L’Espagne interdit de baisser la température du courant alternatif en dessous de 27 ° C en raison d’une vague de chaleur intense et d’une flambée des prix de l’énergie

Au milieu des vagues de chaleur intenses et des températures étouffantes à travers le continent, l’Espagne a mis en place un nouvel ensemble de règles pour lutter contre la chaleur torride. Le gouvernement espagnol a émis un avis pour les lieux commerciaux tels que les bureaux, les magasins, les bars, les théâtres, les aéroports et les gares pour maintenir les températures AC à ou au-dessus de 27° Celsius. Le décret a été publié au journal officiel de l’État mardi matin et les nouvelles directives entreront en vigueur à partir de la semaine prochaine. Les règles incluent également le maintien du caléfaction à ou en dessous de 19 ° Celsius et ces mesures devraient rester en place au moins jusqu’en novembre 2023.

Bien que la nouvelle réglementation se limite pour l’instant aux lieux publics, il est recommandé de l’étendre également aux ménages.

En plus de tenter de freiner la chaleur torride, cette décision est également une tentative de lutter contre la flambée des prix de l’énergie dans le pays et de réduire sa dépendance au gaz russe.

La décision a reçu une certaine désapprobation du public.

Andrea Castillo, un travailleur de l’Université de Castellón, a déclaré à Euronews : « En ce moment, peut-être suggéré par la vague de chaleur que nous vivons, je dirais qu’avec 27 degrés, nous aurons très chaud. On pourrait peut-être travailler à 25 degrés, mais pas à 27. »

Laura Berge, une fonctionnaire de la région de Valence en Espagne, a déclaré : “En général, vous pouvez travailler à 27 degrés, mais pour atteindre cette température dans les zones chaudes, vous devez mettre le climatiseur à 22 ou 23 degrés pendant quelques heures, donc je crains qu’il ne soit autorisé à dépasser 27 degrés à aucun moment », comme le rapporte Euronews.

L’Espagne n’est pas le seul pays européen à mettre en place des mesures pour limiter sa consommation d’énergie. Récemment, la France a également ordonné aux magasins climatisés de garder leurs portes fermées. Auparavant, des pays comme la Grèce et l’Italie avaient également annoncé qu’ils limiteraient la consommation d’énergie lors du refroidissement des bâtiments publics.

Il y a quelques semaines, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a exhorté les citoyens à cesser de porter des cravates afin de combattre la chaleur et d’économiser de l’énergie.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici