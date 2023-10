Le groupe de travail américano-espagnol sur la région du Sahel a tenu sa réunion inaugurale.

Les deux nations travailleront ensemble pour promouvoir la démocratie.

À travers son Africa Focus pour 2023, l’Espagne cherche à jouer un rôle plus solide en Afrique.

L’Espagne a un rôle de premier plan à jouer pour tenter d’apporter la stabilité et la croissance économique dans la région africaine du Sahel après l’échec des objectifs 2022 de l’Alliance du Sahel.

L’Alliance Sahel initiale, formée en 2018, réunissait la France, l’Allemagne, l’Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Programme des Nations Unies pour le développement, auxquels se sont joints l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni.

Les initiatives de développement – visant l’emploi des jeunes, le développement rural et la sécurité alimentaire, l’énergie et le climat, la gouvernance, la décentralisation, l’accès aux services de base et la sécurité – devaient bénéficier au G5 du Sahel : Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger. d’ici 2022.

Cependant, l’extrémisme violent, les coups d’État et l’influence croissante de l’adversaire géopolitique russe, par l’intermédiaire du groupe paramilitaire Wagner, ont ravagé la région du Sahel un an après l’expiration de l’objectif.

L’Espagne Focus en Afrique pour 2023/24 repose sur « la paix et la sécurité ; le développement durable ; une croissance économique inclusive et résiliente ; le renforcement des institutions ».

Depuis cette année, l’Espagne fait équipe avec les États-Unis.

Les deux pays ont tenu lundi une réunion inaugurale à Washington DC concernant la situation sécuritaire dans la région du Sahel.

L’alliance des deux nations est appelée « Groupe de travail américano-espagnol sur le Sahel ».

La secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires africaines, Molly Phee, et l’ambassadeur itinérant d’Espagne pour le Sahel, Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, ont dirigé les négociations.

Des représentants de l’Agence américaine pour le développement international, de l’Agence espagnole de coopération internationale au développement, du Département d’État et du ministère espagnol des Affaires étrangères, y compris l’ambassade d’Espagne, y ont participé.

Dans une déclaration commune, les deux envoyés ont déclaré qu’ils étaient « unis dans leur engagement à promouvoir la démocratie, le développement durable et la stabilité dans la région du Sahel ».

Leur stratégie dans la région du Sahel consisterait à travailler avec la société civile et également à se concentrer sur la lutte contre l’extrémisme violent.

« Ils sont convenus de renforcer leur collaboration pour soutenir les institutions démocratiques, pour répondre aux besoins humanitaires et de développement, en particulier dans les zones touchées par les conflits, et pour accroître les capacités locales de lutte contre le terrorisme. »

L’idée d’un groupe de travail entre les deux pays a été évoquée pour la première fois lors du mandat du président Joe Biden. réunion avec le président espagnol Pedro Sánchez en mai.

Le groupe de travail « se réunira régulièrement pour renforcer le partenariat solide entre l’Espagne et les États-Unis sur notre politique au Sahel et évaluer son efficacité en fonction des aspirations des peuples du Sahel ».

