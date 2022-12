L’Espagne mise KO, le Portugal gagne sans Ronaldo

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde sont terminés, et quel drame cela a-t-il livré. Nous avons eu droit à une surprise d’un favori du tournoi, et l’un des plus grands noms du jeu a dû regarder depuis le banc … alors que son équipe avançait sans lui – et avait l’air mieux que tous les tournois.

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de mardi et un aperçu de ce qui se passera plus tard dans la semaine.

L’Espagne éliminée, le Portugal passe à autre chose – sans Ronaldo

Pour la deuxième Coupe du monde consécutive, l’Espagne a été éliminée aux tirs au but en huitièmes de finale. Il y a quatre ans, elle était aux mains de la Russie, pays hôte ; mardi, c’est le Maroc qui a mis fin aux espoirs de La Furia Roja – et plus précisément, c’est Achraf Hakimi, né à Madrid, qui a converti le coup de pied gagnant.

Après que Pablo Sarabia ait commencé la fusillade de l’Espagne avec un effort qui a fait reculer les boiseries, le gardien marocain Yassine Bounou a volé la vedette. Le n ° 1 de Séville a procédé à des arrêts sur Carlos Soler (qui avait converti chacune de ses neuf dernières pénalités en règlement dans toutes les compétitions) et Sergio Busquets, préparant Hakimi pour livrer le poignard au pays de sa naissance.

Les Lions de l’Atlas deviennent la quatrième équipe africaine à se qualifier pour un quart de finale de la Coupe du monde, rejoignant le Ghana en 2010, le Sénégal en 2002 et le Cameroun en 1990. Tous les trois ont été vaincus, et le Maroc a une lourde tâche à accomplir s’il veut mettre fin à cette course. , car ils affronteront une équipe portugaise plus belle que jamais.

Et c’est tout à fait la déclaration, étant donné que l’équipe de Fernando Santos l’a fait sans Cristiano Ronaldo. L’agent libre de 37 ans, ayant quitté Manchester United par consentement mutuel à la suite d’une brouille explosive avec le manager Erik ten Hag et une grande partie de la hiérarchie du club, s’est retrouvé sur le banc après avoir réagi avec colère à son remplacement lors de la finale de la phase de groupes du Portugal. défaite face à la Corée du Sud. C’est un comportement que Santos a dit qu’il “n’aimait pas du tout”.

Presque au bon moment, l’homme qui a commencé à la place de Ronaldo, Goncalo Ramos, a ouvert le score avec une finition exquise près du poteau à seulement 17 minutes. une aide cinq minutes plus tard et a complété son tour du chapeau à la 67e minute. Maintenant, son entraîneur a de quoi réfléchir avant ce quart de finale avec le Maroc.

Le banc de Ronaldo était-il censé envoyer un message? Ou Santos pense-t-il que son équipe est mieux sans un capitaine dont les capacités n’ont pas suivi son ego ? Avec Ramous florissant et le Portugal plus convaincant que jamais dans sa victoire 6-1 contre la Suisse, les preuves suggèrent que ce pourrait être le dernier.

Croatie-Brésil, Argentine-Pays-Bas donnent le coup d’envoi des quarts de finale

Pour la première fois dans cette Coupe du monde, il y a quelques jours sans match avant le coup d’envoi des quarts de finale vendredi. Lorsque les choses reprendront, nous verrons la Croatie affronter les favoris du Brésil tandis que les Pays-Bas affronteront l’Argentine – ce qui pourrait organiser une demi-finale géante si les deux puissances sud-américaines avancent.

La Croatie avait besoin de tirs au but pour vaincre le Japon lundi après un match nul 1-1 âprement disputé en temps réglementaire en huitièmes de finale, tandis que la victoire 4-1 du Brésil sur la Corée du Sud était la dernière démonstration éblouissante de jogo bonite.

