L’Espagne laisse un homme mourir par suicide assisté avant son procès

Les autorités espagnoles ont euthanasié mardi un homme qui devait être jugé pour avoir tiré et blessé trois personnes sur son ancien lieu de travail, ainsi qu’un policier, suscitant les critiques des victimes qui ont déclaré qu’il ne fallait pas l’aider à mourir avant d’aller au tribunal.

Selon la police, Marin Eugen Sabau, 46 ans, a pris d’assaut les bureaux de la société de sécurité dont il avait récemment été licencié dans la ville de Tarragone, dans le nord-est, et a ouvert le feu en décembre.

Les images des caméras de sécurité de la fusillade montrent un homme en train de retirer un chapeau et une perruque en entrant dans le bureau, avant de sortir une arme à feu et de tirer sur plusieurs personnes. Le sang des victimes, qui ont plaidé pour leur vie, s’est accumulé sur le sol.

Après l’attaque, Sabau a tiré sur un officier à un poste de contrôle, puis s’est barricadé dans une ferme remplie d’armes, a indiqué la police. Les agents l’ont coincé et lui ont tiré dessus à plusieurs reprises, lui causant des lésions vertébrales irréversibles, selon sa demande d’euthanasie. Il est resté partiellement paralysé et a été amputé d’une jambe, des blessures qui, selon lui, l’ont laissé dans une douleur chronique et l’ont rendu éligible à l’euthanasie.