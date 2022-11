L’Espagne manque d’étoiles mais la philosophie de Luis Enrique leur donne toujours un avantage sur les autres

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 approche à grands pas et la seule équipe qui cherchera désespérément à retrouver ses jours de gloire sera l’Espagne. Luis Enrique a réorganisé l’équipe espagnole après avoir pris la relève après leur débâcle lors des WC 2018. L’ancien entraîneur de Barcelone a apporté des changements massifs à l’équipe et a adopté les nuances du football tiki-taka pour reconstruire une nouvelle équipe. L’ère post-Xavi-Iniesta allait toujours être difficile pour l’Espagne, mais en euros l’année dernière, ils ont trouvé un nouveau prodige à Pedri qui a dirigé le spectacle tout seul. Il a été nommé le jeune joueur du tournoi car il a terminé le tournoi avec un taux de réussite extraordinaire de 421/461.

Enrique essaie d’imiter le succès de Vicente del Bosque mais il n’a pas de stars comme l’équipe espagnole de 2010 où ils avaient Xavi et Iniesta pour contrôler le milieu de terrain, Sergio Ramos, Carlos Puyol et Gerard Pique pour tenir la défense, David Villa et Fernando Torres pour mettre le ballon devant le filet et un mur sous la forme d’Iker Casillas pour sauver le but.

Enrique n’a pas hésité à faire les appels difficiles car il n’a pas choisi Sergio Ramos, David de Gea et Thiago Alcantara dans l’équipe.

Le gardien de but est le premier attaquant du football moderne et Enrique a préféré Unai Simon à l’homme aux gants de Manchester United qui n’avait pas la capacité de jouer les balles courtes. Alors qu’il a choisi Eric Garcia plutôt que le champion du monde Ramos qui ne correspondait pas à la philosophie d’Enrique. Bien que Thiago n’ait pas été à son meilleur cette saison pour Liverpool en difficulté, d’autres milieux de terrain l’ont approuvé.

L’équipe espagnole new-age manque de telles stars, mais elle a la qualité pour illuminer le Qatar avec son football attrayant basé sur la possession qui a attiré l’attention lors de l’Euro 2020 et de l’UEFA Nations League 2020-21.

La Roja a ramené le football basé sur la possession dans son approche et ils ont des passeurs de qualité dans le département défensif. Aymeric Laporte a évolué sous Pep Guardiola à Manchester City, alors qu’il y a encore des doutes sur les capacités défensives de Garcia qui est bon avec le ballon en avant mais qui a du mal à l’arrière dans des situations de pression. Ils ont Cesar Azpilicueta à l’arrière droit qui a toute l’expérience du monde pour faire le travail. Il jouera également un rôle déterminant dans les quatre arrières en tant que leader défensif. Jose Gaya et Jordi Alba se battront pour le poste d’arrière gauche.

Au milieu de terrain, Enrique a le trio du Barca – Pedri, Gavi et Sergio Busquets pour bien embrasser sa philosophie. Ils ont toutes les qualités pour troubler la position, mais en regardant les récentes performances de Barcelone, Busquets s’est effondré sous la pression. Rodri Hernandez est un autre milieu de terrain de classe mondiale du côté espagnol, mais Enrique doit faire un choix difficile en choisissant entre lui et le skipper Busquets.

Pendant ce temps, l’Espagne manquait de puissance de feu dans le département offensif par rapport à plusieurs autres biggies. Avec Alvaro Morata, Ferran Torres, Marco Asensio et Pablo Sarabia, Enrique a pris le risque de choisir des stars hors de forme. Dani Olmo est le meilleur pari pour l’Espagne d’obtenir des buts cruciaux car Ansu Fati est encore très jeune après s’être remis d’une blessure au genou, il n’a pas fait grand-chose à Barcelone à part porter le maillot numéro 10.

Les champions de la Coupe du monde 2010 frustrent les adversaires en gardant longtemps le ballon sur le terrain. Ils ne laissent pas beaucoup d’espace aux adversaires pour attaquer mais ils ont souvent du mal à obtenir la passe finale.

On s’attend à ce que Morata soit le principal homme à la force de frappe avec Torres et Olmo sur les flancs, mais ce sera le travail de Pedri de leur faciliter la tâche en trouvant les bonnes passes. Il a 19 ans mais a la maturité de n’importe quel milieu de terrain de classe mondiale, ce qui fait de lui l’élément le plus crucial de la configuration d’Enrique.

Il ne fait aucun doute que l’Espagne s’en tiendra à sa philosophie en Coupe du monde, mais il sera intéressant de voir comment elle fera face à des équipes comme la France, le Brésil et l’Argentine qui sont douées pour le contre-pressing.

Gardiens: Unai Simon, Robert Sanchez, David Raya

Défenseurs: Cesar Azpilicueta, Dani Carvajal, Eric Garcia, Hugo Guillamon, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, José Gaya

Milieux de terrain: Sergio Busquets, Rodri Hernandez, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri Gonzalez, Koke Resurreccion

Attaquants: Ferran Torres, Nico Williams, Yeremi Pino Alvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Ansu Fati

