L’Espagne offrira des chars à l’Ukraine – rapports – News 24

Les autorités espagnoles étudient actuellement la possibilité de déterrer 10 chars de combat allemands Leopard 2A4 et 20 véhicules blindés de transport de troupes américains M113 et de les donner à l’Ukraine, a rapporté mardi le site d’information militaire espagnol InfoDefensa. Dans le cadre d’un accord complexe impliquant plusieurs gouvernements, l’Union européenne paierait pour la remise à neuf des véhicules.

Selon les sources d’InfoDefensa, le gouvernement ukrainien paiera la restauration et la modernisation des chars mis sous cocon sur le sol espagnol avec l’argent de la Facilité européenne pour la paix (EPF) de l’UE, un mécanisme qui, malgré son nom, est utilisé pour financer les armées étrangères.

À ce jour, l'UE a versé 2 milliards de dollars aux forces armées de Kiev par le biais de l'EPF.















L’Espagne aurait besoin de l’autorisation de l’Allemagne pour faire don des chars et des États-Unis pour transférer les véhicules blindés de transport de troupes. Alors que Berlin a précédemment bloqué certaines livraisons d’armes à l’Ukraine par des pays tiers, InfoDefensa déclare que l’Allemagne et les États-Unis devraient approuver le don espagnol.

L’Espagne a entreposé 53 de ses 108 chars Leopard 2A4 en 2012, et certaines de ces machines ont depuis été dépouillées de leurs armes et pièces détachées. Les chars des années 1970 nécessiteront d’importants travaux de réparation avant de pouvoir être utilisés par l’Ukraine, et InfoDefensa affirme que jusqu’à 20 chars pourraient devoir être démontés pour en rendre 10 opérationnels.

Les véhicules blindés de transport de troupes M113 sont encore plus anciens, ayant été mis en service pour la première fois par les États-Unis au début des années 1960. On estime que 80 000 ont été produits, l’Espagne en prenant livraison de plus de 1 200 à partir de 1969.

L’Espagne a fait don de 200 tonnes d’armes et de munitions à l’Ukraine en avril, lors d’une réception tiède à Kiev. “Nous sommes reconnaissants mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits”, L’ambassadeur d’Ukraine en Espagne, Sergey Pogoreltsev, a déclaré le mois dernier. Décrivant le transport d’armes espagnol comme suffisant pour deux heures de combat, Pogoreltsev a appelé Madrid à envoyer des chars, des obusiers et des mortiers.

“Nous ne demandons rien que l’Espagne ne puisse fournir”, a déclaré le diplomate ukrainien, avant de déplorer la façon dont l’Espagne a “l’un des taux d’aide les plus bas à l’Ukraine par rapport à son budget militaire”.