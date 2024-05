L’Espagne, la Norvège et l’Irlande vont reconnaître un État palestinien

« La reconnaissance est un acte d’une grande valeur politique et symbolique. C’est l’expression de notre point de vue selon lequel la Palestine détient et devrait être en mesure de revendiquer tous les droits d’un État, notamment l’autodétermination, l’autonomie gouvernementale, l’intégrité territoriale et la sécurité », a déclaré Harris. dit.

« C’est une décision qui est prise sur le fond. Mais nous ne pouvons ignorer le fait que nous la prenons alors que les Palestiniens de Gaza endurent les souffrances, les difficultés et la famine les plus épouvantables. Une catastrophe humanitaire inimaginable pour la plupart et inconcevable pour tous se déroule dans temps réel. »