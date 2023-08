L’Espagne remporte la Coupe du monde féminine pour la première fois, battant à juste titre l’Angleterre à Sydney – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — L’histoire a été faite. Contre toute attente et dans un contexte de turbulences, l’Espagne a atteint le sommet à Sydney dimanche, battant à juste titre l’Angleterre 1-0 pour remporter la Coupe du monde féminine pour la première fois.

Que l’Espagne se soit qualifiée pour la finale, compte tenu de l’année tumultueuse que l’équipe nationale avait connue, était remarquable. Que La Roja a triomphé du champion d’Europe en titre et favori d’avant-match malgré les disputes et les divisions qui ont assombri l’équipe nationale tout au long du tournoi rend cet exploit extraordinaire.

Le magnifique but d’Olga Carmona à la 29e minute s’est avéré être le vainqueur. L’Espagne pourrait même se permettre de rater un penalty en seconde période La Roja n’est devenu que le deuxième pays, après l’Allemagne, à remporter les Coupes du monde masculines et féminines.

Alors que les joueurs espagnols célébraient en formant un joyeux tas de rouge sur le terrain du Stadium Australia, de nombreux joueurs anglais étaient en larmes alors que les espoirs de devenir le premier champion du monde de football senior du pays depuis 1966 ont été mis fin par une brillante Espagne.

Pour la possession et les tentatives de but, il n’y avait qu’une seule équipe – l’Espagne a dominé l’Angleterre. Mais il y a du réconfort pour l’Angleterre qui, comme l’Espagne, disputait pour la première fois une finale de Coupe du monde féminine, car l’équipe a progressé plus que jamais dans cette compétition.

Mais c’est l’avenir de l’Espagne qui brille le plus, surtout si les problèmes hors du terrain peuvent être résolus, car maintenant, incroyablement, la nation ibérique est un vainqueur de la Coupe du monde chez les moins de 17 ans, les moins de 20 ans et les seniors.

Alors que des feux d’artifice illuminaient le ciel nocturne et qu’une vague de téléscripteurs dorés inondait les joueurs victorieux lors de la remise du trophée, les pensées se sont posées aux joueurs espagnols qui avaient raté l’occasion de remporter le plus gros prix du sport en raison du différend entre les joueurs. , le personnel d’entraîneurs et la fédération de football du pays.

Division et incertitude

En septembre dernier, 15 joueurs espagnols se sont déclarés indisponibles pour la sélection, se disant mécontents des méthodes d’entraînement de l’entraîneur-chef Jorge Vilda, qui qualifiait à l’époque la situation de « gêne mondiale ».

Lorsqu’on lui a demandé dans la préparation de la finale ce que c’était que d’affronter un vestiaire qui remettait en question la valeur de l’entraîneur et du personnel, Vilda a déclaré au journal espagnol Marca qu’il n’y avait pas d’autre choix que de « se concentrer » sur le travail.

Seuls trois de ces 15 joueurs qui avaient écrit des lettres à la fédération espagnole de football (RFEF) l’année dernière, affirmant que la « situation » au sein de l’équipe nationale affectait leur « état émotionnel » et leur santé, ont été sélectionnés pour l’équipe de la Coupe du monde.

L’un était Aitana Bonmati, le milieu de terrain qui a excellé contre l’Angleterre et qui a remporté le Ballon d’Or, remis au meilleur joueur du tournoi. Le joueur de Barcelone était sans égal et incarnait la suprématie de l’Espagne ainsi que le talent à la disposition du pays.

Il s’agit d’une victoire transformatrice pour le football féminin dans le pays, mais peut-être pas unificatrice. Cependant, cela en dit long sur le vivier de talents à la disposition de l’Espagne qu’elle a pu réussir dans de telles circonstances.

L’Espagne est devenue championne du monde sans certains de ses meilleurs joueurs, des talents qui sont les meilleurs du monde à leurs postes respectifs.

Lors de ses trois précédents tournois de la Coupe du monde, l’Espagne n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale. Des pas de géant ont certes été franchis, le pays est désormais le meilleur du monde, mais l’avenir, en particulier de ces joueurs exilés, est aussi incertain qu’il est lumineux.

La meilleure équipe gagne

Il s’agissait d’une finale entre deux des meilleures équipes du tournoi, ce qui a donné lieu à une rencontre intrigante et divertissante.

Comme prévu, l’Espagne a monopolisé le ballon – avec plus de 50% de possession de balle en première mi-temps – et La Roja’s la supériorité technique leur a permis de passer le ballon sur le terrain avec finesse, leur football à une touche mettant les Lionnes sur leurs talons.

Salma Paralluelo, la joueuse de 19 ans qui a quitté le banc pour jouer un rôle déterminant dans la victoire en demi-finale contre la Suède, a commencé le match et a justifié sa sélection car elle s’est avérée être un danger omniprésent en attaque.

Il n’a fallu que 15 minutes pour que le match éclate, Lauren Hemp frappant la barre transversale avec un tir enroulé juste à l’intérieur du bord de la surface.

Presque immédiatement après, un bel arrêt de la gardienne anglaise Mary Earps a empêché l’effort d’Alba Redondo mais, en vérité, l’Espagnol aurait dû faire mieux à bout portant.

À la 29e minute, le premier but a été marqué par Carmona qui a lancé son tir dans le coin inférieur après un beau jeu de construction sur le flanc gauche de l’Espagne. La charge de Lucy Bronze en amont avait laissé un trou béant dans la défense anglaise et l’Espagne en avait profité.

Irene Paredes aurait dû doubler l’avantage de l’Espagne, tandis que le premier tir de Paralluelo a embrassé le poteau juste avant la pause.

L’Espagne était dans l’ascendant et a continué à dominer après la pause. Il semblait que la victoire serait scellée à la 68e minute lorsque Jennifer Hermoso est intervenue pour tirer un penalty après que Keira Walsh ait été pénalisée pour le handball. Mais un arrêt fabuleux d’Earps, qui a plongé bas sur sa gauche pour empêcher l’effort d’Hermoso, a permis à l’Angleterre de rester dans le match.

Portée, l’Angleterre a connu sa meilleure période du match. La remplaçante Lauren James a forcé la gardienne espagnole Cata Coll à agir, mais malgré l’augmentation de l’énergie, l’Angleterre n’a pas pu percer La Roja’s défense et c’est l’éventuel vainqueur qui a terminé le match le plus fort.

