L’Espagne met à jour ses directives Covid pour vacciner les femmes enceintes et allaitantes

Des mises à jour de la stratégie de vaccination de l’Espagne contre Covid-19 ont été annoncées jeudi. L’inclusion des femmes enceintes et allaitantes a été soumise par le ministère de la Santé du pays et discutée avec les autorités locales, et les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna ont été approuvés.

« Bien que les essais cliniques des vaccins Covid-19 n’incluaient pas de femmes enceintes, les données disponibles, principalement sur l’utilisation de vaccins aux États-Unis, n’indiquent aucun effet indésirable concernant la grossesse.», Indique le document officiel concernant la vaccination. Il cite des études et des recommandations des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Belgique, affirmant que les femmes enceintes devraient se voir offrir des injections de Covid en même temps que le reste de la population, car non « risques accrus”Ont été détectés.

Bien que l’on craignait que les femmes enceintes risquent davantage de contracter le virus mortel, les autorités sanitaires espagnoles ne les ont pas incluses dans les groupes prioritaires pour la vaccination. Ils ont dit que « en général, aucun risque accru de Covid-19 sévère en raison de la grossesse n’a été détecté. » Les femmes enceintes ne devraient pas être privées de la vaccination contre le coronavirus, car cela pourrait également offrir une protection supplémentaire aux nouveau-nés, estiment certains médecins. Le récent feu vert est «bonne nouvelle pour les mères, mais aussi pour les bébés car ils vont naître avec des anticorps ou les recevoir par le lait maternel», A déclaré à El Pais le chef du service de médecine préventive d’une clinique de Barcelone, Antoni Trilla.

Les autorités sanitaires américaines ont encouragé les femmes enceintes à recevoir des injections de Covid-19 depuis fin avril. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont déclaré qu’ils n’avaient aucun problème de sécurité pour les futures mères ou leurs bébés, car « les femmes enceintes ont ressenti les mêmes effets secondaires que les autres après la vaccination»Avec les plans Moderna et Pfizer / BioNTech. Les fabricants de ces derniers mènent depuis février une étude internationale sur l’innocuité et l’efficacité de leur vaccin chez la femme enceinte. Au moins 4000 volontaires de neuf pays, dont l’Espagne, se seraient soumis au test.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!