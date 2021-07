L’Espagne montre à nouveau du caractère à la pelle, alors que Morata et Simon inspirent la victoire en prolongation contre la Croatie

Ce n’est peut-être pas la grande équipe espagnole d’il y a dix ans, mais la classe de 2021 ne s’en va pas facilement.

Au risque de rentrer chez eux tôt après avoir ouvert leur campagne pour l’Euro 2020 avec deux nuls sans issue, l’équipe de Luis Enrique a remporté une victoire 5-0 sur la Slovaquie pour réserver sa place en huitièmes de finale. Placés contre la Croatie, les finalistes de la Coupe du monde 2018, en huitièmes de finale, ils ont pris du retard grâce à un but contre son camp bizarre; récupéré pour aller 3-1; a concédé deux fois dans les 10 dernières minutes, assurant le temps supplémentaire; et a ensuite dû gagner le match à nouveau.

Euro 2020 : Actualités et fonctionnalités | Fixtures et support | Classement | Escouades | En direct sur ESPN | montre VAR | Choisissez-les

Après 120 minutes de chaos, l’Espagne a finalement gagné 5-3 et affrontera la France ou la Suisse en quarts de finale à Saint-Pétersbourg samedi. La victoire au Parken Stadium de Copenhague était leur premier succès dans un match à élimination directe lors d’un tournoi majeur depuis la finale de l’Euro 2012, complétant un tour du chapeau de trophées après le succès à l’Euro 2008 et la Coupe du monde en 2010.

Cette version de l’Espagne n’a peut-être pas le talent de ces équipes, mais elles ne manquent pas de caractère. Ce jour-là, il était incarné par le gardien Unai Simon et l’attaquant Alvaro Morata notamment.

C’est l’horrible erreur de Simon qui a conduit Pedri à marquer un but contre son camp à peine croyable de 40 mètres pour donner l’avantage à la Croatie. Puis, avec un score de 3-3 en prolongation, le gardien de l’Athletic Bilbao a réussi un arrêt spectaculaire pour repousser Andrej Kramaric.

Morata, quant à lui, a fait l’objet de menaces de mort après ses premières performances cet été et malgré l’absence d’une tête à bout portant, c’est sa fin clinique après une merveilleuse première touche qui a mis l’Espagne 4-3.

2 Liés

Enrique a parfois semblé être le seul à penser que Morata devrait jouer en tant qu’avant-centre de premier choix de l’Espagne, mais sa confiance a été récompensée par une performance globale qui a expliqué en partie pourquoi les clubs de toute l’Europe ont déboursé. 170 millions de livres sterling pour ses services.

« C’est vrai que j’ai vécu des choses que je n’ai pas aimées, mais la majorité de l’Espagne est avec moi », a déclaré Morata par la suite. « Le but est pour ma femme, mes enfants et toutes les personnes qui me soutiennent. Il faut souffrir pour vivre des moments comme ça. »

Une équipe critiquée pour ne pas avoir obtenu le produit final que sa formation méritait est désormais la première de l’histoire des Championnats d’Europe à marquer cinq buts lors de matchs consécutifs.

« Nous avons eu l’occasion de terminer le match assez tôt, mais nous avons fait preuve de caractère tout au long du match », a déclaré Sergio Busquets par la suite. « Lorsque la Croatie a changé son système, elle a inondé le terrain haut et nous ne nous sommes pas adaptés assez rapidement. Malheureusement, nous n’avons pas tout à fait réussi 4-1 avant leur riposte.

« Mais dans l’ensemble, je suis tellement satisfait du résultat, de la façon dont nous avons géré les prolongations et du fait que nous soyons en quarts de finale.

« Unai Simon sait qu’il a toute notre confiance. Le but était de la malchance mais sa mentalité est très décontractée tout en restant ambitieux, et il l’a montré aujourd’hui.

Il était ultra-sécurisé après le but et a fait de superbes arrêts. »

Luis Enrique est resté avec Alvaro Morata au poste d’attaquant malgré de vives critiques, et cela a porté ses fruits lors d’une victoire 5-3 en prolongation contre la Croatie. Photo de Jonathan NACKSTRAND / POOL / AFP) (Photo de JONATHAN NACKSTRAND/POOL/AFP via Getty Images

C’est toujours une Espagne prise entre les époques et même s’il y a beaucoup de problèmes à résoudre pour Enrique avant de se rendre en Russie pour le prochain tour – notamment comment son équipe a réussi à passer de la tête 3-1 en 85 minutes à un besoin de temps supplémentaire pour enfin voir la Croatie – il peut être satisfait qu’il semble jeter les bases d’un autre cycle de succès.

Le milieu de terrain de Barcelone Pedri, encore âgé de seulement 18 ans, a été excellent pour aider l’Espagne à atteindre le bord de la victoire en temps normal tandis que Ferran Torres était impressionnant dans son rôle sur l’aile, obtenant un but et une passe décisive. Le joueur de 21 ans a montré un aperçu de ses capacités lors de sa première saison à Manchester City et ne devrait que s’améliorer. Eric Garcia, seulement 20 ans, a débuté comme défenseur central et après des opportunités limitées à Manchester City, son déménagement à Barcelone devrait accélérer son développement.

Le beau jeu vit ici. Débloquez une couverture de classe mondiale des meilleures ligues, tournois et équipes. Inscrivez-vous maintenant pour diffuser du football sur ESPN+ VENDREDI 2 JUILLET

• Suisse v Espagne (11 h 50 HE)

• Belgique v Italie (14h50 HE) SAMEDI 3 JUILLET

• République tchèque contre Danemark (11 h 50 HE)

• Ukraine v Angleterre (14 h 50 HE)

• DC United contre Toronto (17 h 30 HE)

• Montréal v Miami (19 h 30 HE)

• Orlando contre New York RB (19 h 30 HE)

• Minnesota contre San Jose (20 h HE)

• Chicago contre Atlanta (20 h HE)

• Nashville v Philadelphie (20 h HE)

• Houston contre Cincinnati (20 h HE)

• Salt Lake contre LAFC (22 h HE)

Enrique n’a pas seulement fait confiance aux jeunes, et sa décision de ramener Cesar Azpilicueta s’est avérée être un coup de maître. Le défenseur de Chelsea, 31 ans, a fait ses débuts en 2013 mais n’avait pas joué pour l’Espagne depuis novembre 2018 avant le tournoi. De retour en faveur, il a marqué son premier but international pour mettre l’Espagne 2-1 ce jour-là et a également gardé Josko Gvardiol silencieux après que l’arrière latéral croate ait causé tant de problèmes à l’Écosse lors de son dernier match de groupe.

« Nous avons dû souffrir là-bas », a déclaré Azpilicueta. « Cela fait quelques tournois depuis que nous avons disputé un match à élimination directe, mais aujourd’hui, nous avons brisé la glace contre les finalistes de la Coupe du monde. Ce n’était pas génial d’être marqué deux fois en retard dans le temps réglementaire, mais nous étions la meilleure équipe en prolongation et nous méritons de passer. »

Touchée par Covid-19 lors de leurs préparatifs et terminant deuxième du groupe E derrière la Suède pour se retrouver dans le côté le plus difficile du tirage au sort, l’Espagne ne fait pas les choses facilement à l’Euro 2020. Ils semblaient désespérés de se compliquer la tâche contre La Croatie aussi, mais d’ici la fin de la semaine, elle sera l’une des huit équipes restantes.

Tout simplement, les hommes d’Enrique refusent de partir.