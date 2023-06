L’Espagne mérite la victoire de la Ligue des Nations contre la Croatie, ne serait-ce que juste

L’Espagne a survécu à la Croatie lors d’une séance de tirs au but pour remporter la finale de l’UEFA Nations League dimanche. Dean Mouhtaropoulos – UEFA/UEFA via Getty Images

ROTTERDAM, Pays-Bas – L’Espagne a remporté la Ligue des Nations 2023 après avoir battu la Croatie 5-4 lors d’une séance de tirs au but dimanche.

Après 120 minutes sans but à Rotterdam, l’arrière latéral du Real Madrid Dani Carvajal a gardé son sang-froid pour marquer le penalty décisif et remettre à l’Espagne son premier trophée majeur depuis 11 ans. La Croatie, quant à elle, est toujours à la recherche de son premier succès international après avoir atteint la finale de la Coupe du monde 2018 et les demi-finales au Qatar en décembre.

Réaction rapide

1. L’Espagne le méritait, mais de justesse

L’Espagne est championne de la Ligue des Nations 2023 après une nuit dramatique à Rotterdam. Un match serré avec peu d’occasions était peut-être toujours destiné à se terminer en prolongation et en tirs au but étant donné que la plupart des matchs à élimination directe de la Croatie semblent aller dans ce sens, et il a fallu un clip cool de Carvajal lors de la fusillade pour régler le problème.

Aymeric Laporte avait déjà raté une chance de le gagner lorsque son penalty a été renvoyé de la barre transversale pour donner une seconde vie à la Croatie après que Lovro Majer ait vu son penalty – le quatrième croate – sauvé par Unai Simon. Simon a encore sauvé de Bruno Petkovic dans la mort subite, et Carvajal ne s’est pas trompé avec sa Panenka.

L’Espagne sentira qu’elle le méritait après avoir devancé les meilleures opportunités en 90 minutes. Le remplaçant Ansu Fati a eu la meilleure chance mais a vu son effort dégagé sur la ligne par Ivan Perisic à six minutes de la fin alors qu’il aurait vraiment dû marquer.

Pour la Croatie, c’est plus déchirant. Après avoir remporté la médaille d’argent à la Coupe du monde 2018 et le bronze au Qatar, Luka Modric et le reste de l’équipe de Zlatko Dalic doivent à nouveau se contenter de la deuxième place. Tous les regards seront désormais tournés vers Modric pour voir si le milieu de terrain de 37 ans décide de se retirer du football international ou de participer à un dernier tournoi majeur au Championnat d’Europe en Allemagne l’été prochain.

2. La génération dorée croate se rapproche à nouveau

La Croatie est un petit pays dont la population est à peu près la même que celle de l’État américain de l’Oklahoma, mais dimanche, Rotterdam était inondée de rouge, de blanc et de bleu. Des drapeaux croates étaient accrochés à l’extérieur des bars autour du Stadhuis dès le petit matin, et la foule n’a fait que croître tout au long de la journée. À l’intérieur du De Kuip, d’une capacité de 50 000 places, domicile de l’équipe d’Eredivisie Feyenoord, cela ressemblait à Zagreb, avec seulement deux petites poches de supporters espagnols interrompant la mer de chemises à carreaux rouges et blancs.

Ne dites pas à la Croatie que les internationaux de juin n’ont pas d’importance.

Ce que ces partisans ont vu au cours des cinq dernières années est tout simplement remarquable. Un pays de moins de quatre millions d’habitants, qui n’a déclaré son indépendance qu’en 1991, a terminé deuxième de la Coupe du monde 2018 et troisième en 2022. Pour se qualifier pour cette finale de la Ligue des Nations, ils ont dominé un groupe qui comprenait également la France, et en les demi-finales sont devenues la première équipe à battre les Pays-Bas à De Kuip depuis 2000.

La Croatie devrait remporter son groupe de qualification pour l’Euro 2024 devant la Turquie, et personne ne pariera contre eux, bouleversant à nouveau les chances lorsque le tournoi commencera en Allemagne l’été prochain.

3. L’Espagne peut viser le succès de l’Euro en Allemagne

Pour une nation qui a remporté la Coupe du monde et deux euros au cours des 15 dernières années, le trophée de la Ligue des Nations ne signifie probablement pas autant pour l’Espagne que pour la Croatie, mais le penalty de Carvajal a tout de même déclenché des célébrations folles. C’est leur premier trophée depuis qu’ils ont remporté l’Euro 2012 sous Vicente del Bosque et cela leur donnera de l’espoir avant les Euros de l’été prochain en Allemagne.

La sortie des huitièmes de finale contre le Maroc au Qatar a été décevante, mais les signes sont là que le nouveau patron Luis de la Fuente, qui a succédé à Luis Enrique après la Coupe du monde, peut mener l’Espagne dans une autre ère de succès. Avec Gavi et Pedri, il a deux des meilleurs jeunes milieux de terrain du monde, tandis que Rodri, fraîchement sorti de son triplé avec Manchester City, a été exceptionnel lors des deux matchs de l’Espagne aux Pays-Bas. Il a à peine raté un match pour City la saison dernière et a marqué le vainqueur de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan, mais avait encore assez d’énergie pour faire une performance d’homme du match contre la Croatie.

Les ingrédients sont réunis pour que l’Espagne s’appuie sur son succès en Ligue des Nations lorsqu’elle arrivera en Allemagne dans 12 mois.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Rodri, Espagne : Performance fantastique du milieu de terrain de Manchester City, qui a trouvé l’énergie nécessaire pour jouer 120 minutes et marquer lors de la fusillade une semaine seulement après la finale de la Ligue des champions.

Ivan Perisic, Croatie : L’homme de Tottenham Hotspur était superbe à l’arrière gauche, dégageant la chance tardive d’Ansu de la ligne.

Unai Simon, Espagne : Il a eu une nuit tranquille jusqu’aux tirs au but, lorsqu’il a effectué deux arrêts exceptionnels de Majer et Petkovic.

PIRE

Lovro Majer, Croatie : A raté l’une des meilleures occasions de la Croatie et a vu son effort dans la fusillade sauvé par Simon.

Álvaro Morata, Espagne : Il n’a eu que quelques demi-occasions avant d’être remplacé par Joselu au milieu de la seconde mi-temps.

Dominik Livakovic, Croatie : Il a parfois semblé nerveux et a failli laisser tomber le centre inoffensif de Fabian Ruiz dans son propre but.

Faits saillants et moments marquants

Carvajal. Une Panenka. Vous ne trouverez pas beaucoup de façons plus cool de gagner un trophée.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– En entrée dimanche, l’Espagne avait perdu ses trois dernières séances de tirs au but : contre la Russie (Coupe du monde 2018), contre l’Italie (Euro 2020) et contre le Maroc (Coupe du monde 2022).

– La Croatie avait gagné ou avancé après prolongations ou tirs au but lors de six de ses sept dernières occasions.