L’Espagne, la Norvège et l’Irlande reconnaissent l’État palestinien, isolant encore davantage Israël

« Cela nous prouve une fois de plus, en tant qu’Israéliens, à quel point nous sommes de plus en plus isolés », a-t-elle déclaré.

L’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont toutes vivement critiqué la poursuite de la guerre par Israël et ont toujours été de fervents partisans des Palestiniens. En conséquence, leurs annonces pourraient ne pas exercer beaucoup de pression sur Israël, a déclaré Mme Sion-Tzidkiyahu. Si l’Allemagne ou la France, qui sont plus étroitement alliées à Israël, devaient adhérer à un État palestinien, cela aurait plus de poids, a-t-elle déclaré.

« Pour l’instant, nous pouvons vivre avec, car cela n’a pas de véritable sens », a déclaré Mme Sion-Tzidkiyahu. « Cela n’a aucun effet sur le terrain. »

Le rapport a été fourni par Steven Erlanger , Henrik Pryser Libell , Adam Rasgon , Victoria Kim , Raja Abdulrahim , Megan Specia et Michael D. Cisaillement .