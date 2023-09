L’Espagne ouvre la voie avec un groupe de travail alors que les gouvernements se précipitent pour réglementer l’IA

L’Espagne a créé le premier groupe de travail politique européen sur l’intelligence artificielle (IA), franchissant ainsi une première étape décisive dans la définition de lois autour de cette technologie prometteuse mais controversée, alors que de nombreux gouvernements restent incertains quant à la meilleure voie à suivre.

Le Conseil des ministres a approuvé le 22 août un décret royal visant à créer l’Agence espagnole de surveillance de l’intelligence artificielle (AESIA), un groupe de travail qui travaillera sous la direction du ministère de l’Économie et de la Transformation numérique.

Ce groupe de travail est le premier du genre en Europe, faisant suite à la loi sur l’intelligence artificielle de l’Union européenne, qui cherchait à établir un cadre de gouvernance et de surveillance de cette technologie en pleine croissance.

Le décret citait l’impact mondial « incontestable » de la technologie de l’IA et les progrès rapides qu’elle a connus. L’AESIA, dans le cadre de la Stratégie nationale d’intelligence artificielle, tentera de fournir un cadre dans lequel l’Espagne pourra continuer à développer sa technologie d’IA et à mettre en œuvre son utilisation.

La politique en matière d’IA reste un sujet difficile pour de nombreux gouvernements, car ils restent déterminés à développer la technologie afin de ne pas prendre du retard sur les autres pays, mais sans autoriser une utilisation illimitée de la technologie par crainte d’abus.

Les principaux pays ne sont pas d’accord sur la question de savoir où tracer cette ligne de démarcation, la Chine aurait donné à son armée une liberté pratiquement totale à l’Armée populaire de libération (APL) d’expérimenter cette technologie et de déterminer ses propres limites, tout en exigeant que tout nouveau développement de plate-forme d’IA générative soit développé. passer un contrôle de sécurité.

L’Italie a adopté une position plus dure et a interdit ChatGPT tandis que les autorités enquêtaient sur un certain nombre de violations présumées de données nationales en mars, mais environ un mois plus tard, elles ont levé l’interdiction.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré mercredi à Hillary Vaughn de FOX Business que L’IA a besoin d’un « arbitre » pour réglementer la technologie, mais il a fait valoir que le Congrès n’est « pas encore » prêt à assumer ce rôle. Musk a rencontré d’autres leaders technologiques, dont Mark Zuckerberg de Meta, le PDG d’OpenAI Sam Altman, le fondateur de Microsoft Bill Gates et d’autres au Capitole à Washington, DC.

« Je pense que cette réunion pourrait rester dans l’histoire comme étant très importante pour l’avenir de la civilisation », a déclaré Musk, notant qu’à un moment donné, le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, DN.Y., a demandé à toutes les personnes présentes dans la salle de lever la main. s’ils étaient favorables à Réglementation de l’IA. « Et je crois que presque tout le monde l’a fait. C’est donc un bon signe. »

« La séquence des événements ne consistera pas à plonger dans le grand bain et à établir des règles. Cela commence par une réflexion approfondie », a-t-il déclaré aux journalistes. « Vous commencez avec un groupe formé pour créer des idées permettant de comprendre la situation. Ensuite, vous proposez l’élaboration de règles. »

« Vous rencontrerez des objections de la part de l’industrie ou autre, et en fin de compte, vous obtiendrez une sorte de consensus sur l’élaboration de règles, selon laquelle l’élaboration de règles deviendra alors une loi ou une réglementation », a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni, qui a promis 100 millions de livres (125,8 millions de dollars) pour acheter des puces NVIDIA afin de tenter de rivaliser avec d’autres leaders du développement de l’IA comme les États-Unis et la Chine, a chargé ses institutions de créer des cadres similaires.

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a commencé à consulter l’Institut Alan Turing et d’autres institutions juridiques et universitaires pour mieux comprendre l’IA et l’aider à façonner ses décisions concernant un tel cadre.

Les Nations Unies ont tenu en juillet leur premier débat formel sur l’IA, abordant à la fois les applications militaires et non militaires et les « conséquences très graves pour la paix et la sécurité mondiales ».

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exhorté à plusieurs reprises ses membres à former un organe de surveillance similaire à l’Agence internationale de l’énergie atomique, car l’ONU n’a pas le pouvoir de former un tel groupe par elle-même, mais il a noté que l’organisation peut formuler des recommandations, ce qui il prévoit de le publier d’ici la fin de l’année.

Reuters a contribué à ce rapport.