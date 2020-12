Le gouvernement espagnol ne stérilisera plus les personnes handicapées contre leur gré. Malgré le fait que l’eugénisme est généralement considéré comme une chose du passé, la stérilisation forcée est toujours autorisée dans plusieurs États américains.

Le gouvernement espagnol a officiellement mis fin jeudi à la stérilisation forcée des personnes handicapées, en publiant une nouvelle législation dans un bulletin officiel. Selon la newsletter, «Au cours de la dernière décennie, plus d’un millier de stérilisations forcées ont été pratiquées en Espagne, la plupart sur des femmes.»

«La fin de cette pratique… met fin à l’une des violations des droits de l’homme les plus préjudiciables autorisées par la loi espagnole» le Comité espagnol des représentants des personnes handicapées (CERMI) dans une déclaration jeudi.

Mais alors que le bulletin du gouvernement espagnol décrivait la pratique désormais illégale comme un «Grave anomalie en termes de droits humains», on pourrait être dérangé d’apprendre que la stérilisation involontaire est toujours autorisée dans certains États américains.

Au tournant du 20e siècle, l’eugénisme était une idée populaire aux États-Unis parmi les progressistes de l’époque. Des fondations d’entreprise telles que la Carnegie Institution et la Rockefeller Foundation ont financé le mouvement eugéniste croissant et, en 1906, le baron des céréales pour petit-déjeuner John Harvey Kellogg a cofondé la Race Betterment Foundation au Michigan pour intégrer les idées du mouvement.

Un an plus tard, l’Indiana a adopté la première loi sur la stérilisation au monde, 31 États lui emboîtant le pas. Une décision controversée de la Cour suprême dans l’affaire Buck c.Bell en 1927 a confirmé une loi de Virginie autorisant la stérilisation forcée des personnes considérées « inapte » pour se reproduire, et depuis le milieu des années 1970, plus de 60 000 personnes aux États-Unis ont été stérilisées involontairement.

La pratique est toujours légale dans de nombreux États. La décision de 1927 n’a jamais été annulée et au moins huit États ont toujours des lois sur la stérilisation involontaire dans leurs livres. Il s’agit notamment de la Californie, de la Caroline du Nord, de l’Oregon, de la Pennsylvanie, du Vermont et de Washington. Dans le district de Columbia, une décision de la cour d’appel de 2007 a statué qu’un médecin peut stériliser un patient s’il le juge «Meilleur intérêt du patient.»

Plus d’un siècle après l’adoption de la première loi sur la stérilisation dans l’Indiana, la légalité de la pratique a conduit à des cas d’abus choquants. Dans une seule prison pour femmes du centre de la Californie, 1 400 détenues ont été stérilisées entre 1997 et 2013. Lorsque la stérilisation des prisons n’est pas obligatoire, elle est souvent présentée aux détenues sous la contrainte. Dans le Tennessee en 2017, un juge a offert aux détenus 30 jours de congé de prison s’ils consentaient à des vasectomies gratuites ou à des implants contraceptifs à action prolongée. Un projet de loi bipartite a interdit la pratique un an plus tard.

