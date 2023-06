L’Espagne peut-elle rebondir contre l’Italie en demi-finale de la Ligue des Nations ?

Il est extrêmement regrettable que juste au moment où l’Espagne a désespérément besoin d’un jack-in-the-box, ce sont quelques chacals qui ont surgi à la place. Ce « jack-in-the-box » peut être défini comme n’importe quel joueur avec la capacité en or de choquer soudainement les adversaires avec un objectif crucial qui tourne le match.

Pas simplement parce que, en ce moment, c’est La Roja’s talon d’Achille évident. Mais surtout parce que leurs adversaires en demi-finale de la Ligue des Nations cette semaine sont l’Italie. Notoirement avisée et impitoyablement organisée défensivement dans le meilleur des cas, l’Italie a fait match nul 1-1 ou 0-0 lors de sept de ses 14 derniers matches contre l’Espagne. C’est très serré entre ces deux-là.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La Roja’s l’entraîneur sympathique, décent et relativement nouveau Luis de la Fuente (ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas entendu parler de lui car son talent compense son manque de célébrité) a besoin de l’un de ses gars pour produire des buts d’embrayage, afin qu’il ne s’accroche pas à la paille en ce qui concerne sa sécurité d’emploi. La référence au chacal est due au fait que, à peine deux matches après le début du mandat de l’entraîneur basque à la tête de l’équipe nationale, un groupe de journalistes d’une émission de radio espagnole populaire a organisé une discussion au cours de laquelle plusieurs d’entre eux se sont donné un coup de coude pour témoigner qu’à moins que le l’ex-Athletic Club « Lion » (surnom du club de Bilbao) a remporté ce match, et en fait ce tournoi, il était probable qu’il soit limogé.

Les journalistes « El Larguero », sur Cadena SER, ont affirmé, sans citer personne directement, que certains joueurs espagnols et « certains de la Fédération espagnole » considéraient De La Fuente comme ayant été « submergé » par les matches contre la Norvège (un 3-0 victoire) et l’Ecosse (défaite 2-0). Ils ont estimé que son travail était déjà en jeu. Pour en avoir eu deux, j’insiste, deux matchs en charge à ce moment-là.

Joselu (à gauche) et Alvaro Morata (à droite) peuvent-ils marquer les buts pour aider l’Espagne à remporter la Ligue des Nations et à s’assurer une place à l’Euro 2024 ? (Photo par Angel Martinez/Getty Images)

Je veux dire, soyons honnêtes : c’est loin d’être la faute de De La Fuente si l’Espagne s’est un peu asséchée récemment. Au cours de leurs 33 derniers matches, bien qu’ils incluent les succès relatifs d’atteindre les demi-finales de l’Euro 2020 et la finale de la Ligue des Nations 2021, les champions du monde 2010 n’ont marqué qu’une seule fois ou pas du tout. Cela inclut chacune de leurs trois dernières éliminations en tournoi : aux tirs au but, contre l’Italie, après un match nul 1-1 à l’Euro ; aux tirs au but après un match nul 0-0 contre le Maroc lors de la dernière Coupe du monde ; et battu 2-1 contre la France en finale de la Ligue des Nations à San Siro il y a un an et demi.

Trois grandes opportunités de trophées crédibles – toutes gaspillées faute d’un objectif crucial ici ou là. Soit en temps réglementaire, en prolongation ou depuis le point de penalty lors d’une fusillade. Ce n’est pas tout à fait chronique – mais ces jours de luxe de David Villa et Fernando « El Niño« Torres, deux attaquants vainqueurs de trophées à répétition, pour le club et le pays, à l’avant ensemble sont partis depuis longtemps.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Ce n’est pas non plus la faute de De La Fuente si leur phénomène de but naturel, Ansu Fati, a vu sa carrière déjà record (il n’a que 20 ans) interrompue en frissonnant par trois opérations qui n’ont pas réussi à résoudre un problème avec son ménisque. Le plus jeune buteur de Barcelone, un buteur précoce en Ligue des champions, le deuxième plus jeune buteur d’Espagne – Ansu est tout cela.

Il était également le deuxième meilleur buteur de Barcelone cette saison – mais ses sept buts ont été marqués en 1 378 minutes réparties sur 36 matches de Liga, ce qui montre clairement que la légende espagnole Xavi Hernandez, son entraîneur du Camp Nou, n’avait pas une grande confiance en lui tandis que le Barça remportaient le titre. Ansu ne faisait même pas partie de cette équipe de la Ligue des Nations à l’origine – mais s’est joint pour remplacer Nico Williams, blessé.

