L’Espagne ouvre une enquête pour homicide involontaire suite aux incendies d’une discothèque

Treize personnes ont été tuées devant une discothèque en Espagne.

La police et les enquêteurs légistes enquêtent pour savoir si cela résulte d’une négligence.

L’enquête devra déterminer si les exploitants de la discothèque n’ont pas pris les mesures de sécurité adéquates.

Un tribunal espagnol a ouvert mardi une enquête pour homicide involontaire sur un incendie mortel qui a tué 13 personnes dans une discothèque qui avait ignoré un ordre de fermeture antérieur.

Le tribunal de Murcie, où l’incendie s’est déclaré tôt dimanche, a déclaré avoir ouvert une enquête pour « clarifier les faits et déterminer la responsabilité pénale » dans cet incendie, l’incendie de discothèque le plus meurtrier qu’ait connu l’Espagne depuis trois décennies.

L’incendie s’est déclaré peu avant l’aube dans un entrepôt abritant deux discothèques, Teatre et Fonda Milagros, situées à la périphérie de la ville, dans le sud-est de l’Espagne.

La police et les enquêteurs légistes sont entrés sur les lieux lundi pour tenter de déterminer comment l’incendie s’est déclaré et s’il résultait d’une négligence.

Le tribunal a indiqué que les équipes médico-légales avaient « terminé les autopsies, collectant les données nécessaires à l’identification et déterminant les causes et les circonstances du décès ».

La famille et les amis avaient soumis des échantillons génétiques dont les équipes médico-légales attendaient les résultats « pour finaliser l’identification des morts », précise le communiqué.

L’enquête devra déterminer si les exploitants de la discothèque n’ont pas pris les mesures de sécurité adéquates, a déclaré le procureur général de la ville, José Luis Díaz Manzanera, au journal La Opinion de Murcia.

Si les décès étaient causés par la négligence ou par des mesures de sécurité inadéquates, les responsables pourraient encourir jusqu’à neuf ans de prison « car il s’agit d’un cas impliquant un grand nombre de morts », a-t-il déclaré.

Toute perquisition sur les lieux serait « exhaustive » afin de rassembler autant de preuves que possible.

« Nous devons y aller centimètre par centimètre, tout vérifier », a-t-il déclaré. « Voyons comment cela se termine. Il y a peut-être eu un court-circuit qui n’a pas été causé par une négligence. »

Se cacher dans les toilettes

Le pompier local Juan Angel Navidad a déclaré que six corps avaient été retrouvés dans les salles de bains, tandis que les autres se trouvaient sur un balcon en mezzanine au-dessus du hall d’entrée.

« Il est possible que certaines personnes se soient cachées dans les toilettes pour se protéger de la fumée », a-t-il déclaré à la télévision Antena3, affirmant qu’un des murs des toilettes s’était effondré.

Il a expliqué que les pompiers y ont d’abord trouvé quatre personnes, puis en ont découvert deux autres sous les décombres du mur effondré.

Les responsables de la ville ont déclaré lundi que le lieu, populaire auprès des Latino-Américains, avait fait l’objet d’un ordre de fermeture en janvier 2022.

L’ordre, qui, selon eux, a été ignoré, a été émis après que la direction du Teatre ait divisé la salle en deux pour créer un deuxième club appelé Fonda Milagros, qui a été le plus touché par l’incendie.

Les autorités n’ont pas précisé pourquoi le lieu était toujours opérationnel, mais ont déclaré que l’incendie semblait s’être propagé rapidement à travers les bouches d’aération de la climatisation.

Identifier les victimes « très difficile »

Lundi soir, la police a confirmé que six des victimes avaient été identifiées grâce à leurs empreintes digitales, ce qui, selon les autorités, serait un processus « très difficile » qui prendrait du temps.

Les proches des victimes ont remis à la police des objets personnels appartenant à leurs proches, tels que des brosses à dents ou des peignes, qui peuvent être utilisés pour fournir des échantillons d’ADN afin de faciliter l’identification.

« Aucun père ou mère ne peut ou ne devrait vivre une tragédie comme celle-ci », a déclaré mardi le Premier ministre Pedro Sanchez, ajoutant que les témoignages sur ce qui s’était passé étaient « déchirants ».

Sánchez a dit :

Toute l’Espagne ressent la douleur des victimes et de leurs proches.

Diaz Manzanera a déclaré qu’il espérait que l’issue de l’enquête ne serait pas la même que celle qui a suivi le pire incendie d’une discothèque en Espagne à Madrid en décembre 1983, où 81 personnes avaient perdu la vie.

Une seule personne a été condamnée pour cette tragédie et emprisonnée pour seulement deux ans.

Le dernier incendie en date est le pire incendie dans une discothèque depuis 1990, lorsque 43 personnes sont mortes dans la ville de Saragosse, dans le nord-est du pays.

Dans cette affaire, « personne n’a été tenu pour responsable », a-t-il ajouté.