L’Espagne, la Norvège et l’Irlande reconnaissent un État palestinien : mises à jour en direct sur la guerre entre Israël et Gaza

Entouré par le bruit des bombes, avec des patients terrifiés blottis loin des fenêtres, le carburant bas et l’eau propre disparue, le directeur par intérim de l’hôpital Al Awda, l’un des derniers hôpitaux du nord de Gaza, a déclaré qu’il était aux prises avec un sombre sentiment de déjà vu.

« Personne ne peut bouger, personne ne peut s’approcher des fenêtres », a déclaré le Dr Mohammad Salha, le directeur par intérim. Au cours d’un siège de 18 jours à Al Awda en décembre, trois travailleurs médicaux ont été tués par balle à travers les fenêtres.

Depuis dimanche, environ 150 personnes – dont des médecins, des patients blessés et des nourrissons, dont deux sont nés il y a quelques jours à peine – ont été piégées à l’intérieur d’Al Awda, a déclaré le Dr Salha, au milieu d’une nouvelle offensive israélienne dans le nord.

L’hôpital a été effectivement assiégé par les forces israéliennes, a déclaré le Dr Salha lors d’un entretien téléphonique et de messages vocaux. Les personnes à l’intérieur de l’hôpital ne peuvent pas sortir, l’aide extérieure ne peut pas les atteindre et les ambulances ne peuvent pas répondre aux appels pour amener les blessés.

Médecins sans frontières, dont le personnel est présent dans la région, a indiqué que l’hôpital était entouré de chars le lundi. Une équipe médicale d’urgence déployée à l’hôpital par l’Organisation mondiale de la santé a été contrainte de déménager le 13 mai en raison de « l’intensification des hostilités », a déclaré le chef de l’organisation, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. dit sur les réseaux sociaux mardi, dans un appel à la protection des patients et du personnel restants.

L’armée israélienne a refusé de commenter ses opérations militaires autour d’Al Awda.

Fournitures médicales endommagées à l’hôpital Al Awda, en mars, dans une vidéo de l’Organisation mondiale de la santé. Crédit… Organisation mondiale de la santé, via Reuters

Les conditions désastreuses à l’hôpital font partie d’un phénomène qui s’est répété à plusieurs reprises dans la bande de Gaza au cours de plus de sept mois de guerre. Les forces israéliennes ont encerclé et attaqué des hôpitaux après les autres, affirmant qu’ils étaient utilisés par les combattants du Hamas. Les soldats israéliens sont retournés attaquer certains hôpitaux une deuxième fois en réponse à ce que l’armée a qualifié de résurgence de la présence du Hamas.

En décembre, les forces israéliennes ont encerclé l’hôpital Al Awda pendant près de deux semaines, puis ont envoyé des troupes à l’intérieur, tuant plusieurs personnes et en arrêtant d’autres pour interrogatoire, selon Médecins sans frontières, dont les membres du personnel faisaient partie des personnes arrêtées.

Le directeur de l’hôpital, le Dr Ahmed Muhanna, faisait partie des personnes arrêtées par les Israéliens et on ne sait toujours pas où il se trouve, selon ActionAid, une organisation non gouvernementale qui soutient l’hôpital. Le Dr Salha dirige depuis lors le personnel hospitalier à sa place.

L’ancien chef du service orthopédique de l’hôpital Al-Shifa, le Dr Adnan Ahmad Albursh, a également été arrêté en décembre à Al Awda, où il travaillait. Il est mort en détention israélienne, ont déclaré des responsables palestiniens et des groupes de défense des droits au début du mois.

Personne ne pouvant entrer ou sortir d’Al Awda, les médecins et les patients se sont rassemblés dans les pièces intérieures et les couloirs dans le but de se protéger des tirs et des bombardements qui frappent les murs extérieurs, a expliqué le Dr Salha.

Il a déclaré que quatre nourrissons figuraient parmi ceux coincés à l’hôpital – deux ont été accouchés par césarienne le 18 mai et deux autres sont les enfants d’infirmières de l’hôpital.

Lundi, il restait environ trois jours de carburant et pas d’eau potable, a déclaré le Dr Salha. Les personnes coincées à l’intérieur ont « très peur », a-t-il déclaré.

Vidéo Une vidéo obtenue par Reuters montre des gens se précipitant hors de l’hôpital Kamal Adwan, certains sur des lits et des civières. Le directeur de l’hôpital a déclaré que des missiles avaient touché l’entrée du service des urgences. Crédit Crédit… Oussama Abou Rabee/Reuters

Le seul autre grand hôpital encore partiellement fonctionnel dans le nord, Kamal Adwan, a été frappé à plusieurs reprises mardi, selon des témoins, des responsables de la santé de Gaza et des L’OMS L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les frappes.

Comme Al Awda, Kamal Adwan a été attaquée par les forces israéliennes en décembre et est depuis devenue une installation critique pour soigner les enfants malnutris dans le nord.

Des images de Reuters montraient des personnes évacuant la zone autour de l’hôpital mardi, certaines portant des blouses médicales blanches et d’autres étant transportées sur des civières. Le directeur de l’hôpital, le Dr Hussam Abu Safiya, a déclaré à l’agence de presse qu’après le bombardement de l’entrée du service des urgences, des missiles ont continué à arriver, empêchant les médecins d’atteindre les victimes.

« La situation est catastrophique », a-t-il déclaré.

Ameera Harouda rapports contribués.