Ce n’est pas non plus la faute de De La Fuente si Pedri, probablement le meilleur footballeur espagnol, même à seulement 20 ans, est à nouveau absent et blessé. Et Gérard Moreno ? Un attaquant absolument fabuleux, expérimenté, dangereux et aux yeux méchants a terminé la saison en combattant les blessures et ne sera pas prêt pour ce tournoi.

Et si nous montons un dossier contre ceux qui veulent nuire et attaquer (nous le sommes), alors n’est-ce pas bravo à l’entraîneur espagnol de 61 ans, qui a remporté la Liga deux fois en tant que solide défenseur de l’Athletic Club et qui a a remporté deux trophées pour l’Espagne (les Euros U19 et U21 en 2015 et 2019) qu’il lui a arraché les deux premiers buts internationaux de Joselu ?

jouer 1:36 Moreno: l’Espagne n’a aucune menace avec son attaque Alejandro Moreno décompose ce qui n’a pas fonctionné pour l’Espagne lors de sa défaite contre l’Écosse.

Il s’agit d’un joueur de 33 ans qui a été relégué au cours des deux dernières saisons (Alaves et Espanyol) mais qui, après avoir brillé il y a dix ans avec le Real Madrid B, a joué dans des équipes relativement mineures en ne marquant qu’une poignée de buts chaque saison. Pourtant, De La Fuente l’a promu, l’a amené contre la Norvège dans ce qui était un premier match avec l’équipe nationale pour l’entraîneur et l’attaquant, pour voir Joselu marquer deux fois en cinq minutes pour sceller une victoire 3-0.

Un crédit pour ça ? Selon ces journalistes de radio, apparemment non.

Les 16 buts de Joselu en championnat cette saison, même dans une campagne de relégation, se comparent bien à presque tous les membres de l’équipe italienne de Roberto Mancini, marquant l’attaquant comme un bon investissement de temps et de foi de la part de son patron international sous la menace.

Quoi qu’il en soit, le long et le court, c’est que tout pourrait revenir à Alvaro Morata. C’est une sorte d’histoire de Roméo et Juliette entre le trentenaire Madrilène et l’Italie. Vraiment une histoire d’amour – mais deux maisons directement opposées en ce moment. La désapprobation prête à pleuvoir sur lui des deux côtés.

Morata a vécu en Italie, a joué pour la Juventus (deux fois), a marqué pour le Signora Vecchia en finale de Ligue des Champions, tombé amoureux d’une Italienne, marié à Venise, et Alice Campello est mère de ses trois enfants. Les jumeaux, Alessandro et Leonardo, soutiennent essentiellement l’Italie – je le sais parce que Morata me l’a dit.

Après des résultats mitigés lors du dernier tour des éliminatoires de l’Euro 2024, le principal sujet de préoccupation de l’Espagne est l’attaque, où elle manque d’une menace constante pour l’adversaire. (Photo de Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images)

Il a une histoire mouvementée lorsqu’il croise le fer avec le Azzuri. Lors de l’Euro 2016 en France, il était un joueur de la Juve récemment décédé et ses ex-coéquipiers, Gigi Buffon, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et Andrea Barzagli, ont effectivement annoncé à la presse qu’ils le mettraient dans leur poche. Et puis ils l’ont fait. Ils l’ont presque qualifié de « doux » et de « naïf ». Ce n’était pas un concours. Puis, il y a deux ans, lors de la demi-finale retardée de l’Euro 2020 à Wembley, Morata a marqué pour égaliser le match, mais n’a pas réussi à convertir le match crucial. pénalité dans la fusillade. L’Italie a progressé, tandis que l’Espagne et Morata sont sortis.

Maintenant, il est promu capitaine, et il est aussi plus coriace. Il préférera se souvenir de sa victoire en finale de l’Euro U21 en 2013 contre l’Italie (avec seulement Marco Verratti à partir de jeudi Azzuri équipe) et il préférera décevoir sa femme et ses enfants en gagnant. S’il peut faire cela, s’il peut compléter sa version de l’histoire d’amour interdite, l’Espagne contre l’Italie au lieu de Capulets contre Montagues, alors il aura une finale à jouer – et Luis de la Fuente ne le fera certainement pas. avoir à craindre pour son travail.

Bonne chance à tous les deux.