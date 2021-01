LA province espagnole de Grenade a été placée en état de pré-urgence après qu’une vague de tremblements de terre a conduit des personnes à quitter leur domicile pour dormir dans des voitures et des parcs.

On estime que 20 séismes et répliques ont secoué une zone à l’ouest de la ville de Grenade la nuit dernière, dont sept en un peu plus d’une demi-heure.

Trois des chocs étaient de magnitude quatre et plus, 4,5 étant les plus puissants.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré qu’il gardait un œil attentif sur la situation, déclarant: «Je comprends l’inquiétude de milliers de personnes.

«Il est important de rester calme et de suivre les conseils des services d’urgence.

«Nous espérons que les choses reviendront bientôt à la normale.»

Le maire de Grenade, Luis Salvador, a tweeté juste avant 23 heures: «Deux autres tremblements de terre de 4,1 et 4,3 sur l’échelle de Richter viennent de se produire en moins de 15 minutes.

«Je suis en contact permanent avec la police et les pompiers.»

Il a ajouté quelques instants plus tard: «Suite aux deux autres tremblements de terre, nous en avons eu un troisième qui a été plus long et à peu près de la même intensité.

«Il y a des gens qui quittent leurs maisons.

« Veuillez faire attention autour des cheminées ou de tout objet qui pourrait tomber dans la rue. »

Le gouvernement régional de la Junta de Andalucia a déclaré l’état de pré-urgence.

La nouvelle nuit de peur a porté le nombre total de tremblements de terre et de répliques à Grenade et dans les villes et villages environnants à environ 175 depuis décembre.

Les experts ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas exclure une aggravation de la situation, bien qu’ils prévoient que la région sera affectée par un certain nombre de petits tremblements de terre au cours des prochains jours avant une réduction de l’activité sismique.

Jusqu’à présent, les tremblements de terre n’ont fait aucune victime, bien que des rapports nocturnes indiquent que les derniers ont provoqué des fissures dans des bâtiments qui seront correctement évalués dans les heures à venir.

Le dernier tremblement de terre majeur en Espagne s’est produit à Lorca, dans la province voisine de Murcie, en 2011, lorsque neuf personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées.

Quatre des tremblements de terre de Grenade ont été parmi les 11 plus puissants du monde la semaine dernière.

Les parcs et les places de certaines parties de Grenade et des villes environnantes comme Santa Fe et Atarfe étaient remplis de personnes en pyjama ne transportant que ce qu’elles pouvaient emporter avec elles pour fuir leurs maisons après que le sol a commencé à trembler.

D’autres ont fini par chercher refuge dans leur voiture avant de retourner dans leur lit au petit matin après avoir décidé qu’il était sécuritaire de le faire.

Une locale, s’exprimant après avoir fui sa maison pour la rue avec sa famille, a déclaré: «Cette fois, une partie de l’une de mes fenêtres s’est fissurée.

«Il y a eu beaucoup de tremblements de terre en succession rapide et nous avons très peur.»

Un porte-parole du gouvernement régional a déclaré que bien que la phase de pré-urgence ne soit normalement activée qu’après des tremblements de terre plus puissants, elle se fait maintenant parce que les habitants se sentent.

La Junta de Andalucia a déclaré dans un communiqué: «Le délégué de la junte à Grenade Pablo Garcia a activé le plan d’urgence suite à la vague de tremblements de terre dans la province.

«Il l’a fait après trois tremblements de terre à plus de quatre sur l’échelle de Richter et plus d’une douzaine de répliques dans la région de Santa Fe, Atarfe, Chauchina et Cullar Vega.

«Les services d’urgence ont reçu plus de 300 appels.

«Des fissures dans les bâtiments ont été signalées.

«Depuis décembre de l’année dernière, une série de petits tremblements de terre ont été enregistrés au nord-ouest de la ville de Grenade à Atarfe, Pinos Puente et Santa Fe.

«Cela s’est poursuivi dans la nouvelle année et samedi, un tremblement de terre de 4,4 sur l’échelle de Richter a été enregistré à Santa Fe, qui a été ressenti dans certaines régions et a causé des dégâts.»

Grenade est la capitale de la province du même nom et abrite la célèbre citadelle et palais arabes appelés l’Alhambra, qui fait partie d’un centre du patrimoine mondial.