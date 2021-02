L’Espagne fête 40 ans depuis l’échec de la tentative de coup d’État paramilitaire

Le roi Felipe VI, les législateurs espagnols et d’autres fêtent le 40e anniversaire d’une tentative de coup d’État paramilitaire qui n’a pas réussi à faire dérailler la transition pacifique du pays vers la démocratie, mais cet anniversaire a été éclipsé par l’absence d’un ancien monarque maintenant en proie à des scandales financiers.

Le roi émérite Juan Carlos Ier n’a pas été invité à l’événement de mardi dans le même bâtiment du parlement du centre de Madrid qui, en 1981, a été pris sous la menace d’une arme par plus de 100 gardes civils, tenant en otage toute la chambre basse du parlement.

La cérémonie, organisée par le président Meritxell Batet, a également été boycottée par sept des 17 groupes politiques du parlement, y compris des partis nationalistes basques et catalans qui s’opposent à toute implication de la Maison royale dans l’événement.

Juan Carlos a été à l’origine oint par le dictateur le général Francisco Franco comme son successeur à la tête de l’Espagne. Mais les historiens ont conclu que le monarque a joué un rôle déterminant dans la consolidation de la démocratie espagnole et, en particulier, pour contrecarrer la rébellion de 1981 menée par les partisans d’un retour au franquisme.

Le coup d’État a été déclaré un échec lorsque le roi est apparu à la télévision pour soutenir le nouveau gouvernement démocratique. Avant son discours télévisé, le pays avait retenu son souffle pendant les 18 heures qu’a duré l’épreuve du Parlement.

« Des millions d’Espagnols ont cette nuit gravée dans leur mémoire », a déclaré mardi Felipe VI. «Surtout le souvenir de la façon dont, par angoisse et souci de ce qui pouvait arriver, ils se sentaient à l’aise de voir comment la liberté et l’ordre constitutionnel prévalaient.

Dans la première référence publique du monarque actuel à son père depuis que Juan Carlos a déménagé à Abou Dhabi il y a plus de six mois, Felipe a loué la condamnation par l’ancien roi de la tentative de coup d’État: «Sa fermeté et son autorité ont été décisives pour la défense et le triomphe de la démocratie.

En proie à une série de scandales et à une popularité en baisse, Juan Carlos a abdiqué en 2014 et s’est retiré de la vie publique en 2019. L’année dernière, il a déménagé aux Émirats arabes unis au moment même où de nouvelles révélations de ses méfaits financiers ont émergé et des enquêtes officielles ouvertes en Suisse et en Espagne.

Les enquêtes ont provoqué un malaise au sein du gouvernement de coalition de gauche dirigé par les socialistes, donnant des munitions à ceux qui veulent l’abolition de la monarchie.