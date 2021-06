L’Espagne pointe du doigt sur le terrain de La Cartuja après l’impasse suédoise

L’Espagne était impatiente d’organiser un festival de football lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Suède alors qu’elle se prélassait sous le soleil de Séville et dans une atmosphère fervente, mais après un match nul 0-0 frustrant, elle s’est retournée contre le stade délabré de La Cartuja.

L’Espagne a réalisé un record du tournoi de 917 passes mais manquait d’instinct de tueur et l’entraîneur Luis Enrique n’a pas tardé à blâmer la surface sèche du stade.

« Le terrain ne nous a pas aidés, j’ai vu des joueurs de la plus haute qualité avoir du mal à déplacer le ballon et dans les vestiaires, les joueurs s’en plaignaient aussi », a-t-il déclaré au réseau espagnol Telecinco.

« Nous devons avoir de meilleures conditions pour mieux jouer notre marque de football. »

La Cartuja, qui a été construite pour accueillir les Championnats du monde d’athlétisme de 1999, a reçu les quatre matches de l’Euro 2020 qui se dérouleront en Espagne après que Séville a été choisie par l’UEFA pour remplacer Bilbao en tant que ville hôte deux mois avant le début du tournoi.

Les autorités du Pays basque étaient mal à l’aise de laisser les supporters assister aux matchs en raison des préoccupations liées au COVID-19, tandis qu’il y avait également peu d’enthousiasme à accueillir l’équipe nationale dans une région avec un grand mouvement séparatiste.

Séville, berceau du flamenco et où la passion pour l’équipe nationale est forte, était considérée comme une ville bien plus appropriée pour accueillir les matchs de l’Espagne que Bilbao.

Mais l’abandon de La Cartuja, où les fans sont séparés du terrain par une piste d’athlétisme, ressemble à un lieu loin d’être approprié, surtout par rapport à Benito Villamarin du Real Betis ou Sanchez Pizjuan de Séville.

Le terrain d’une capacité de 60 000 places est situé à la périphérie de la ville, loin de tout bar ou installation, ce qui signifie que les supporters ont dû se rassembler sous une autoroute avant le match contre la Suède afin de s’abriter du soleil brûlant.

La Cartuja avait à peine été utilisée pour le football depuis l’accueil de la finale de la Coupe UEFA 2003, mais a reçu un nouveau souffle l’année dernière par le gouvernement régional andalou.

Il a accueilli la victoire 6-0 de l’Espagne sur l’Allemagne dans la Ligue des Nations de l’UEFA en novembre et a remporté la finale de la Super Coupe d’Espagne en janvier après le retour de la compétition en Espagne depuis l’Arabie saoudite.

Il a également accueilli les finales de la Copa del Rey 2020 et 2021, tandis qu’en février la fédération espagnole de football a conclu un accord avec les autorités régionales pour organiser 24 matchs impliquant l’équipe senior d’Espagne, l’équipe des moins de 21 ans et l’équipe féminine d’Andalousie dont la majorité sera tenue à La Cartuja.

Le conseiller régional des sports Javier Imbroda a salué cette décision comme une chance de revigorer La Cartuja, affirmant qu' »il est temps que nous parions sur ce stade ».

Les matchs du Championnat d’Europe et l’accord de quatre ans donneront au stade l’apparence d’un éléphant blanc, mais à moins d’investir dans le sol et ses environs, il restera un lieu impopulaire pour les supporters et les équipes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici