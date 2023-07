L’Espagne inflige une amende à Apple et Amazon pour collusion présumée visant à bloquer la concurrence

Amazon et Apple ont été condamnés mardi à une amende totale de 194 millions d’euros (218 millions de dollars) pour s’être entendus pour éliminer leurs concurrents en favorisant les ventes de produits Apple directement auprès du géant de la vente au détail en ligne, a déclaré l’organisme de surveillance antitrust espagnol.

Amazon et Apple ont conclu des accords en 2018 qui limitaient la libre concurrence des vendeurs tiers qui vendent des produits Apple via la plate-forme d’Amazon pour les petits détaillants, selon la Commission nationale espagnole des marchés et de la concurrence, qui supervise les marchés espagnols pour les violations des lois antitrust.

« Les comportements enquêtés pourraient restreindre la concurrence dans les secteurs de la vente sur Internet de produits électroniques et de la fourniture de services de marketing à des détaillants tiers via des plateformes en ligne (Marketplace) en Espagne », a déclaré le régulateur.

Les géants de la technologie ont également limité la capacité des tiers à faire la publicité des produits Apple sur Amazon, selon les régulateurs espagnols. En outre, les entreprises sont accusées d’avoir conclu un accord limitant la capacité d’Amazon à diriger la publicité vers les clients des produits Apple ou à leur proposer des produits de fabricants d’électronique concurrents.

En conséquence, le chien de garde a déclaré que 90% des vendeurs tiers de produits Apple avant le renouvellement de l’accord de distribution Amazon-Apple avaient été contraints de quitter la plate-forme d’Amazon.

Apple a été condamné à une amende de 143,6 millions d’euros (161 millions de dollars), tandis qu’Amazon a reçu une amende de 50,5 millions d’euros (56,7 millions de dollars).

Les entreprises ont toutes deux déclaré qu’elles prévoyaient de faire appel.

« Nous ne sommes pas non plus d’accord avec la suggestion de l’Autorité de la concurrence selon laquelle Amazon profite de l’exclusion des vendeurs de notre magasin », a déclaré Amazon dans un communiqué, ajoutant que son modèle commercial repose sur le succès de ses vendeurs, dont la plupart sont de petites entreprises.

Amazon a déclaré que les clients ont bénéficié de l’accord de 2018 avec plus de listes et des remises plus importantes pour les iPad et les iPhone.

Apple a déclaré que l’un de ses objectifs lors de la signature de l’accord était de lutter contre la contrefaçon et les problèmes de sécurité. Il a noté qu’avant l’accord, il avait envoyé à Amazon des centaines d’avis de retrait pour des produits douteux.

« Nous soutenons nos efforts pour protéger les consommateurs », a déclaré Apple.

L’Europe a ouvert la voie à la répression des entreprises Big Tech suite à des allégations d’abus de position dominante sur le marché, avec de nombreuses enquêtes antitrust lancées par l’Union européenne et les autorités nationales.

Il y a deux ans, l’Italie a infligé une amende de plus de 200 millions d’euros à Apple et Amazon pour avoir utilisé l’accord de 2018 pour restreindre la concurrence dans la vente de produits de marque Apple et Beats, en violation des règles de l’UE.