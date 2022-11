L’Espagne ne pariera pas pour éviter un éventuel affrontement avec le Brésil lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde

Luis Enrique a déclaré que l’Espagne ne “jouerait” pas en jouant pour une deuxième place lors du dernier match de groupe de la Coupe du monde de jeudi contre le Japon dans l’espoir d’éviter un éventuel affrontement en quart de finale avec les favoris du Brésil.

L’Espagne a remporté son match d’ouverture contre le Costa Rica 7-0 avant le match nul 1-1 de dimanche contre l’Allemagne pour les laisser en tête du groupe E avec quatre points, devant le Japon et le Costa Rica avec trois points, l’Allemagne en bas du groupe avec un point.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les vainqueurs du groupe affronteront les deuxièmes du groupe F — Maroc, Croatie ou Belgique — en huitièmes de finale avant un quart de finale avec les vainqueurs du groupe G, probablement le Brésil, ou les deuxièmes du groupe H

“C’est une excellente question, car nous y avons pensé aussi”, a déclaré Luis Enrique lors d’une conférence de presse mercredi, lorsqu’on lui a demandé si terminer deuxième du groupe pourrait être mieux pour son équipe.

“Mais imaginez que nous voulons terminer deuxièmes, nous arrivons à la 90e minute et c’est 0-0 dans les deux matchs, et à la 95e minute avec 15 secondes à jouer, le Japon et le Costa Rica marquent tous les deux. Vous avez joué et vous êtes éliminé .

“Ou imaginez que l’Allemagne mène 5-0, nous recherchons un match nul, et le Japon marque et nous sommes éliminés. Quand vous êtes convaincu que vous avez une très bonne équipe et que vous voulez jouer sept matchs [to get to the final], il ne s’agit pas de terminer deuxième. Nous voulons finir premiers. Si nous affrontons le Brésil en quart de finale, super, nous affronterons le Brésil. Mais nous ne compterons pas nos poulets avant qu’ils aient éclos.”

La victoire 7-0 de l’Espagne sur le Costa Rica – la plus grande jamais remportée par le pays lors d’une Coupe du monde – les a forcés à discuter des candidats à la levée de la Coupe du monde au Qatar, avant qu’ils ne soient tenus en échec 1-1 par l’Allemagne.

Le Brésil, quintuple vainqueur de la Coupe du monde, a obtenu le maximum de points jusqu’à présent, battant la Serbie 2-0 dans son premier match du Groupe G grâce à un doublé en seconde période de Richarlison, avant que le but tardif de Casemiro ne leur donne une victoire 1-0 sur la Suisse.

“Le Brésil est une puissance mondiale, un favori incontesté dans n’importe quelle Coupe du monde, quelle que soit l’année”, a ajouté Luis Enrique.

“Le Brésil sera toujours parmi les favoris, ils ont beaucoup de qualité individuelle et collective. Au-delà, il n’y a pas de surprise. Je regarde le classement FIFA et la majorité des favoris sont dans le top dix. La France et le Brésil ont tous les deux gagné confortablement, ce sont les meilleures équipes.”