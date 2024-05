L’Espagne, la Norvège et l’Irlande reconnaissent officiellement l’État palestinien ; le fossé avec Israël se creuse

BARCELONE, Espagne — L’Espagne, la Norvège et l’Irlande ont officiellement reconnu mardi un État palestinien dans le cadre d’un effort coordonné des trois pays d’Europe occidentale.

Israël a critiqué cette décision diplomatique, qui ajoute à la pression internationale sur Tel Aviv alors qu’elle mène une guerre contre le Hamas après que le groupe terroriste a lancé une attaque de choc depuis Gaza le 7 octobre.

La porte-parole du gouvernement espagnol, Pilar Alegria, a déclaré que le cabinet avait « adopté une décision importante de reconnaître un État palestinien », qui avait « un seul objectif : aider les Israéliens et les Palestiniens à parvenir à la paix ».

Plus tôt, le Premier ministre Pedro Sánchez avait déclaré que le gouvernement espagnol prendrait cette décision.

« Il s’agit d’une décision historique qui a un seul objectif, celui d’aider les Israéliens et les Palestiniens à parvenir à la paix », a déclaré Sánchez, debout aux portes du palais du Premier ministre à Madrid, lors d’un discours télévisé.

Le ministre des Affaires étrangères Israel Katz s’en est pris à l’Espagne à propos de X, affirmant que le gouvernement de Sánchez était « complice de l’incitation au génocide contre les Juifs et aux crimes de guerre ».

« Khamenei, Sinwar et la vice-Première ministre Yolanda Diaz appellent à l’élimination d’Israël et à la création d’un État terroriste palestinien islamique du fleuve à la mer », a écrit Katz sur X.

Diaz a terminé son discours la semaine dernière avec le slogan « du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », et a déclaré que cela constituait une approbation de la solution à deux États. « Sanchez, lorsque vous ne licenciez pas votre adjoint et ne déclarez pas la reconnaissance d’un État palestinien, vous êtes un partenaire de l’incitation au génocide des Juifs et aux crimes de guerre », a déclaré Katz.

Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, a déclaré dans un communiqué que « depuis plus de 30 ans, la Norvège est l’un des plus ardents défenseurs d’un État palestinien ». Aujourd’hui, lorsque la Norvège reconnaît officiellement la Palestine en tant qu’État, cela constitue une étape importante dans les relations entre la Norvège et la Palestine.

L’Irlande a également officiellement reconnu un État palestinien.

« Le gouvernement reconnaît la Palestine comme un Etat souverain et indépendant et a accepté d’établir des relations diplomatiques complètes entre Dublin et Ramallah », indique le communiqué après un vote du cabinet.

« Un ambassadeur d’Irlande auprès de l’État de Palestine sera nommé ainsi qu’une ambassade d’Irlande à Ramallah. »

Le Premier ministre irlandais, Simon Harris, a décidé de maintenir l’espoir de paix.

« Cette décision de l’Irlande vise à maintenir l’espoir. Il s’agit de croire qu’une solution à deux États est le seul moyen pour Israël et la Palestine de vivre côte à côte dans la paix et la sécurité », a-t-il déclaré dans le communiqué.

« J’appelle une fois de plus le Premier ministre israélien Netanyahu à écouter le monde et à mettre fin à la catastrophe humanitaire à laquelle nous assistons à Gaza. »

Alors que des dizaines de pays ont reconnu un État palestinien, aucune des grandes puissances occidentales ne l’a fait. Pourtant, l’ajout de trois pays européens au groupe représente une victoire pour les efforts palestiniens auprès de l’opinion publique mondiale.

Les relations entre l’UE et Israël se sont détériorées avec les reconnaissances diplomatiques de deux membres de l’UE, et Madrid insistant lundi sur le fait que l’UE devrait prendre des mesures contre Israël pour son offensive continue dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza.

Un panneau publicitaire de taureaux de combat espagnols, peint aux couleurs du drapeau palestinien et portant l’inscription « Palestine libre », dans la banlieue de Madrid, le mardi 28 mai 2024. S(AP Photo/Bernat Armangue)

Après la réunion de lundi des ministres des Affaires étrangères de l’UE, le ministre irlandais des Affaires étrangères Micheál Martin a déclaré que « pour la première fois lors d’une réunion de l’UE, de manière concrète, j’ai assisté à une discussion significative sur les sanctions » contre Israël.

La Norvège, qui n’est pas membre de l’UE mais aligne souvent sa politique étrangère sur celle du bloc, a remis ce week-end des documents diplomatiques au gouvernement palestinien avant sa reconnaissance officielle.

Dans le même temps, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a apporté son soutien à la Cour pénale internationale, dont le procureur demande un mandat d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu ainsi que contre les dirigeants du groupe terroriste Hamas.