Dans une Coupe du monde qui pourrait bien être la dernière pour un certain nombre de superstars de bonne foi – de Cristiano Ronaldo à Luis Suarez à Lionel Messi — nous approchons probablement aussi de la fin de Luka Modricla carrière légendaire de. Il y a quatre ans, en Russie, le milieu de terrain du Real Madrid a entraîné la Croatie en finale de la Coupe du monde en route pour remporter le Ballon d’Or. Désormais âgé de 37 ans, Modric veut capturer un dernier moment de magie au niveau international.

Tout a failli se terminer prématurément pour Modric lorsqu’il a été remplacé contre le Japon avec neuf minutes à jouer dans le temps supplémentaire et des pénalités imminentes. Sur les 13 joueurs qui ont participé à la finale 2018 contre la France, seuls cinq ont fait partie de l’équipe 2022, avec Dejan Lovren et Marcelo Brozovic les seuls vestiges qui ont duré jusqu’au penalty final contre le Japon. Mais le pari de l’entraîneur croate Zlatko Dalic d’éliminer ses vétérans vedettes et de les remplacer par des joueurs moins annoncés Mario Pasalic et Nikola Vlasic avant que la fusillade ne paie.

Alors, quelle est la récompense de la Croatie pour avoir avancé ? Un grand rendez-vous contre le Brésil de haut vol, qui a captivé les fans par sa domination (et ses célébrations de buts) tout en semant la peur chez ses adversaires. Après une phase de groupes où le Brésil a taquiné son potentiel, les 45 premières minutes contre les Sud-Coréens ont été un flou de jaune et de bleu brillants. Neymarde retour après une absence de deux matchs en raison d’une blessure à la cheville, a servi comme chef d’orchestre dans le Sélectionla symphonie qui a aussi vu Richarlison, Vinicius Junioret Luis Paqueta trouvent tous le fond du but.

Le but de Neymar depuis le point de penalty a été particulièrement poignant car il l’a placé dans l’un des records de Pelé de 71 buts pour la plupart des buts marqués par un joueur de l’équipe nationale masculine du Brésil. Avec Pelé en convalescence dans un hôpital à la maison au milieu de problèmes de santé, la victoire catégorique du Brésil a servi à honorer l’un des plus grands du jeu alors que cette équipe actuelle écrit son propre chapitre au Qatar.

Les Pays-Bas auront été absents pendant près d’une semaine depuis leur défaite contre les États-Unis samedi dernier lors de leur prochaine entrée sur le terrain contre Lionel Messi et l’Argentine. Cette équipe néerlandaise n’est pas un exemple classique de la philosophie du “football total” qui définit historiquement les Oranje, mais il est clair que l’entraîneur Louis van Gaal est plus concentré sur ce qu’il faut pour gagner plutôt que sur un football attrayant et expansif.

Non pas que les Néerlandais gagnent moche par tous les moyens. Avec Memphis Depay en haut et Frenkie de Jong contrôlant le milieu de terrain, il a même permis aux ailiers Denzel Dumfries et Daley Aveugle entrer sur la feuille de match. Garder un œil sur Cody Gakpo, a été l’une des vedettes du tournoi. Ses prouesses de meneur de jeu qui ont produit jusqu’à présent trois buts montrent pourquoi des équipes comme Manchester United veulent le signer du PSV Eindhoven.

Si les Néerlandais veulent progresser au Qatar dans la quête de leur tout premier titre de Coupe du monde, ils devront passer par un ennemi familier. Ces deux équipes se sont affrontées lors des demi-finales de 2014, de la phase de groupes de 2006, des quarts de finale de 1998 et, surtout, de la finale de 1978 qui a vu l’Argentine tout remporter en tant qu’hôte.

Messi vise enfin à remporter le seul trophée majeur qui manque à son manteau, et il aura besoin de son casting de soutien pour continuer à progresser. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a misé sur un redoutable trio de milieu de terrain (Alexis MacAllister, Enzo Fernández et Rodrigue de Paul) et l’attaquant Julian Alvarez a cimenté sa place sur une lutte Lautaro Martinez, mais il y a des questions. La blessure d’Angel di Maria a laissé un point faible à l’ailier gauche et Scaloni semble osciller sur la formation de sa ligne de fond.

