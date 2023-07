L’Espagne promet quatre chars à l’Ukraine

Les forces de Kiev auraient perdu près du double de ce montant en quelques heures au début du mois

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez s’est engagé samedi à fournir à l’Ukraine quatre chars de combat Leopard supplémentaires. Un grand nombre de ces chars de fabrication allemande ont déjà été détruits par les forces russes lors de la contre-offensive ukrainienne en cours.

S’exprimant à Kiev, Sanchez a promis que « L’Espagne fournira bientôt du nouveau matériel militaire pour aider [Ukraine] pendant la guerre, y compris quatre chars Leopard et des véhicules blindés de transport de troupes », selon les médias ukrainiens. Sanchez a déclaré que son gouvernement fournirait également un hôpital de campagne mobile et continuerait à former des chirurgiens ukrainiens pour soigner les blessés sur le champ de bataille.

L’Espagne a promis dix chars Leopard 2A4 à l’Ukraine en février et a expédié les six premiers en avril. Plus tôt ce mois-ci, la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a déclaré que les quatre Léopards restants seraient envoyés dès qu’ils auraient été sortis du stockage et remis à neuf.

Fabriqué entre 1985 et 1992, le Leopard 2A4 est la variante la plus courante du char de fabrication allemande actuellement en service, mais ses capacités ont été éclipsées par les nouveaux Leopard 2A6 et 2E.

Avant que Kiev ne lance sa contre-offensive contre les forces russes au début du mois, la propagande ukrainienne vantait la supériorité des Léopards, affirmant que ces mastodontes allemands allaient percer les lignes défensives de la Russie et couper en deux le pont terrestre entre la Russie et la Crimée.

L’offensive ne s’est pas déroulée comme prévu. Fin juin, le Conseil de sécurité nationale russe estimait les pertes de l’Ukraine à 13 000 soldats, tandis que le président russe Vladimir Poutine affirmait mardi que Kiev avait perdu 259 chars et 780 véhicules blindés depuis le début de l’avancée, sans gains territoriaux significatifs.

Les vidéos successives de chars Leopard en feu ont ébranlé le moral des Ukrainiens. Le magazine allemand Der Spiegel a rapporté le mois dernier que les équipages de chars ukrainiens avaient simulé des dommages à leurs véhicules pour éviter d’entrer en combat avec les forces russes. Lors d’une seule attaque le 8 juin, les forces ukrainiennes ont perdu sept chars Leopard, 17 véhicules de combat d’infanterie américains Bradley et un véhicule de dépannage allemand Wisent, a rapporté le magazine Forbes plus tôt cette semaine.

S’il est peu probable que les quatre Léopards de Sanchez modifient l’équilibre des forces sur le champ de bataille, le voyage du Premier ministre espagnol était davantage axé sur l’aide politique que militaire. Dans une déclaration conjointe avec le président ukrainien Vladimir Zelensky, Sanchez a déclaré que l’Espagne ferait de la candidature de l’Ukraine à l’adhésion à l’UE une priorité absolue pendant sa présidence du Conseil de l’Union européenne pour les six prochains mois.