La déclaration officielle et le différend diplomatique qui en a résulté surviennent plus de sept mois après une guerre acharnée menée par Israël contre le Hamas à Gaza, suite à l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre au cours de laquelle des terroristes ont fait irruption à travers la frontière de Gaza vers Israël, tuant quelque 1 200 personnes et prenant 252 otages.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 36 000 personnes ont été tuées ou sont présumées mortes dans les combats jusqu’à présent, même si seulement 24 000 décès ont été identifiés dans les hôpitaux. Le bilan, qui ne peut être vérifié, comprend quelque 15 000 terroristes qu’Israël affirme avoir tués au combat. Israël affirme également avoir tué quelque 1 000 terroristes en Israël le 7 octobre.

L’annonce conjointe de la semaine dernière de l’Espagne, de l’Irlande et de la Norvège a déclenché une réaction de colère de la part des autorités israéliennes, qui ont convoqué les ambassadeurs des deux pays à Tel-Aviv au ministère des Affaires étrangères, où on leur a montré des vidéos de l’attaque et des enlèvements du Hamas du 7 octobre.

De droite à gauche, le ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide, le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares Bueno et le ministre irlandais des Affaires étrangères Micheal Martin posent pour une photo, à la fin d’une conférence de presse, lors de discussions sur le Moyen-Orient, à Bruxelles, le 27 mai 2024. (Photo AP/Geert Vanden Wijngaert)

Quelque 140 pays – plus des deux tiers des Nations Unies – reconnaissent un État palestinien. L’ajout de trois pays d’Europe occidentale à ce groupe pourrait faire pression sur les poids lourds de l’UE, la France et l’Allemagne, pour qu’ils repensent leur position.

Le Premier ministre slovène, Robert Golob, a déclaré lundi que son gouvernement déciderait jeudi de la reconnaissance d’un Etat palestinien et transmettrait sa décision au Parlement pour approbation finale.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne, entre autres, soutiennent l’idée d’un État palestinien indépendant aux côtés d’Israël, mais affirment que cela devrait faire partie d’un règlement négocié. Le gouvernement de Netanyahu affirme que le conflit ne peut être résolu que par des négociations directes.

Dans son discours de mardi, Sánchez a déclaré que la reconnaissance d’un État palestinien était « une décision que nous n’adoptons contre personne, encore moins contre Israël, un peuple ami que nous respectons, que nous apprécions et avec qui nous voulons avoir la meilleure relation possible.

Le leader socialiste, qui a annoncé la décision de son pays devant le parlement la semaine dernière, a passé des mois à visiter les pays d’Europe et du Moyen-Orient, notamment à Oslo et à Dublin, pour recueillir des soutiens en faveur de la reconnaissance d’un État palestinien et d’un cessez-le-feu à Gaza.

Il a appelé à un cessez-le-feu permanent, à l’intensification de l’aide humanitaire à Gaza et à la libération des otages détenus par le Hamas depuis l’attaque du 7 octobre qui a déclenché la réponse israélienne.

De la fumée s’échappe lors d’une frappe aérienne israélienne dans l’est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 19 mai 2024. (AFP)

Sánchez a déclaré que cette décision visait à soutenir l’Autorité palestinienne assiégée, qui a été chassée de Gaza lors d’un coup d’État sanglant du Hamas en 2007. Il a exposé sa vision d’un État dirigé par l’Autorité palestinienne qui doit relier la Cisjordanie et Gaza via un couloir avec Jérusalem-Est pour capitale.

Israël a annexé Jérusalem-Est et considère la ville entière comme sa capitale.

Le Norvégien Barth Eide a ajouté qu’« il est regrettable que le gouvernement israélien ne montre aucun signe d’engagement constructif.

« Cette reconnaissance est une expression forte de soutien aux forces modérées dans les deux pays », a déclaré le plus haut diplomate norvégien.

L’Autorité palestinienne, soutenue par l’Occident, administre certaines parties de la Cisjordanie, coopère avec Israël sur les questions de sécurité et favorise une solution négociée à deux États.

Les Palestiniens recherchent depuis longtemps un État indépendant à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, territoires capturés par Israël lors de la guerre des Six Jours de 1967, au cours de laquelle les pays arabes voisins ont tenté d’anéantir l’État juif. L’idée d’un couloir terrestre reliant Gaza et la Cisjordanie via Israël a été discutée lors de précédentes séries de pourparlers de paix, mais aucune négociation de paix sérieuse ou substantielle n’a eu lieu depuis plus de 15 ans.

« Nous ne reconnaîtrons aucun changement dans les lignes frontalières de 1967 autres que ceux convenus par les parties », a ajouté Sánchez.

« En outre, cette décision reflète notre rejet absolu du Hamas, une organisation terroriste opposée à la solution à deux États », a déclaré Sánchez. « Dès le début, l’Espagne a fermement condamné les attentats terroristes du 7 octobre. Cette condamnation claire est l’expression éclatante de notre engagement inébranlable dans la lutte contre le terrorisme. Je voudrais souligner qu’à partir de demain, nous concentrerons tous nos efforts pour mettre en œuvre la solution à deux États et en faire une réalité.»