de football que Vilda avait été si réticent à exploiter, l’équipe ne s’améliorant qu’avec la plus grande diversité qu’il a apportée plutôt que s’appuyant simplement sur les joueurs de Barcelone pour faire la différence.

Pourtant, les défis seront de plus en plus nombreux pour l’Espagne, qui affrontera désormais l’Angleterre, pays hôte, une nation qui a fait les choses à sa manière cet été et qui sera stimulée par une forte foule sur la côte sud, dans le même stade, ils sont entrés dans l’histoire de l’Euro avec leur victoire 8-0 contre la Norvège.

Des questions persistent pour l’Espagne – pas seulement pour savoir si oui ou non ils peuvent enfin gagner un match à élimination directe d’un tournoi majeur, mais si l’entraîneur acceptera enfin la nécessité pour l’équipe de jouer d’une manière différente qui permette aux joueurs à l’esprit offensif de Le Real Madrid et la Real Sociedad vont prospérer. Quoi qu’il en soit, l’Angleterre attend.