L’Espagne limite la climatisation pour économiser de l’énergie

Le gouvernement a déclaré que les changements pourraient réduire la demande de gaz et de pétrole de 5% à court terme.

Tous les chefs de gouvernement n’étaient pas d’accord avec les directives. Isabel Diaz Ayuso, responsable régionale de Madrid, posté sur Twitter lundi que Madrid ne se conformerait pas.

Elle a ajouté : “Cela génère de l’insécurité et fait fuir le tourisme et la consommation”.

De nombreux pays européens sont depuis longtemps réfractaires à la climatisation, tendant à la considérer comme non respectueuse de l’environnement et inutile. On le trouve rarement dans les maisons, mais il est plus fréquent dans les espaces publics.

Pourtant, chaque vague de chaleur successive crée plus de demande de climatisation, et les experts ont prévu que la demande ne fera qu’augmenter, en partie à cause du changement climatique. L’Agence internationale de l’énergie a prédit en 2018 que la demande mondiale pourrait plus que tripler d’ici 2050.