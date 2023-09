L’Espagne remporte son premier match depuis son triomphe en Coupe du monde et les retombées de Rubiales

GOTHENBURG, Suède — L’équipe féminine espagnole, vainqueur de la Coupe du monde, a renoué avec le football vendredi.

Une victoire 3-2 contre la Suède à Göteborg – assurée par un penalty sur pratiquement le dernier coup de pied du match – était le premier match de l’Espagne depuis qu’elle a remporté le plus gros prix du football féminin le mois dernier en Australie. Cet exploit a finalement été éclipsé par un scandale de sexisme déclenché par l’ancien président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, qui a embrassé la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres sans son consentement lors de la cérémonie de remise des prix de la Coupe du monde.

Les conséquences ont été considérables, restant en tête de l’actualité mondiale et se poursuivant jusqu’à la veille du match, lorsqu’un accord a été conclu entre les joueurs, la fédération et les médiateurs gouvernementaux qui, selon les joueurs espagnols, mèneront à une véritable réforme au sein du pays assiégé. fédération et marquent un tournant dans la lutte pour l’égalité.

Pour en arriver là, les joueurs ont participé à des réunions nocturnes et à des appels téléphoniques constants, tout en restant sous un contrôle externe massif qui n’a guère fourni la meilleure préparation pour un match de la Ligue des Nations contre l’équipe la mieux classée au monde.

Pourtant, les Espagnols ont montré le genre de qualités de combat qui ont caractérisé le combat hors du terrain contre leur fédération en venant par derrière au stade Ullevi, remportant la victoire lorsque Mariona Caldentey a converti un coup de pied au but à la sixième minute de la seconde période. Temps d’arrêt. Le coup de sifflet final a retenti immédiatement après la reprise et les joueurs espagnols ont célébré de manière extravagante.

« Cela a été des jours difficiles pour tout le monde », a déclaré Athenea del Castillo, qui a marqué le premier but de l’Espagne, « mais nous avons montré que nous sommes une véritable équipe qui veut représenter son pays et c’est de cela qu’il s’agit : se battre jusqu’à la fin. fin. »

Les équipes espagnole et suédoise posent avec une banderole indiquant « c’est fini, notre combat est le combat mondial » avant leur match de Ligue nationale féminine de l’UEFA. JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images

Un premier match de la capitaine Magdalena Eriksson à la 23e minute a donné l’avantage à la Suède, mais l’Espagne a répondu grâce à l’égalisation de Del Castillo à la 37e, lorsque son tir depuis l’extérieur de la surface s’est échappé de la gardienne Zećira Mušović et a rebondi dans le filet.

L’Espagne a pris l’avantage à la 77e grâce à Eva Navarro, qui a décoché un tir du pied gauche dans la lucarne, seulement pour que Lina Hurtig porte le score à 2-2 cinq minutes plus tard.

Le penalty a été accordé à quelques secondes de la fin du temps additionnel lorsqu’Amanda Ilestedt a retiré Amaiur Sarriegi dans la surface, une faute qui a valu un carton rouge à l’arrière central.

« Je leur ai dit que c’était un jour où ils rendaient digne leur métier qu’ils apprécient tant et je me sentais heureux », a déclaré Montse Tomé, nouveau sélectionneur de l’Espagne. « Cela a été un début spécial dans une semaine compliquée, mais j’ai senti que nous pouvions utiliser cette énergie et la concentrer sur le football. »

Avant le match, les joueurs des deux équipes se sont réunis et ont brandi une banderole contenant les mots « Se Acabo » — en espagnol pour « c’est fini » — suivis de « Notre combat est le combat mondial ». Il y a eu des applaudissements dans tout le stade.

Le slogan « Se Acabo » a été lancé par la coéquipière d’Hermoso, Alexia Putellas, la joueuse vedette espagnole, et a constitué un appel de ralliement au milieu du scandale.

Putellas était capitaine du match dans une équipe d’Espagne contenant sept titulaires lors de la finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre. Hermoso n’en faisait pas partie car elle n’a pas été appelée « pour la protéger », selon les mots de Tomé.

L’Espagne revient en action mardi contre la Suisse lors de son premier match à domicile en tant que championne du monde.

Pendant ce temps, trois joueurs de l’équipe nationale ont été convoqués comme témoins par le juge chargé de l’enquête sur Rubiales pour le baiser. Les joueurs, qui n’ont pas été nommés, devraient témoigner la semaine prochaine.

La fédération a annoncé plus tôt vendredi qu’elle avait licencié son directeur de l’intégrité, Miguel García Caba. Cette annonce intervient quelques jours après que le secrétaire général Andreu Camps a été démis de ses fonctions. Ces changements faisaient partie des revendications des joueurs qui ont boycotté l’équipe nationale après le baiser de Rubiales.