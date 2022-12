L’Espagne, friande de passes, s’incline docilement lorsqu’elle est forcée de tirer.

AL RAYYAN, Qatar – Le bruit s’était accumulé, passant de rauque à assourdissant et au-delà, jusqu’à ce qu’il devienne quelque chose d’englobant, vaguement élémentaire. La tension aussi, alors que le Maroc se rapprochait de plus en plus de la réalisation de ce qui semblait presque impossible.

L’Espagne a raté un penalty. L’Espagne a raté un autre penalty. L’Espagne en a raté un tiers. Soudain, après deux heures ardues et attritionnelles, le Maroc s’est retrouvé au bord du gouffre. Une place en quart de finale de la Coupe du monde, sa plus belle performance dans le tournoi, était à sa portée. La pression, le son, devenaient presque insupportables.

À ce moment-là, Achraf Hakimi – né en Espagne, ayant passé toute son enfance en Espagne, qui aurait pu dans un autre monde jouer pour l’Espagne – s’est avancé et a pris la pénalité la plus douce et la plus habile imaginable, rien de plus qu’une touche soyeuse et légère. du bal, un moment de calme absolu avant que le chaos ne s’abatte.