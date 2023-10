L’Espagne n’exclut pas des droits de douane sur les importations de produits solaires

La ministre espagnole de l’Energie par intérim, Teresa Ribera, n’a pas exclu mardi l’imposition de droits de douane sur les importations de matériaux utilisés dans la production d’énergie solaire, malgré les avertissements de l’industrie selon lesquels la perturbation des approvisionnements en produits en provenance de Chine pourrait entraver la capacité de l’Europe à installer rapidement des énergies propres.

« Nous sommes actuellement dans un scénario complexe où nous devons trouver le point d’équilibre le plus approprié », a déclaré Ribera, interrogé sur d’éventuels tarifs.

Elle a ajouté que certains produits importés en Europe étaient « probablement vendus à un prix inférieur à leur coût », ce qui a frappé l’industrie là-bas et pourrait entraver l’innovation.

« L’Espagne considère que nous devons garantir cet équilibre… Nous devons faire en sorte que cette chaîne de valeur industrielle ne disparaisse pas d’Europe », a déclaré le ministre lors d’un événement consacré à l’industrie solaire à Madrid, sans mentionner directement la Chine.

Les commentaires de Ribera interviennent alors que Bruxelles et les gouvernements européens envisagent des mesures plus strictes sur les importations tout en cherchant à développer la fabrication de technologies propres en Europe et à réduire la dépendance à l’égard de la Chine pour les produits nécessaires à la transition verte.