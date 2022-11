L’Espagne pose un jalon avec la victoire du Costa Rica

Il était clair avant la Coupe du monde 2022 que Luis Enrique avait organisé son équipe d’Espagne. Ils progressaient bien depuis l’Euro 2020 et s’attendaient à atteindre les demi-finales au Qatar.

S’il n’est pas toujours judicieux de tirer des conclusions d’un match, le démantèlement 7-0 du Costa Rica a ouvert les yeux. La victoire de La Roja a été si dominante qu’elle pourrait bien commencer à réajuster ses objectifs d’avant-tournoi.

La défaite de l’Allemagne contre le Japon plus tôt dans la journée a été la première partie du tournant de l’Espagne. Die Mannschaft devait remporter le groupe, mais est immédiatement en difficulté.

Leur défaite contre le Japon donne à l’Espagne la chance de se qualifier après seulement deux matches.

L’Espagne est meilleure que les gens ne le pensaient

Le Costa Rica a été décevant mercredi. Ils étaient faibles défensivement et n’avaient aucun débouché offensif. C’était une ombre de l’équipe qui a si brillamment choqué le globe en 2014.

Cela étant dit, l’Espagne était magnifique. Gavi et Pedri sont deux jeunes footballeurs incroyablement talentueux. C’était clair. Cependant, mercredi a montré qu’ils pourraient être les prochains Xavi et Iniesta.

Sergio Busquets aurait pu jouer dans ses chaussons. Il était dans son élément. Assis juste derrière les deux prodiges énergiques, le vétéran a simplement pulvérisé le ballon sur le terrain à volonté, tirant les défenseurs costariciens hors de position.

Une ligne de front fluide composée de Ferran Torres, Marco Asensio et Dani Olmo a suscité des critiques avant le coup d’envoi. À la mi-temps, il n’y avait pas un mot négatif à trouver.

Le trio s’est si bien lié, inspiré par la verticalité d’Olmo et ils ont créé des occasions avec facilité.

C’était une dynamique que peu envisageaient au sein de l’équipe actuelle de La Roja. Beaucoup prévoyaient que Luis Enrique resterait avec un n ° 9 à Alvaro Morata. Au lieu de cela, l’entraîneur a été courageux et a montré à son équipe qu’elle avait une autre dimension.

Le groupe E a une feuille de route claire après une journée d’ouverture dramatique

La victoire de La Roja les place dans une position fantastique. Leur différence de buts est phénoménale et ils affronteront ensuite l’Allemagne.

L’Allemagne manque de confiance après une défaite surprise face au Japon. L’Espagne en profitera lors de sa rencontre dimanche soir.

La victoire dans ce match garantirait la progression de l’Espagne. Un match nul ferait essentiellement la même chose.

Le problème dans le groupe E est le fait que le Costa Rica semble si faible. Le Japon ne devrait pas avoir de problèmes contre eux.

A l’évidence de mercredi, les vainqueurs de la Coupe du monde 2010 ne devraient avoir aucun mal face à l’Allemagne. Le groupe E a une feuille de route claire qui pourrait voir deux équipes passer après deux matchs.

La Roja devrait-elle réévaluer ses objectifs en Coupe du monde ?

Gagner 7-0 en finale de Coupe du monde, c’est rare. Les protégés de Luis Enrique doivent profiter du moment.

Ils devraient cependant se demander s’ils sont plus avancés qu’ils ne le pensaient.

Le coaching de Luis Enrique est impressionnant depuis qu’il a repris le contrôle de l’équipe. Mercredi a montré que l’essence du tiki-taka est bel et bien vivante.

Gavi et Pedri pourraient être le meilleur duo de milieu de terrain au monde dans 1-2 ans. Ils sont déjà spectaculaires. Dans mon aperçu avant le tournoi des chances de l’Espagne pour World Soccer Talk, j’ai suggéré que l’équipe n’avait pas de joueur de classe mondiale. Gavi et Pedri pourraient me prouver le contraire de manière spectaculaire au moment où nous atteindrons la finale au stade Lusail.

Crédit photo : IMAGO / Agence MexSport