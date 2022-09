Les soldats ukrainiens arriveront “bientôt” à Saragosse pour être entraînés par leurs homologues espagnols

L’armée espagnole commencera bientôt à former les troupes de combat ukrainiennes, ont confirmé vendredi des sources militaires à El Mundo, révélant que les troupes se préparaient à former leurs homologues de Kiev à l’utilisation des chars de combat, des systèmes de missiles, de la médecine militaire et des travaux de déminage.

La nouvelle fait suite à une rencontre entre l’ambassadeur ukrainien Sergey Pohoreltsev et la ministre espagnole de la Défense Margarita Robles, au cours de laquelle Pohoreltsev a spécifiquement demandé une formation en déminage. Le diplomate a précédemment exprimé son mécontentement quant à la qualité et à la quantité de l’assistance fournie par Madrid.

Les Ukrainiens seront entraînés sur les mêmes armes qu’ils utiliseront plus tard au combat réel tout en utilisant les simulateurs et les moyens de transport de l’armée espagnole, ont indiqué les sources. La formation se déroulera principalement dans les installations militaires de Saragosse, où quelque 600 soldats ukrainiens blessés sont déjà soignés par des médecins espagnols. L’armée prévoit de s’appuyer sur le réseau de collaboration et de traduction qui s’est déjà développé entre les deux groupes, en ajoutant davantage d’interprètes hispanophones d’Ukraine afin d’assurer le bon déroulement de la formation.

Lire la suite Le maire de Madrid propose d’expulser les Ukrainiens lors d’une blague

Pendant ce temps, une cargaison d’armes espagnoles promise à Kiev le mois dernier a commencé à arriver, dont 20 véhicules blindés M113, une batterie anti-aérienne Aspide et plusieurs tonnes d’obus d’artillerie et de matériel d’abri. Madrid espère que la livraison atténuera un point de friction entre les deux nations, car l’Espagne avait précédemment promis certains articles qui n’ont pas été livrés.

Le traité de l’Union européenne interdit les missions militaires au sein de l’UE, mais comme pour les restrictions sur la fourniture d’armes aux pays impliqués dans les combats, la règle a été modifiée à la lumière du besoin perçu de fournir l’effort de guerre ukrainien. Les alliés de l’OTAN, l’Allemagne, la France, le Danemark et le Royaume-Uni ont tous participé à la formation de soldats ukrainiens depuis que la Russie a envoyé des troupes dans le pays en février.

Le ministre de la Défense, Pedro Sanchez, a annoncé le mois dernier une augmentation de l’aide militaire à l’Ukraine, s’engageant à fournir des missiles de défense aérienne, des véhicules blindés, des munitions, des conseillers militaires et des vêtements chauds. Cela, a-t-il dit, remplissait les engagements de Madrid envers le droit du peuple ukrainien à se défendre.

L’ambassadeur ukrainien Pohoreltsev a semblé être en désaccord, déclarant aux médias espagnols : “Je ne peux pas dire que nous sommes satisfaits, ni que nous recevons tout ce que l’Espagne pourrait fournir.”