L’Espagne lève les restrictions de foule en Liga à partir de la saison prochaine

L’Espagne lèvera les restrictions de capacité dans les matchs de football et de basket-ball professionnels à partir de la saison prochaine, a déclaré jeudi la ministre de la Santé Carolina Darias, ouvrant la voie à un retour aux stades pleins de la Liga. Les terrains des deux premières divisions sont pour la plupart vides depuis que la pandémie de COVID-19 s’est installée en mars 2020, bien qu’un petit nombre de clubs de haut niveau tels que Valence et le Celta Vigo aient accueilli des supporters lors des deux derniers tours de match, mais avec capacité limitée et règles strictes de distanciation sociale. La décision du gouvernement signifie que les autorités locales décideront si les supporters peuvent assister aux matchs et en quel nombre.

Le président de la Liga Javier Tebas a déclaré plus tôt ce mois-ci que les stades seraient à 70% de leur capacité dès le début de la campagne, bien que l’annonce du gouvernement central signifie que les clubs des régions à faible incidence de virus pourraient avoir des stades pleins.

L’Espagne a joué devant plus de 12 000 fans lors de matchs de groupe à l’Euro 2020 à Séville après que des supporters aient également été autorisés à participer à des matches amicaux d’avant-tournoi contre le Portugal et la Lituanie.

L’équipe nationale comptera sur une foule encore plus nombreuse lorsqu’elle rencontrera la Croatie lors d’un match des huitièmes de finale au Parken Stadium de Copenhague, qui a accueilli environ 24 000 fans pour les matchs de groupe du Danemark.

